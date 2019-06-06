7 трагедий звезд «Дома-2»: тюрьма, наркотики и депрессия после участия в телепроекте

За 15 лет через «Дом-2» прошли две с половиной тысячи участников. Не все после ухода из реалити-шоу смогли быстро адаптироваться к нормальной реальной жизни. Пережив сиюминутную популярность, получив легкие деньги (ярким персонажем хорошо платили), они «на воле» попали в нехорошие ситуации. Рассказываем, у кого из звезд «Дома-2» в жизни случились трагедии.

Человека года в тюрьме обучал новичков

32-летний Сергей Сичкар теперь ведет вечеринки в караоке-клубе и развлекательные мероприятия у себя на родине. Шесть лет назад этот красавчик приехал из Минска покорять Москву, и для этого выбрал самый легкий путь — прошел кастинг на «Дом-2». Сергей быстро стал любимчиком телезрителей, а потом выиграл конкурс «Человек года».

Сергей Сичкар. Фото: соцсети

Когда Сичкар вылетел из шоу, он вернулся в Минск. Дома с другом нашел уголовнонаказуемый вариант заработка: занялся перепродажей угнанных машин на черном рынке. Подельников поймали и посадили. Сергей Сичкар получил три года колонии, но отсидел год, а потом за примерное поведение был освобожден досрочно. Правда, освобожден частично: отбывал остаток срока в исправительном учреждении открытого типа. В дневные часы звезда «Дома-2» работал фитнес-инструктором, а отмечаться и ночевать приходил в исправительное учреждение.

На воле Сергей погасил кредиты, которые его мама брала, чтобы выплатить ущерб людям, потерпевшим в результате махинаций сына. В тюрьме участника «Дома-2» встретили как телезвезду и назначили общественную нагрузку — воспитательные беседы с новичками, Сичкар разъяснял им правила поведения в колонии.

Сергей Сичкар быстро стал любимчиком телезрителей, а потом выиграл конкурс «Человек года». Фото: соцсети

Сейчас «человек года» может и свадьбу провести и клубную вечеринку, успел и личную жизнь устроить — семья появилась, пока правда без детей. Клянется, что закон больше не нарушит, хотя за решеткой Сичкар особо не страдал: «Сначала думал, что там будут только опасные, что тюрьма — это самое худшее место. Но оказалось жить можно — за хорошее поведение там были поощрения, есть магазин, передачи...» Кстати, парень рассказывал, что поклонники «Дома-2» писали ему в тюрьму слова поддержки.

Дашко дралась в колонии

Анастасия Дашко на «Доме-2» строила любовь с Сэмом Селезневым, а когда после проекта пара распалась уехала к знакомой по телешоу в Челябинск. Там Дашко занялась бизнесом, да так, что в итоге угодила за решетку. Звезда «Дома-2» организовала торговлю стройматериалами. Брала с покупателей предоплату, а товара многие из них так и не дождались. К примеру, с заводом по производству блоков Дашко не расплатилась за крупную партию товара, Настя забыла «перечислить» деньги за товаров частному предпринимателю за поставки стройматериалов. Всего в уголовном деле было 11 эпизодов. В итоге Анастасия Дашко провела год в СИЗО, а потом суд приговорил ее за мошенничество к двум годам колонии. Суд учел, что иски потерпевшим на сумму два с половиной миллиона рублей Дашко возместила. В итоге в тюрьме звезда «Дома-2» провела полтора года. У Дашко в отличии от Сичкара иные впечатления от колонии: «Это тысячи женщин: злых, неудовлетворенных. В основном, это — наркоманы и убийцы. Бывали и драки, и скандалы — приходилось за себя постоять. Первое время всем хотелось уколоть меня тем, что я с телевидения в колонию попала, а потом — приняли: когда поняли, что смогу за себя постоять».

Анастасия Дашко с мужем и сыном. Фото: соцсети

После тюрьмы Анастасия вышла замуж за фитнес-тренера Константина Кулешова — пара была давно знакома и мужчина ждал невесту из мест лишения свободы. У пары родился сын Клим.

Риэлтор из «Дома-2»

Однажды вечером за поздним ужином женщина, переключая каналы, увидела по телевизору в шоу «Дом-2» обманувшего ее риэлтора. Им оказался участник реалити-шоу Алексей Адеев. Парень, представлялся риэлтором известного агентства недвижимости, выманил обманом у женщины $1900. Получив деньги (якобы аванс за покупку квартиры), просто исчез — скрылся , не оказав обещанных услуг . Как только Адеева увидели на «Доме-2», то тут же арестовали, а вскоре суд приговорили его к четырем с половиной годам тюрьмы.

