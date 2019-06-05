Колумбийский аферист 30 лет выдавал себя за арабского шейха, но погорел на любви к свинине

Спортивный Феррари несся по улицам Майами, не притормаживая даже на светофорах. У человека за рулем на запястье сверкали часы Rolex, на пальцах — кольца с драгоценными камнями. Это был арабский принц Халид ибн Аль Сауд.

Он принадлежал к правящей династии Саудовской Аравии, жил в пентхаусе на острове Фишер, куда можно было добраться из Майами только на личном вертолете или яхте. На домофоне у дверей его апартаментов было лаконично написано: «Шейх».

В США Сауд чувствовал себя в безопасности. Он мог похвастаться дружбой с сильными мира сего и многомиллионными банковскими счетами.

Его потенциальный деловой партнер, сидевший рядом на пассажирском сидении, вжался в спинку.

- Может сбавите скорость? - осторожно спросил он. - Штрафы за превышение нынче...

- Не волнуйтесь, - ответил арабский принц и прибавил газу. - Вы что-нибудь слышали о дипломатической неприкосновенности?

Только не было у Сауда никаких дипломатических номеров, он их купил на eBay. Как не было и миллионов на банковских счетах. Да и сам «арабский принц» – не житель Саудовской Аравии, а бедный колумбиец по имени Энтони Жиньяк, по следу которого уже шли легавые… Тогда он еще не знал, что через пару лет ему предъявят обвинение в особо крупном мошенничестве и приговорят к 18,5 годам тюрьмы.

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ДЕТДОМОВЕЦ ИЗ БОГОТЫ

Энтони родился в Боготе в бедной семье в 1970 году. Когда ему исполнилось пять, они вместе с младшим братишкой Даниэлем оказались на улице. Третьего брата в припадке безумия убил их отец, поняв, что не сможет прокормить столько сыновей. Мальчишки два года скитались по улицам колумбийской столицы, пока не оказались в детском доме.

- Еды никогда не хватало. Мы постоянно голодали, - рассказывал в суде Жиньяк.

В 1977 году братьев усыновила семья из Мичигана — Нэнси и Джеймс Жиньяк. Английский 7-летний Энтони выучил быстро, пошел в школу, где и проявился его талант искусно врать. Мальчик умудрился убедить класс, что у его приемной матери есть дорогой отель, а его отец - комедийный актер Дом Делуиз.

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- В детстве Жиньяк убедился: деньги — это сила, а силы у него никогда не было, - говорится в судебных документах.

Когда Энтони учился в восьмом классе, его приемные родители развелись. Подросток сильно переживал и год провел в психиатрической больнице. В 17 лет он сбежал из дома и добрался до Калифорнии. Там Жиньяк получил официальное удостоверение личности на имя (внимание!) Халида ибн Аль Сауда. С этого момента и начинался его долгий путь обмана.

НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ

В 1991 году 21-летний Энтони Жиньяк заявился в фешенебельный отель Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз. На ресепшне он заявил, что желает лучший номер для себя, наследного принца из Саудовской Аравии. Администраторы документы спрашивать не стали — арабские шейхи и члены саудовской королевской семьи неоднократно здесь останавливались.

За четыре дня «принц» задолжал отелю $3,5 тыс., потратил на арендованный лимузин с личным шофером $7,5 тыс., ведь наследные принцы не привыкли пешком гулять по Лос-Анджелесу.

Поначалу фраза «Запишите это на мой счет» из уст Жиньяка работала на ура. В дорогих бутиках он требовал записать свои покупки на счет саудовской королевской семьи. В итоге набралась немаленькая сумма — почти $30 тыс.

Первые, кто заподозрили обман,стали сотрудники отеля, они и обратились в полицию.

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Арестованного «принца» выводил из отеля конвой. Жиньяка обвинили в мошенничестве и подделке документов. А во время суда так и вовсе выяснилось, что подобные аферы он уже успел провернуть в Вашингтоне и Вирджинии.

