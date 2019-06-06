Из жизни разведчика-нелегала: Наш обмен на Скрипаля не был похож на шпионское кино

- Не надо снимать меня с орденами, это нескромно, - протестует хозяйка дома, показывающая по нашей просьбе свои награды за 25 лет службы.

Елена Вавилова четверть века проработала за рубежом разведчиком-нелегалом, выполняя вместе с супругом Андреем Безруковым серьезные задания и поставляя Кремлю важную и своевременную информацию. Напряженная жизнь под видом иностранцев (или под чужими именами) оборвалась в 2010 году из-за предательства. В составе группы из 10 российских разведчиков ее обменяли на Сергея Скрипаля и нескольких граждан, осужденных в России за шпионаж. Все внимание тогда оттянула на себя девушка-вамп Анна Чапман, а ее коллеги жили на родине снова в тени. И вот сейчас, 9 лет спустя, Елена Вавилова в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым выпустила художественную книгу, навеянную своей историей, «Женщина, которая умеет хранить тайны», и пригласила «Комсомолку» к себе в гости.

КРАСОТКИ И НЕВИДИМКИ

- Елена Станиславовна, как-то принято считать, что у разведки не женское лицо. Это заблуждение?

-У разведки лица разные. Совершенно не имеет значения, мужчина это или женщина. В истории нашей разведки очень много замечательных женщин, которые выполняли работу наравне с мужчинами. Профессия сложная, у многих ассоциируется с такими мужскими качествами, как выдержка, смелость, храбрость. Но женщины тоже по натуре достаточно смелые и могут выполнять сложные задания. Находясь на работе долгие годы, я на собственном примере убедилась, что все возможно.

Женские качества - интуиция, понимание характера человека - помогают.

- Ваша яркая внешность – это положительное или, скорее, отрицательное качество в разведке? Вы же сразу обращаете на себя внимание.

-Я считала, что у меня средняя внешность. При подборе на работу принято исходить из того, что человека с яркими внешними данными брать не стоит. Таких запоминают.

- А как же тогда взяли Анну Чапман?

- Значит, у нее были другие хорошие качества, которые, возможно, перевесили ее яркую внешность. И вообще каждый человек может использоваться под определенную задачу. В каких-то случаях привлекательная женщина может выполнить задание лучше.

В каких-то - нужно быть более неприметным, оставаться невидимкой. Думаю, что слишком выделяться плохо. Но определенный шарм и привлекательность должны быть, потому что нужно уметь расположить к себе собеседника, развить нормальные отношения. Без этого никуда.

- Браки у нелегалов по любви, как у вас, - это редкость?

- Если брак по любви, тем лучше для работы. Узы взаимоподдержки важны. Мы с супругом познакомились в студенческие годы, до того, как были приняты на подготовку. У большинства пар так и происходит. А то, что показали в сериале «Американцы» (снят по мотивам истории наших нелегалов. - Авт.), где будущих супругов представляют друг другу и объявляют о совместной работе, - такой вариант не очень пригоден, потому что такие люди меньше доверяют друг другу. Нам пришлось пожениться дважды: первый раз в Томске, а потом уже и за рубежом под другими именами. Вариант, когда люди любят друг друга, - самый надежный.

Елена и Андрей поженились второй раз уже за границей, под чужими именами. Фото: Личный архив

АМЕРИКАНСКАЯ УЛЫБКА ДАЛАСЬ НЕЛЕГКО

- Труд разведчика–нелегала, наверное, самый тяжкий - вы же пытаетесь вжиться в роль иностранца и жить годами чужой жизнью. И существует столько мелких моментов, которые грозят провалом. Ветеран Службы внешней разведки Людмила Нуйкина мне рассказывала, что ее вычислили за границей по пуговкам на бюстгальтере. Вы в своей книге написали, что русские при счете загибают пальцы, а иностранцы – наоборот. Как учесть все эти мелочи?

- Определенным навыкам, конечно, обучают. Нужно выработать себе манеры, свойственные человеку нерусскому. Вместе с языком страны человек перенимает и ее культуру. Многие особенности поведения приходилось наблюдать и повторять. Например, знаменитую американскую улыбку, их умение всегда выражать оптимизм мы освоили не сразу. Но постепенно, когда ты начинаешь имитировать людей, это приходит.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ - ПАСТОР

- В книге первым заданием героини было сближение с католическим пастором в Ванкувере. Ради этого она даже организовала венчание. Если у вас была подобная ситуация, то вы на тот момент были верующим человеком или это таинство (пусть и католическое) было для вас просто служебной необходимостью?

