Привет из прошлого: самые странные и необычные исторические находки

Порой необычные артефакты спрятаны в неожиданных местах. В этой подборке мы расскажем о самых странных и порой пугающих находках археологов.

Греция: эхо древних мифов

Все мы знаем захватывающую историю об Одиссее и его удивительных приключениях. Поэма «Одиссея» является одним из важнейших памятников античности. Самые ранние находки этой поэмы датируются III веком до нашей эры. Большинство из них было найдено на территории Египта. В июле 2018 года при раскопках в Олимпии (полуостров Пелопоннес) в храме Зевса Олимпийского немецкие и греческие археологи нашли достаточно необычный артефакт III века нашей эры, связанный со знаменитой поэмой Гомера. Находка представляет собой глиняную табличку с записью семи строк из 14-й песни «Одиссеи». Больше всего ученых и опытных археологов поразил сам материал. Именно это делает артефакт особенным. Дело в том, что в греко-римском мире глиняные таблички никогда не пользовались популярностью. В Древней Греции их использовали для обучения детей, но поскольку табличка была найдена в одном из самых почитаемых святилищ, многие ученые предположили, что такая табличка могла быть подношением богам. Благодарственные подношения богам в виде стихов тогда пользовались популярностью. Возможно, один из ораторов или актеров просил у богов удачи перед выступлением?

Фото culture.gr

Египет: мумия возвращается

В Египте, в 30 километрах к югу от Каира расположено селение Саккара. Здесь был найден древнейший некрополь Мемфиса – столицы Древнего Царства. Первые погребения были совершены в Саккаре около 4 тысячелетия до нашей эры. Название селения таит зловещий смысл: оно происходит от имени бога мертвых – Сокара.

Это загадочное место не раз удивляло археологов по всему миру необычными и странными находками. Сначала здесь была обнаружена гробница кормилицы Тутанхамона Майи, позднее – гробница жреца одного из храмов в возрасте более 4 тысяч лет! Самое интересное, что последнее захоронение принадлежит временам V династии Древнего Египта. Оно не было разграблено, а значит, дошло до нас в первоначальном виде. На стенах гробницы были изображены многочисленные разноцветные фрески, на которых жрец изображен со своей матерью, женой и детьми. Ученые смогли выяснить, что жреца звали Вах-Ти.

Одна из обнаруженных в Саккаре гробниц.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно в Саккаре нашли целую мастерскую, в которой в эпоху Древнего Египта бальзамировали тела высокопоставленных особ эпохи фараонов. Здесь же археологи обнаружили множество специальных инструментов и чаш. Кроме того, среди самых странных находок оказались мумии кошек и даже… жуков-скарабеев! Последние считались священными и символизировали бога солнца Ра. Обнаружение мумий таких жуков считается редчайшим открытием. На сегодняшний день некоторые области некрополя в Саккаре остаются нетронутыми. И кто знает, что еще там можно найти?

Боливия: древнейший конструктор

В Боливии, недалеко от озера Титикака, расположен ритуальный комплекс строений из огромных каменных глыб Пума Пунку, что в переводе с языка южноамериканского племени «кечуа» означает «Врата Пумы». Считается, что авторами необычной постройки стали мастера древней цивилизации Тиуанако, о которой сегодня практически ничего не известно.

Руины Пума Пунку не вошли в список чудес света, однако с ними связано множество тайн. Дата их появления доподлинно не известна. Некоторые считают, что эти сооружения созданы в VI веке, а другие – что они появились во II тысячелетии до нашей эры. Технология их создания также не поддается анализу: единственное племя, которое находилось в Боливии в тот момент – местные индейцы аймара – не владели подобными техниками строительства. Каменные сооружения Пума Пунку в большинстве состоят из гранита и диорита – они настолько прочные, что обрабатывать их можно только инструментами на основе алмазов. Но есть еще одна загадка: как древние мастера могли передвигать невероятно тяжелые каменные монолиты? Вес каждого из них составляет порядка 800 тонн! При этом ближайший от Пума Пунку каменный карьер расположен на расстоянии 10 километров. Даже сейчас предметы такого веса достаточно проблематично переносить.

Руины Пума Пунку не вошли в список чудес света, однако с ними связано множество тайн.Фото: ru.wikipedia.org

Сейчас почти весь комплекс превратился в развалины, но оставшиеся образцы можно считать величайшим примером древней архитектуры – между некоторыми каменными блоками не пройдет даже лезвие бритвы. Современная археология пока не может найти ответы на самый важный вопрос: кто же возвел эти гранитные стены. Ясно лишь одно: в древнем мире существовала цивилизация, которая в совершенстве владела техникой сложнейшей обработки камня и строительства. Сможем ли мы повторить их успех?

Китай: погребенная армия

Не всегда археологам удается появляться в нужное время в нужном месте. Многие самые загадочные находки обнаруживают совершенно случайные люди. Так, в начале 1974 года китайские крестьяне неподалеку от города Сиань начали бурить артезианскую скважину. Во время рядового рабочего процесса они обнаружили одну из самых величественных и вместе с тем пугающих находок, которая относится к III веку до нашей эры! Рядом с гробницей первого императора Китая Циня Шихуанди было захоронено около 8 тысяч глиняных воинов, которые были созданы, чтобы сопровождать императора в загробном мире.

Некоторые археологи утверждают, что головы и прически статуй лепились индивидуально или даже с натуры. Они все изображают реальных бойцов из армии императора или приближенных к нему людей. Среди них есть пехотинцы, лучники, музыканты и даже чиновники. Вес каждой полой фигуры мог достигать 200 килограмм.

Терракотовую армию обнаружили совершенно случайно: крестьяне бурили скважину для воды.Фото: ru.wikipedia.org

Над проектом величественной гробницы императора работало более 700 тысяч человек! Предполагалось, что терракотовая армия станет лишь частью целой подземной «цивилизации». Здесь под землей, в гробнице, был возведен целый подземный Китай, чтобы могущественный Цинь Шихуанди правил страной даже после смерти. На сегодняшний день в ходе раскопок было извлечено более 600 фигур, в том числе статуй воинов, коней и колесниц.

Никто не знает, каким образом будет совершена следующая великая археологическая находка человечества. Многие ученые и искатели приключений годами ездят по странам в надежде раскрыть секреты древней истории.

Именно поэтому известные герои передачи «Американские коллекционеры» Майк Вульф и Фрэнк Фриц на телеканале HISTORY ездят по Америке в поисках уникальных вещей, которые могут приоткрыть завесу тайн истории Америки. Познакомиться с самыми странными и загадочными находками героев программы вы можете по понедельникам, с 17 мая, в 22:15.