- Он гениальный мошенник, вряд ли после такого ему захочется вернуться к обычной жизни, - заявил полицейский, следивший за соблюдением условий освобождения «принца». И как в воду глядел.

ВЫЗЫВАЙТЕ ПОСЛА И ЖУРНАЛИСТОВ!

В 1993 году Жиньяк перебрался во Флориду. В роскошном отеле в Орландо «арабский принц» вновь обзавелся долгом в $14 тыс. Арест не заставил себя долго ждать, 23-летнего парня задержали и предъявили знакомое обвинение — мошенничество. Но отделавшись испытательным сроком, Жиньяк уехал в Майами, где снял номер в 5-звездочном отеле Grand Bay.

Арабский принц жил на широкую ногу — дарил продавщицам сумочки Channel, носил костюмы от Giorgio Armani и Ralph Lauren, оставлял щедрые чаевые и устраивал вечеринки с участием светских львиц и топ-моделей.

Накануне Нового года пара участников одной из таких тусовок избила Жиньяка в его гостиничном номере. Сотрудники отеля сообщили посольству Саудовской Аравии о происшествии с Аль Саудом. Но удивленные дипломаты ответили, что наследный принц, которому сейчас 79 лет, не прибывал в США.

В очередной раз Жиньяк был арестован. Но на помощь пришел адвокат, который искренне верил, что отстаивает права истинного арабского принца. Очень скоро мошенника выпустили под залог. Ему были назначены двое поручителей, обязанных наблюдать за Аль Саудом.

Местом, где Жиньяк надеялся скрыться от поручителей, стал Нью-Йорк. Чтобы туда добраться, он скупил все места в бизнес-классе и забронировал целый этаж в отеле Four Seasons. Но поручители оказались ребятами проверенными и сразу раскусили обманщика. Они отыскали его в Нью-Йорке и решили доставить мошенника в суд во Флориду. Но перед полетом «принц» разыграл целое представление.

princedubai_07 Birthday gifts from the fam

- Я принц Халид Аль Сауд! - кричал он на весь нью-йоркский аэропорт. - Меня похитили! Позвоните в посольство, в CNN!

Полиции ничего не оставалось, как задержать всю троицу. Но реальные документы на имя Энтони Жиньяка сделали свое дело, и «принц» вновь предстал перед судом.

КОРОЛЬ НЕ ПРОСТИТ

Жиньяк жил от аферы до аферы, а в перерывах «отдыхал» под арестом. Жертв он находил легко. Так, на его обман купилась пара из Калифорнии - Гилберт и Ирэн Гоэц, основатели компании по производству средств для ухода за седыми волосами. Они одолжили Жиньяку, по-прежнему представлявшегося арабским шейхом, $21 тыс., чтобы оплатить номер в отеле.

Пострадал от проделок хитрого колумбийца даже Сиракузский университет в штате Нью-Йорк. Руководству учебного заведения Аль Сауд обещал перевести пожертвование в $40 млн, но для улаживания налоговых тонкостей просил выслать ему всего $16 тыс. Удивительно, но университет деньги прислал, а их обналичил младший брат Энтони — Даниэль, который к тому моменту тоже пошел по наклонной — занялся наркоторговлей и отсидел в тюрьме за разбойное нападение.

Удалось обмануть Жиньяку и банк American Express. Заявившись в офис, он потребовал восстановить украденную кредитную карту. Документов у него с собой, разумеется, не было. Когда у «принца» спросили дату рождения, он устроил истерику.Рыдал, что король-отец будет в бешенстве, когда узнает, как обращаются с его сыном. В итоге банковские служащие решили не рисковать и выдали платиновую кредитку с миллионным лимитом.

princedubai_07 Breakfast Four Seasons Georgia V

Для пущей убедительности Жиньяк вел аккаунт в Инстаграме от лица Аль Сауда, где размещал фотографии перстней с драгоценными камнями, подаренные ему золотые браслеты от Cartier, брелки от люксовых автомобилей. Один из снимков, где красовалась гора из долларовых купюр, была снабжена подписью: «Подарки на день рождения от моей семьи».

