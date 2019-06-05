2019-06-05T17:37:37+03:00
Экономика

Медведев рассказал, при каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину

Премьер провел переговоры со своим словацким коллегой
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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По итогам переговоров было подписано множество контрактовПо итогам переговоров было подписано множество контрактовФото: REUTERS
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При первом взгляде на премьера Словакии Петера Пеллегрини не остается сомнений: человек он чрезвычайно деловой и прагматичный, к тому же сам это всячески подчеркивает. Судя по всему, «прагматизм» вообще его любимое слово. По крайней мере на переговорах с Дмитрием Медведевым, которые прошли в среду в Доме приемов правительства на Воздвиженке, Пеллегрини употреблял его чуть ли в каждом предложении.

Словакия - страна маленькая. Ее главное преимущество - транзитное положение между странами СНГ и Западной Европы. На этом Словакия, собственно, и зарабатывает. Не случайно, одной из главных тем на переговорах Медведева и Пеллегрини было строительство газопровода «Северный поток 2», который пойдет в обход Украины. Для Словакии этот проект, как нож в сердце, ведь в этом случае страна может лишиться доходов. Словакия делает хороший бизнес на так называемых реверсных поставках газа на Украину - покупает его у России, а потом по более высокой цене перепродает украинцам (из-за разногласий Украина напрямую газ у России не покупает).

- Было бы плохо, если бы обошли нашу территорию. Если бы удалось найти пути сотрудничества, это бы уменьшило экономические последствия для нас, - откровенно признался журналистам на состоявшейся после переговоров пресс-конференции Петер Пеллегрини.

- Каждое государство должно блюсти свои экономические интересы, и мы понимаем озабоченность Словакии, - сказал Медведев. Он предложил подумать, какое бы участие могла принять Словакия в проектах «Северный поток 2» и «Турецкий поток».

Что касается транзита газа через Украину, то, как отметил Медведев, Россия не отказывается от пролонгации договоров и дальнейшего использования этого маршрута, но «сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а тарифы приемлемыми».

- И, конечно, это сотрудничество должно развиваться на фоне отказа от бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик. Мы надеемся, что прагматизм возобладает над политическими спекуляциями. В таком случае транзит сохранится, - заявил Медведев.

Еще один проект, от которого Словакия не хочет остаться в стороне, - это строительство ширококолейной железнодорожной линии из России в Австрию.

- Эта трасса могла бы пройти через Польшу и Венгрию. Мы будем бороться за то, чтобы трасса проходила через Словакию, и был третий стратегический коридор. Это принесет нам экономическую выгоду, - вновь продемонстрировал прагматизм словацкий премьер.

По итогам переговоров делегаций двух стран был подписан контракт о поставках в Словакию ядерного топлива на 630 миллионов долларов. Кроме того, в ближайшее время будет заключен контракт стоимостью 100 миллионов евро на сервисное обслуживание Россией находящихся на вооружении ВВС Словакии истребителей МиГ-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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