- Мы были подготовлены как католики и посещали церковь. Сказать, что были религиозными в тот момент, нельзя. Мы просто знали, как вести себя в католической церкви. Венчания в реальной жизни не было, но мне пришлось петь в хоре на латыни и на французском. Религия несет в себе общечеловеческие ценности, которые каждый человек должен иметь и воспитывать их в своих детях. Это было частью нашей жизни, жизни общества, где мы были. Все было достаточно естественно.

- А какое задание было для вас самым сложным или запоминающимся?

- Нельзя выделить одно. Были задания, которые мы не могли по каким-то причинам завершить или выполнить в короткий срок. Были и взлеты, и разочарования. Но работа складывается из многих элементов. Нельзя поехать и с ходу, как Джеймс Бонд, найти и обезвредить условную бомбу. Работа – это постоянный труд. Иногда монотонный, иногда не такой интересный. Но были полезные источники информации, были важные добытые сведения, которые вовремя приходили к нашему руководству и, я надеюсь, помогали принятию правильных решений. Для понимания читателем роли такой развединформации в романе как раз и описаны ситуации, которые вполне могли бы происходить (например, о готовящейся операции в Югославии или планах по слиянию нефтяных компаний во главе с «Юкосом» Ходорковского и под контролем США. - Авт.).

- Разведчик – не Джеймс Бонд. Тем не менее, на подготовке вы занимались стрельбой и карате. Приходилось применять эти приемы в жизни?

- Обязательная подготовка человека, который должен длительное время работать за рубежом, включала в себя много элементов: язык, спецподготовку, технические навыки. Нужно было быть в хорошей физической форме, уметь защищаться, например, от уличного нападения. Самозащита была одной из важных дисциплин и через карате эти навыки мы и приобретали. И через стрельбу тоже, хотя она нам за рубежом и не пригодилась.

В 2010 году президент России наградил Вавилову Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Фото: Михаил ФРОЛОВ

УНИЧТОЖАЛИ ДАЖЕ ПЕПЕЛ

- Как выглядел ваш обычный рабочий день в США?

- Как рабочий день любого обычного человека, там проживающего. Тем более у нас была семья. Утром я увозила детей в школу, после обеда забирала, отвозила на занятия. Они занимались спортом, музыкой. В дневной промежуток я работала в агентстве по недвижимости, но у меня могли были быть и какие-то мероприятия, связанные с моей работой в качестве разведчика. Я не могу об этом подробно говорить. Мы трудились на двух работах: в американских компаниях зарабатывали деньги, а в рамках самой важной для нас работы добывали полезную информацию, обрабатывали ее и переправляли в Центр определенными методами.

- Уничтожая даже пепел...

- Безусловно. От подобных незначительных штрихов зависели наша безопасность и успешность работы. Рабочий день был с двойной нагрузкой, поэтому получался длинным. В выходные мы тоже не отдыхали.

ЖУЧОК У ОБАМЫ

- В каких кругах вы вращались в Америке? Были ли знакомы с теми, чьи имена знает весь мир?

- Да, были. Не могу разъяснять это конкретно, но проживая в пригороде Бостона, который знаменит тем, что там работает много известных политиков, лидеров американской мысли и ученых, мы знакомились с интересными людьми, через которых можно было получить ценную информацию.

- В книге ваша героиня прослушивала помощника самого Барака Обамы, когда он был сенатором от Иллинойса и только задумался о президентских выборах...

- Роман – это художественное произведение и этот эпизод, опять же, включен в повествование с тем, чтобы наглядно проиллюстрировать, какого рода информацию может получить нелегал. Информация о потенциальных кандидатах на пост президента, безусловно, важна. Она помогает оценить расстановку политических сил, предугадать дальнейший курс руководства той или иной страны и своевременно подготовиться к нему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/713123" frameborder="0"></iframe> В гостях у бывшей разведчицы Елены Вавиловой.«Американская улыбка далась нелегко»: «Комсомолка» побывала в гостях у бывшей разведчицы-нелегала Елены ВавиловойМихаил ФРОЛОВ

ДЕТИ СЧИТАЛИ СЕБЯ КАНАДЦАМИ

- В 2010 году все резко закончилось. ФБР арестовало вас дома во время дня рождения старшего сына. Вы репетировали с супругом такой сценарий, что к вам врываются с оружием, вы оказываетесь в камере, вас склоняют к признанию?

- Мы выполняли работу и считали, что все делается с учетом всех необходимых условий безопасности и конспирации. Такого исхода, когда в один момент все оборвется, и твои усилия сойдут на нет из-за действий одного человека, не ожидал никто. В нашем случае это было предательство. Это риск нашей профессии, но к нему никогда не готов. И предсказать, как ты себя поведешь, очень сложно. Но после того, как что-то случается, ты уже начинаешь мобилизовывать свои внутренние ресурсы и думать, как выйти из ситуации с меньшими потерями.

