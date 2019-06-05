«Снимался за аренду квартиры»: исполнитель роли Иисуса рассказал об участии в скандальном клипе «Ленинграда»

Очередная премьера клипа группировки «Ленинград» на песню «i_$uss» (Иисус) обернулась скандалом. Видео, в котором у девушки после принятия психотропного вещества начинаются галлюцинации на религиозную тему, уже осудили в РПЦ. Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что сочетание изображений Иисуса с темой наркотиков – это кощунство, а статья об оскорблении символов и предметов, почитаемых верующими, должна быть перенесена в Уголовный кодекс.

«Комсомолка» внимательно изучила титры в клипе и обнаружила, что на главные роли Сергей Шнуров позвал, в отличие от своей привычной практики, персон немедийных. Более того: и актеры, и режиссер – родом из Украины. Снял клип Леонид Колосовский, который работал с группой «Время и стекло» (видео «Имя 505», «Навернопотомучто»), Потапом и Настей Каменских («Все пучком», «Стиль собачки» и др.), и даже Димой Биланом. В родной Незалежной Колосовского не раз признавали клипмейкером года, а за свои ролики, которые всегда стабильно набирают миллионы просмотров на YouTube, он получил прозвище «Ленчик-миллиончик».

Главную роль той самой девушки сыграла начинающая актриса и певица из Тернополя Мария Стопник

Актеры в «Иисусе», в отличие от звездного режиссера, далеко не так популярны. Главную роль той самой девушки под галлюцинациями сыграла 20-летняя начинающая актриса и певица из Тернополя Мария Стопник. На Украине она известна тем, что принимала участие в музыкальном шоу «Х-фактор» и снималась в фильме «Серафима», который в этом году представили в Каннах.

В образе Иисуса в клипе предстал Назар Проценко, модель из Киева. На сайте агентства, с которым он сотрудничает, указаны основные параметры: рост – 186 см, вес – 92 кг. Глаза зеленые, волосы русые, размер обуви – 43. В инстаграме парня подписчиков пока немного – около 1700, хотя на фоне скандала эта цифра, скорее всего, вырастет в разы.

- Простите, но я бы хотел монетизировать свои ответы или избежать их. Тяжела бескорыстная аскеза образа Иисуса, - с ходу признался новый «ленинградский» герой, и уточнил размер гонорара за интервью: 100 долларов.

Исполнитель роли Иисуса рассказал об участии в скандальном клипе «Ленинграда»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А за съемки клипа вам гонорар все-таки заплатили?

- Так я за квартиру.

- Вам купили квартиру?

- Избавьте, покупка квартира – долгий упорный труд. Имелась ввиду аренда квартиры в Киеве, - кратко ответил «Комсомолке» «Иисус».

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