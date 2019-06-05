Пользователей Фейсбука научат Украину любить

Первым, кто поздравил Катерину с новым назначением, был зам. министра информационной политики Украины. В поздравлении он уточнил – «мы ждали этого много лет». Почему?

Российских пользователей социальной сети ждут тяжелые времена. Не секрет, что пользователи этой соцсети пишущие о событиях на Украине, регулярно переживают блокировки своих аккаунтов. Меня, например, банят стабильно, раз в два месяца. Такую политику Фейсбук ввел в начале лета 2014 года, когда Украина стала проигрывать и войну «горячую», и войну информационную. Первая моя блокировка – за фото с дочерью на руках, на палубе одного из первых паромов, идущих в Крым. Раннее утро, очень холодно, мы одеты в куртки и джинсы, но причина блокировки «демонстрация обнаженного детского тела». На самом деле, причины той блокировки моего аккаунта всем были понятны – «Крым це Украина», считали и считают до сих пор модераторы Фейсбука.

По мнению модераторов Фейсбука это "демонстрация обнаженного детского тела".

В последний год, меня банят стабильно, раз в два месяца – за комментарии и посты пятилетней давности. Выискивают их в моем аккаунте, организуют поток жалоб, модераторы их принимают близко к сердцу и аккаунт тут же блокируется. Жалобы на действия самих модераторов не принимаются – заблокирована кнопка «Отправить». То есть, есть окно, куда можно вписать свой жалобный вопль, есть иконка кнопки, но она не нажимается. Просто пишется: «отправка жалобы в данный момент невозможна». «Момент» этот тянется уже года три. Здорово придумано, правда?

Самый большой перерыв между блокировками выпал на выборы нового президента Украины – Министерство информационной политики Украины временно затаилось. Именно оно держит так называемые «свидомые ботоводческие фермы», участники которых, как говорят злые люди, «работают за «Мивину» - дешевую и низкокачественную украинскую лапшу быстрого приготовления. Интернет-ботов на время выборов отправили в отпуск, в ожидании новых методичек. Ну, а теперь, пора за работу!

С 2014 года, американская социальная сеть Фейсбук, стала для украинских политиков и даже военных, чуть ли не официальным коммуникативным средством – через Фейсбук отдавались приказы об отступлении и наступлении войск, свергали политические фигуры или возносили вверх. Разумеется, такой информационный ресурс должен контролировать проверенный человек. Тем более, что на Украине запрещен альтернативный российский «Вконтакт» и «Одноклассники», Фейсбук – монополист.

Катерина Крук несколько лет заведовала ресурсом «Стоп-Фейк» - разоблачала «ватную пропаганду» и вбрасывала свои фейки по команде.

Ее назначение лишь подтверждает, что 21 веке, социальные сети окончательно превратились в политический инструмент.

Казалось бы, какое дело на в России до модерации и политики Фейсбука на Украине? Все очень просто – виртуальная империя Цукерберга, сознательно или намеренно не разделяет кириллический сегмент на «русских» и «украинцев». То есть, российских пользователей теперь будет модерировать интернет-муза замайданной Украины, официально «менеджер по публичной политике Фейсбук на Украине».

Какая публичная политика у Фейсбук, официально не разглашается. Но, можно догадаться – она немножко антироссийская и абсолютно прозападно-либеральная, что немного расходится с базовыми ценностями нашей страны. Принципы модерации не разглашаются, но, в последние годы появились десятки информационных утечек. Сейчас в Фейсбук работает 7500 модераторов, в два раза больше, чем в Твиттере, и, разумеется, нашлись люди, которые рассказали миру кое-какие секреты.

Каждый месяц, модераторы сети удаляют свыше 300 тысяч постов «разжигающих ненависть». В 2008 году, действовал принцип – «удаляй все, что вызывает у тебя дискомфорт». Спустя 10 лет модераторы руководствуются сводом правил из 15 тысяч слов – его оставил коллегам первый модератор Фейсбука Дейв Уилнер.

Коллеги развернули и расширили принципы модерации. Появились определения «защищенных групп» и «квазизащищенных». Это, например, европейские беженцы. «Допускать обобщения обесчеловечивающие мигрантов запрещено». Например, мигрантов можно называть «грязными», но нельзя «грязью».

Еще одна квазизащищенная группа в Фейсбуке – хохлы. Вставьте это слово в свой пост или комментарий, и ждите блокировку. Проверено много тысяч раз. Вышли из блокировки? Хорошо. Напишите фразу «режь москалей» или «русских» - и никто не обратит на это внимания, не найдет в этих словах «языка ненависти и вражды». Тоже проверено много тысяч раз пользователями Фейсбука.

Экспертка Катерина Крук, конечно, оказалась в сложной ситуации. Можно вычистить из социальной сети всю «вату», «мокшу» и «сепаров» и тихо спивать «Ще не вмерла», но тогда рушится базовый принцип социальной сети, как открытой площадки для обмена мнениями. Поэтому, откровенного виртуального геноцида не будет, будет что-то иное. И плохо в это ситуации только то, что мы сидим в Фейсбуке, нас несколько миллионов, и мы гадаем – что с нами сделают «небратья», какую гадость придумают? А должно быть ровно наоборот. Не Украина должна определять политику кириллического сегмента.

Пока Фейсбуку предложили провести локализацию данных российских пользователей – то есть, соц.сеть должна хранить их в России, а не за океаном. И глава Роскомнадзора, Александр Жаров, достаточно грубо намекнул Марку Цукербергу на возможность блокировки Фейсбука в России – мол, свет клином на вашей сети не сошелся. Для начала, Фейсбук оштрафовали на три тысячи рублей и дали девять месяцев на исправление ситуации. И мне почему-то кажется, что Роскомнадзор не оставит Фейсбук в покое.