- Все это произошло на глазах ваших детей Тима и Алекса, которые считали себя канадцами и ни о чем не догадывались (супруги ранее работали в Канаде и по легенде были канадскими подданными, там же родились их дети. - Авт.). Вы успели им сказать хоть слово, когда вас увезли?

- Наши дети были шокированы, когда увидели, как их родителей выводят в наручниках. В тот момент невозможно было что-то объяснить. Наша встреча произошла на следующий день, когда они присутствовали на заседании суда, где нам вынесли предварительное обвинение. Я успела сказать им по-французски, чтобы они уезжали из города. Они не верили всему, что происходило, и не могли представить, что у нас русские корни...

- Как они это пережили? Приняли ли это? Простили ли вас за обман?

- Для них это был сложный период из-за резкой смены обстановки и переезда в Россию. Потребовалось время, чтобы осмыслить ситуацию. Мы долго беседовали с сыновьями, пытались объяснить свою позицию, почему мы сделали в молодости такой выбор, почему выполняли эту работу. И постепенно благодаря тому, что у нас были с ними близкие отношения, нам удалось найти общий язык. Они поняли нас и приняли наш выбор. Но им самим хотелось в дальнейшем принимать решения самостоятельно и не иметь никаких дел с нашей профессией.

Семейное фото с мужем Андреем Безруковым и сыновьями Тимом и Алексом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ОБМЕНИВАЛИ НА СКРИПАЛЯ

- Как происходил сам обмен? Было ли это похоже на то, что мы видели в «Мертвом сезоне» или в фильме Спилберга «Шпионский мост»?

- Обмен был организован быстро, за что мы благодарны нашему правительству. Нас привезли в аэропорт Вены. Вместо моста - летное поле, на которое приземлились два самолета: один из России, другой из США. Мы спустились по трапу и увидели, как люди выходят по трапу напротив. Но близко мы их не видели. Мы переехали к российскому самолету на автобусе, нас встретили приветливые люди. Взлетели самолеты тоже одновременно. Представить в тюрьме, что все будет так благополучно, я не могла!

Я была готова к длительному тюремному заключению. Обдумывала, как и чем смогу помочь детям. В Москве же предстала перед ними в тюремной робе. Кому-то удалось переодеться, потому что тюремщики сохранили их одежду. В моем случае этого не было. Так и прилетела.

- А как с вами обращались в заключении американцы? Как объявили о решении обменять вас на Сергея Скрипаля и еще нескольких шпионов?

- Мы подчинялись всем необходимым условиям содержания. Это было не очень приятно, но выносимо. Отношение было достаточно корректное. В одиночных камерах очень сильные кондиционеры, было холодно и одиноко. Но эти испытания можно выдержать, ничего страшного здесь нет. Давления и серьезных допросов не было, потому что все, что нужно, они уже получили от предателя. Однажды адвокат прибыл в тюрьму вместе с представителем нашего посольства, и тот объявил, что достигнута договоренность на высшем уровне, и в скором времени мы будем освобождены. Это была невероятная новость.

- Знали ли вы лично Скрипаля?

- Нет. Мы узнали о всех личностях, на которых нас обменяли, уже по возвращении из прессы. До этого я даже не представляла, кто эти люди.

- Следите ли вы сейчас за перипетиями его дела? Что это было?

- Следим, но высказать какое-то мнение не могу, потому что недостаточно конкретных фактов, которые могли бы наталкивать на однозначные заключения.

- Некоторые ваши коллеги высказывали мнение, что, возможно, это была месть Скрипалю от тех, кому он испортил карьеру. Вообще принято мстить предателям? Перебежчика Гордиевского же никто не трогает.

- Не думаю, что такие методы используются российскими организациями.

Хозяйка дома с подаренной книгой "Комсомолки" про ВЧК.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЖИВ ЛИ ПРЕДАТЕЛЬ ПОТЕЕВ

- А что стало с предавшим вашу сеть полковником СВР Потеевым? Достоверна ли информация о его смерти в США?

- Опять же, недостаток информации. Во многих делах, связанных с нашей профессией, все обычно покрыто тайной. То, что мы слышали о его проживании в США, смерти, затем «воскрешении», может быть домыслом или вбросом. Поэтому сказать с определенностью я не могу. Думаю, что никто не может. Никто никаких конкретных фактов и доказательств не предоставлял.

- А с ним вы были знакомы?

- Да, к сожалению.

- Интуиция не сработала?

- Длительного общения с ним у нас не было. И мы могли судить о каких-то его человеческих внешних проявлениях лишь из немногочисленных эпизодов. Моему супругу он казался не очень профессиональным по сравнению с другими, кто нас окружал и кто с нами работал. Производил не совсем приятное впечатление..

