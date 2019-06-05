«Мы счастливы, что наконец-то получили ключи»

«НАДЕЖДА БЫЛА НА ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА»

За первую неделю, прошедшую с начала выдачи ключей 24 мая, квартиры уже получили 1,5 тыс. дольщиков, всего передано 1,8 тыс. помещений, включая 1,2 тыс. квартир, более 500 кладовок и 75 машино-мест. Одновременно дома начали ставить на кадастровый учет – это значит, что люди уже могу начинать оформлять собственность на свое жилье.

Речь идет о людях, которые заключили договоры долевого участия в отношении помещений в доме 6 в ЖК «Митино О2», доме 7 в ЖК «Опалиха О3», доме 7 в ЖК «Видный город» и домах 5 и 6 в ЖК «Солнечная система».

Всего в ближайшее время будут восстановлены права более 3 тысяч человек по 4,4 тысячам договоров долевого участия, заключенным по помещениям в указанных многоквартирных домах.

За каждой из этих цифр — человеческая история.

Нина, дольщица ЖК «Солнечная система», в покупку жилья вложила материнский капитал. Сверх этого еще взяла ипотеку. Квартиру приобретали в 2015-м, ожидали получить ключи в декабре 2017-го…

Людмила, дольщица того же ЖК, в новую подмосковную квартиру хотела перевезти бабушку. Увы, та квартиры так и не дождалась, умерла в феврале.

-Когда узнала о банкротстве Urban Group, почувствовала бессилие, - рассказывает Людмила. - Единственная надежда была на помощь государства. Ведь если оно тебе не поможет, то в долгострое можно застрять надолго.

Сейчас настроение у дольщиков уже другое.

- Я счастлив, что мы наконец - то получили ключи от нашей квартиры, - поделился с корреспондентом «КП» Сергей Митягов, жилец ЖК «Видный город». - Мы должны были их получить еще три года назад. За это время пережили много неприятных моментов. Самое ужасное было то, что дом фактически был уже готов на 98%. В нем была подведена холодная и горячая вода, проведено электричество... Мы даже судились с «Урбаном», боролись за свое будущее счастье. Но так как застройщик обанкротился, мы, хоть суд и выиграли, добиться от «Урбана» ничего не смогли. Решение суда оставили себе на память.

65 ДОМОВ, 17 ТЫСЯЧ ОБМАНУТЫХ ЛЮДЕЙ

По поручению правительства Российской Федерации и в соответствии с дорожной картой по достройке объектов Urban Group, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства взял на себя обязательства завершить строительство 65 домов в шести жилых комплексах, а также 21 объекта социальной инфраструктуры.

Важный момент. В 2018 году Правительством РФ при содействии Фонда были разработаны и внесены поправки в законодательство, которые позволяют передавать обманутым дольщикам не только квартиры, но и приобретенные ими нежилые помещения площадью до 7 кв. метров и машино-места. Именно поэтому дольщики Urban Group сейчас имеют возможность получить не только квартиры, но и купленные в довесок кладовки и парковочные места.

СПРАВКА «КП»

Откуда деньги на достройку домов?

В соответствии с поручением Президента, утвержден План мероприятий («дорожная карта») по восстановлению прав дольщиков Urban Group, согласно которому мероприятия по завершению строительства и передаче помещений по всем жилым комплексам должны быть завершены до декабря 2022 года.

Обязательства застройщиков группы перед дольщиками девяти многоквартирных жилых домов (ЖК «Видный город» дома 12.1, 12.2; ЖК «Город – событие» Лайково дома 18, 21; ЖК «Лесобережный» дома 2, 3, 4, 6, 8) обеспечивались отчислениями в Фонд защиты дольщиков. Собранием дольщиков этих домов в качестве меры восстановления их прав единогласно (более 99%) принято решение о завершении строительства многоквартирных домов. То есть эти дома будут достраиваться, в соответствии с действующим законодательством, за счет средств Фонда.

Однако это далеко не все дома, оставшиеся от Urban Group. Встал вопрос, а за счет чего достраивать остальные? Те, за которые никаких отчислений в Фонд не делалось — поскольку строительство и началось раньше, чем он был создан?

«Дорожной картой» предусмотрено софинансирование мероприятий по завершению строительства этих остальных домов - в равных долях из средств бюджета Российской Федерации и бюджета Московской области. Недостроенные же объекты инфраструктуры будут достраиваться за счет подмосковного бюджета.

ВАЖНО!

На официальном сайте Фонда защиты прав дольщиков размещена вся необходимая информация о порядке записи на получение ключей. Позвонив по телефону горячей линии 8 800 7007 214 с 9:00 до 20:00, дольщики дома 7 ЖК «Видный город», дома 6 ЖК «Митино О2», дома 7 ЖК «Опалиха О3», домов 5 и 6 ЖК «Солнечная система» могут записаться на удобные дату и время.