Насыщенная жизнь для тех, кто молод душой: под Белгородом открылся Университет третьего возраста

Многим пожилым людям кажется, что с выходом на пенсию об активной жизни пора забыть. Однако уход за садом или занятия с внуками далеко не всегда должны становиться пределом мечтаний.

Активисты из поселка Прохоровка Белгородской области поняли, что помимо лекарств, продуктов и просто базового ухода, многим пенсионерам не хватает самого обычного общения. Чтобы вовлечь их в социальную жизнь, был придуман проект - Университет третьего возраста.

Организаторскую работу взяли на себя Прохоровская районная организация ветеранов. Комплексный центр социального обслуживания и управление соцзащиты населения Прохоровского района. А претворить идею в жизнь удалось благодаря средствам, выделенным Фондом президентских грантов.

Каждый «студент» Университета может выбрать для себя направление, которое ему интересно. Для пожилых людей работают творческие студии, где обучают азам литературы, прикладным искусствам и танцам. Для тех, кто хочет подтянуть свои знания, есть занятия по основам права, а также по направлениям «Ваше здоровье» и «Безопасность жизнедеятельности». Самые активные пенсионеры поступают на «факультет» социального туризма и в спортивную секцию. И все это абсолютно бесплатно.

По каждому направлению занятия проводятся раз в месяц, так что некоторые учащиеся успевают параллельно брать несколько курсов. Преподают в Университете третьего возраста волонтеры из учреждений соцзащиты, культуры, здравоохранения. Для начала они поставили цель – привлечь в организацию 50 пенсионеров.

Набор был объявлен в начале февраля. На первое же занятие, а это была физкультура, пришли 13 пенсионеров. «Студентов» тогда приобщали к зимним видам спорта, многие из них впервые за много лет встали на лыжи.

Доверчивые пожилые люди, как известно, нередко становятся главной мишенью для мошенников. Именно поэтому одним из первых в «вузе» заработал правовой факультет, на котором учащимся доступно и на конкретных примерах объясняют их права.

Так, на одном из занятий перед аудиторией выступил специалист Управления Роспотребнадзора по Белгородской области. Он рассказывал, как вернуть в магазин некачественный продукт, почему заказ некоторых товаров в интернете или по телефону может обернуться разочарованием и какие риски несут покупки в кредит. Пенсионеры рассказали случаи из своей жизни, и лектор объяснил, как стоило бы поступить в той или иной ситуации.

И хотя интеллектуальное развитие и поддержание хорошей физической формы очень важны, главная цель Университета третьего возраста - вовлечь пожилых людей в социальную жизнь. Во время экскурсий, лекций, занятий спортом и творческих мастер-классов они заводят новые знакомства, начинают встречаться за стенами организации, расширяют круг своего общения.

Выпускники университета настолько привыкают к активному образу жизни, что начинают проводить свой собственный досуг куда интереснее и разнообразнее. И нередко подают правильный пример активности даже своим детям и внукам.

В конце каждого учебного курса устраивается праздник. На этом «выпускном» все ученики получают специальные сертификаты об окончании Университета.