- Что им двигало?

- Очень трудно судить о мотивах человека, который совершил подобное преступление. Здесь может быть комбинация нескольких причин: жажда наживы, условия жизни, которые ему пообещали, шантаж, неудовлетворенность карьерой, трения с коллегами. Целый клубок мотивов может толкать человека на предательство. Но был у него и другой выбор: он мог просто уйти из организации и заняться чем-то другим , но не идти на такой шаг, когда он предал людей, с которыми он работал.

- А провалы нелегалов в основном происходят именно из-за предательства?

- Почти исключительно да...

Обложка книги "Женщина, которая умеет хранить тайны" издательства "ЭКСМО".

«РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЛИ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ»

- У вас остались какие-то дружеские контакты после вашего отъезда с Запада? Или ваши прежние друзья в шоке и больше не выходят на связь?

- Конечно, большинство в шоке. Даже если они уважали нас как обычных людей, многие испугались за свою репутацию. Я их за это не виню. Но есть и такие, для которых наши личные качества оказались важнее нашей профессии, и они понимают, что любая страна имеет профессионалов, которые работают на разведку. С теми, кто решил не разрывать с нами отношения, дружески обмениваемся новостями.

- В зашифрованных чатах?

- Нет, что вы, совершенно открыто. Но таких немного. Конечно, большинство людей подвержено пропаганде в собственной стране. Тем более сейчас.

- А ваши близкие в России хоть о чем-то догадывались?

- Шоком это было для всех, включая родителей. Они не догадывались, что мы в США, и даже поначалу не придали значения новостям об аресте там русских. Для них мы были в совершенно другом месте.

- Вы уже 9 лет живете своей настоящей жизнью. Насколько вы к этому привыкли, чем занимаетесь и почему решили написать книгу?

- Эту идею я долго обдумывала, но не знала, как к ней подступиться. Потом был толчок со стороны писателя Бронникова, который оказался моим земляком. Мы начали совместную работу. Почему мне было легко писать эту историю? Потому что многое было прочувствовано. Некоторые моменты я изменила, чтобы не расшифровывать то, что мы делали, где мы жили. Еще хотелось написать о женщине. Мне казалось, что в современной литературе и кинематографе недостаточно представлен образ женщины, которая наравне с мужчинами служит интересам Родины в качестве разведчика..

- Остальных разведчиков вы впервые увидели только на суде или были знакомы ранее?

- Работа всегда ведется отдельно друг от друга и разведчики, особенно нелегалы, никогда не должны пересекаться. Но своеобразие нашей истории в том, что мы встретились. Впервые перед окончательным заседанием суда я увидела женщин-коллег в камере предварительного заключения. Это беспрецедентный случай. Потому что многие из тех разведчиков, кто успешно проработал и возвратился, не знают своих коллег. У нас же получилось так, что мы познакомились с семейными парами, у которых были дети, и продолжили общаться после приезда в Россию. Это помогло нам пережить драму и поддержать друг друга. Мы остались друзьями.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

-К каким выводам вы пришли насчет настроений американского общества и элит по отношению к России? Можем ли мы все-таки быть партнерами, а не оппонентами?

- Для этого необходимы желание руководства и достаточно благоприятные геополитические условия. Мы с американцами разные по менталитету, по подходам, по ведению политики. Но в чисто человеческом, культурном плане мы могли бы быть более близкими. После распада Советского Союза был такой всплеск, и даже нам казалось, что вот теперь-то мир открывается, глобализация приведет к объединению наций, в том числе и через культурные, общечеловеческие связи. К сожалению, политика и различие национальных интересов стран иногда не способствуют поддержанию этих дружественных связей. Что мы сейчас и наблюдаем.

- Ваш прогноз по отношениям Москвы и Вашингтона с учетом доклада Мюллера, оправдавшего Трампа?

- Я надеюсь на то, что будет новая перезагрузка, и отношения улучшатся. Но для этого нужно дождаться прихода нового поколения политиков с обеих сторон, не омраченного тем, что происходит сейчас. Лет через десять ситуация, возможно, изменится.

СПРАВКА «КП»

Елена Станиславовна ВАВИЛОВА родилась 16 ноября 1962 года в Томске, окончила Томский госуниверситет по специальности «история». С 1980-х годов - в нелегальной разведке вместе с мужем Андреем Безруковым. 27 июня 2010 г. арестована в Бостоне под именем агента по недвижимости Трэйси Ли Энн Фоули и затем в числе 10 коллег возвращена в Россию. В настоящее время работает в одной из крупных компаний.

Полковник Службы внешней разведки России в отставке. Награждена Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими боевыми орденами и медалями.