На липового «принца» постоянно жаловались в посольство Саудовской Аравии. А те только разводили руками, постоянно объясняя, что Аль Сауд не имеет никакого отношения к королевской семье.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ

В 2006 году Жиньяк вышел из тюрьмы после очередной отсидки, но у него еще оставался условный срок, поэтому с аферами пришлось завязать. До поры до времени. В 2015 году арабский «принц» перебрался в Майами, где осел в шикарном пентхаусе на острове Фишер, обзавелся телохранителями-подельниками и люксовыми авто с фальшивыми дипломатическими номерами.

Под именем Аль Сауда он основал компанию Marden Williams International и стал встречаться с крупными инвесторами. Он обещал им золотые горы, рассказывая о возможностях, которые для них откроются, если купят акции одной саудовской компании по дешевке, а затем удвоят вложения, когда компания выйдет на рынок.

Жиньяк утверждал, что имеет связи с ирландскими фармацевтическими компаниями, владеет казино на Мальте и роскошными отелями на Ближнем Востоке.

За два года жертвами колумбийского мошенника стали 26 инвесторов, из которых ему удалось вытянуть $8 млн.

princedubai_07 Nubu Miami Beach

ЛЮБИТЕЛЬ СВИНИНЫ

Последней добычей Аль Сауда стал миллиардер, владелец отеля Fontainebleau в Майами-Бич - Джеффри Саффер. В марте 2017 года Жиньяк через своего подельника выразил желание купить 30% акций отеля за $440 млн. Предложение заинтересовало Саффера, и он пригласил «принца» на переговоры.

В мае Жиньяк провел в отеле несколько недель, а затем с ответным визитом в его пентхаус явился и сам Джеффри Саффер. «Принц» хвастался автомобилями с дипломатическими номерами, демонстрировал документы Банка Дубая на $600 млн, намекая, что может вложить эти деньги в отель нового друга.

princedubai_07 Do I need to say anymore

Через пару недель «принц» и миллиардер отправились на американский горнолыжный курорт Аспен, чтобы продолжить переговоры. И вот там Саффер почувствовал неладное. Он заметил, что во время ужина Аль Сауд не брезгует блюдами из свинины, которые запрещены исламом. Миллиардер обратился в службу безопасности, что бы та проверила потенциального инвестора. И обман вновь был раскрыт.

«Я НЕ ЧУДОВИЩЕ»

В ноябре 2017 года Энтони Жиньяк был задержан в аэропорту Майами. При обыске в его пентхаусе нашли фальшивые дипломатические автономера, визитки на разные имена, кредитные карты, поддельные финансовые документы на имя Аль Сауда.

В 2018 году мошенник пошел на сделку со следствием и признал вину. Но потом стал утверждать, что невиновен.

- Ответственность за всю аферу лежит на мне, я согласен с этим. Носледуетсудить и моих пособников. Я не чудовище! - говорил он на суде.

- Он был главным вдохновителем, - заявила окружная судья Сесилия Алтонага. - Он вжился в роль саудовского принца, знал о их жизни подетально. Неудивительно, что всем своим видом он убеждал инвесторов, что он — наследный принц.

princedubai_07 New Bentley GTC

Прокурор Фредерик Шэдли настаивал, что Жиньяк не задумывался о судьбах тех людей, которых обманывал. И если предоставится возможность в будущем, он продолжит разводить людей на деньги.

Адвокат Аяна Харрис, защищавшая Жиньяка в суде, пыталась объяснить его криминальные наклонности трудным детством и расстройством психики. Чтобы выжить в детстве, он был вынужден воровать и просить милостыню на улицах Боготы.

Но суд Майами буд непреклонен. 48-летнего рецидивиста, который как минимум 11 раз за 30 лет был арестован полицией, признали виновным в мошенничестве и приговорили к 18,5 годам лишения свободы.

После суда все подаренные Энтони Жиньяку драгоценности будут проданы с аукциона. Вырученные средства пойдут на компенсацию инвесторам, ставшим жертвами обмана.