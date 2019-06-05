Анна Нетребко покорила поклонников ариями и декольте

Такому созвездию ярких имен позавидовала бы любая сцена мира: Анна Нетребко, Ольга Перетятько, Юсиф Эйвазов и Андреа Бочелли. Кремлевский дворец был под завязку набит публикой. Билеты по цене от 5 до 85 тысяч рублей были проданы полностью. Как всегда любимые имена вызвали настоящий ажиотаж публики. Послушать их приехали поклонники из Латинской Америки и Японии.

- Ровно год прошел с того самого момента, как мы решили устроить этот концерт, - рассказал Максим Берин, основатель продюсерской компании Berin Iglesias Art. - Было очень непросто совместить графики таких востребованных артистов. Их выступления расписаны на два года вперед. Но это удалось!

Среди звездных гостей на концерте были замечены: Татьяна Навка, Филипп Киркоров, Игорь Бутман, Николай Басков, Александр Ревва, братья Верники, чета Крутых. Поддержать земляка Юсифа Айвазова приехал знаменитый азербайджанский певец и композитор Полад Бюль-бюль Оглы.

После шоу звездные гости делились впечатлениями в соцсетях. Татьяна Навка, например, в Инстаграме осыпала Анну Нетребко комплиментами: «Неповторимая, невероятная, потрясающая, сексуальная! Она - тот самый многогранный бриллиант, который излучает столько сияния, счастья, света и любви! Удивительная сила таланта и искусства настолько вдохновляет, что после этого концерта хочется жить, творить, любить!».

Цветы, драгоценности и декольте

Сцену Кремля украсили огромными цветочными композициями в пурпурных тонах. А на заднике транслировали видео, соответствующее звучащей музыке. Анна Нетребко и Ольга Петерятько, общаясь с журналистами перед концертом, обещали блеснуть нарядами и слово сдержали. Каждая показала три великолепных туалета и набор шикарных ювелирных комплектов к ним. Ольга — вышла в платье со шлейфом, красном наряде и в лилово-золотистом.

Анна выбрала платья цвета морской волны, белое и черное с глубоким декольте. Последнее впечатлило публику: кажется, когда дива вышла в нем на сцену, зал замер от восхищения.

Дети решают все

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли прилетел в Москву с женой Вероник (пара поженилась после продолжительного романа в 2014-м) и собачкой, которая никак не хотела сидеть в в гримерке и развлекала своими пробежками музыкантов оркестра. Сам маэстро заметно волновался. Так, по его словам, происходит каждый раз, когда ему предстоит петь. Очень уж велик градус ответственности перед публикой.

Напомним, в 12 лет, страдавший глаукомой Андреа из-за удара футбольным мячом полностью ослеп. Но занятий музыкой не оставил. «Крестным отцом» певца в большой музыке стал Лучано Паваротти. Позже Бочелли пел и на его свадьбе, и на его похоронах.

Андреа выходит на сцену и с оперными певцами, и с поп-музыкантами. И каждый раз получается настоящая «музыкальная бомба». Оказалось, решить вопрос «петь или не петь» с тем или иным исполнителем, Бочелли помогают его дети. Именно за ними последнее слово. По словам маэстро, их выбор еще никогда не подводил.

«Очи черные» заменили шампанским

Концерт состоял из двух отделений: в первом звучали арии из итальянских и русских опер, во втором — большую часть составляли итальянские песни, своего рода коронка теноров, где можно показать свой диапазон. Одну из песен Юсиф исполнил с Анной. Анна честно призналась публике, что забывает слова, и пела, поглядывая в текст. В финале песни этот лист был эффектно отброшен в сторону.

Нетребко осталась верна себе: она от души танцевала, обнимала и целовала партнеров по сцене. На высоте был и вокал дивы. Нетребко в очередной раз доказала, что именно она главная оперная артистка, которая может превратить концерт в запомнившееся шоу.

В финале, как водится, был музыкальный сюрприз. Звезды обещали спеть «Очи черные». Но, в итоге, концерт дополнили Ария Калафа Nessun dorma из оперы «Принцесса Турандот». Юсиф и Андреа исполнили ее дуэтом и заслуженно сорвали шквал аплодисментов. Заключительным аккордом стала «Заздравная» из «Травиаты», которую звезды исполнили с бокалами шампанского в руках.