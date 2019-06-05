Елена Малышева: «Мы пообещали оплату лечения и подло обманули?! Это откровенная ложь»

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева отвергла обвинения в свой адрес со стороны одной из участниц своего шоу.

29-летняя жительница башкирского города Стерлитамака Гульназ Зайнуллина рассказала, что недавно ее фактически обманули: пригласили на съемки, пообещав бесплатные консультацию и лечение, но на деле нисколько не помогли. Молодая женщина страдает лимфостазом — застоем лимфы, из-за чего одна нога у нее аномально объемна. В народе этот недуг известен как слоновость. По словам Зайнуллиной, ей объяснили, что пригласили в передачу только для того, чтобы «показать вашу ножку народу, это же шоу». Якобы лечение при содействии Малышевой было возможно только на платной основе. В настоящее время Зайнуллина собирает деньги через соцсети на лечение в Татарстане и на приобретение компрессионных материалов в Германии.

«Хочу сказать, что это откровенная ложь, - заявила Малышева. - Мы связали пациентку с самым лучшим врачом России по лечению слоновости (или лимфостаза) с профессором Малининым. Он полностью помогал ей бесплатно и пригласил на бесплатную операцию. Но она отказалась от бесплатного лечения и решила собирать деньги на свои нужды. Подчеркиваю, что ни программа, ни профессор Малинин не имеют к этому никакого отношения».

29-летняя жительница башкирского города Стерлитамака Гульназ Зайнуллина рассказала, что недавно ее фактически обманули

Малышева также рассказала, что Зайнуллиной оплатили дорогу в Москву и проживание в столице. Профессор Малинин тоже консультировал ее безвозмездно. Телеведущая подчеркнула, что пациентов с таким диагнозом в центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева оперируют бесплатно по полису ОМС.

Сам профессор Малинин призвал страдающих слоновостью людей не отчаиваться и придерживаться рекомендаций лечащего врача.

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«Мы по-прежнему готовы помогать нашим пациентам и, конечно, Гульназ Робертовне Зайнуллиной. Мы понимаем, что у нее» серьезная болезнь», - заключила Малышева.

О реакции Зайнуллиной на заявление ведущей программы «Жить здорово!» пока ничего неизвестно.

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