Как только Адеева увидели на «Доме-2», то тут же арестовали, а вскоре суд приговорили его к четырем с половиной годам тюрьмы. Фото: соцсети

Из тюрьмы Алексей Адеев вновь вернулся на «Дом-2», а в 2010-м году окончательно покинул шоу, но гулял на воле не долго. Второй раз его посадили за то, что ограбил приятеля. Отбыв срок, Авдеев женился и открыл бизнес.

Поклонники «Дома-2» помнят, что в первый свой приход на проект Авдеев дружил с Аленой Водонаевой. Алена даже ездила к Алексею на свидание в тюрьму, правда вместе с телевизионщиками: «Алексей пробыл на проекте три недели, но за это время стал мне близким человеком. Ребята в периметре не знали о наших отношениях. Еще два-три дня, и он увел бы меня у Степы. Но тут его неожиданно арестовали!»

Алексей Адеев и Ольга Бузова. Фото: соцсети

«Миллионер» в тюрьме

Михаила Подорова фанаты «Дома-2» запомнили из-за вечных скандалов с Надеждой Скороходовой. Михаил стал рекордсменов в списке арестанов с телешоу — суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. На «Доме-2» он всем надоел рассказами, что мечтает стать солидным бизнесменом и миллионером. зарабатывать много денег. Начал заработки парень со сбыта наркотиков.

Михаил Подоров. Фото: соцсети

Фрунзенский районный суд Владивостока признал Подорова виновным в незаконной пересылке наркотиков, совершенной в составе преступной группы в особо крупном размере, незаконном приобретении, хранении и пересылке сильнодействующих веществ в особо крупном размере с целью сбыта, приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере. Арест Михаила Подорова с сообщниками помог перекрыть канал поставки «клубных» наркотиков из Санкт-Петербурга во Владивосток .

Отшельник Май

Май Абрикосов мог бы остаться в столице и сейчас, как его товарищ по «золотому составу» телепроекта «Дом-2» Степан Менщиков зарабатывать миллионы, организуя и проводя мероприятия. Но Май вновь стал Романом Тертишным и поселился в деревне в 100 км от Воронежа. После «Дома-2» Роман-Май поработал на ТВ — вел программу «Тайны» на ТВ-3, но решил, что столичная жизнь не для него.

Май Абрикосов. Фото: соцсети

Сельский житель обитает в небольшом доме — смотрите фото. Роман считал, что его сглазили, поэтому после «Дома-2» долгое время вешал в окнах дома иконы, рассказывая соседям, что таким образом защищается от колдовства. Тертишный пишет статьи в различные СМИ, подрабатывает летом на сборе урожая в сельхозхозяйстве, разводит кур. Роман жалеет, что участвовал в «Доме-2»: «Если бы имел возможность повернуть время вспять, то предпочел бы доучиться последние полгода в академии искусств, откуда был отчислен из-за постоянных съемок...» Когда-то секс-символ «Дома-2» мечтал стать режиссером, а теперь и слышать не хочет о переезде в столицу.

Май Абрикосов вновь стал Романом Тертишным и поселился в деревне в 100 км от Воронежа. Сельский житель обитает в небольшом доме. Фото: соцсети

Маша впадала в транс

Москвичка Мария Политова была на проекте «Дом-2» три раза: в 2006-м, в 2007-м и в 2010-м году. Зрители запомнили Политову по ее иногда странному поведению: она могла, к примеру, впадать в «музыкальный транс». Мария Политова работала журналистом и моделью, а потом отучилась на курсах визажистов.

Беда с Машей Политовой случилась полтора года назад: зимой она ушла из дома и пропала. Фото: соцсети

Беда с Машей случилась полтора года назад: зимой она ушла из дома и пропала. Ее гражданский муж сообщил в полиции, что у Политовой было биполярное расстройство психики, и она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Сотрудники правоохранительных органов установили, что Мария Политова, пребывавшая в неустойчивом психическом состоянии, ушла из квартиры в центре Москвы и поехала в дачный поселок Щелковского района, где у ее бабушки есть дом. Политова знала, что родни зимой там не бывает, но самостоятельно вскрыть дверь дома не смогла. Тело молодой женщины неподалеку от дома в Щелковском районе обнаружили прохожие. Проверка установила, что Политова находилась под воздействием алкоголя и психотропных препаратов. «Ввиду того, что лиц, причастных к гибели Политовой, не обнаружено, в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в правоохранительных органах.

Настя хотела роскоши

Анастасия Тарасюк на «Доме-2» пыталась построить отношения с Андреем Черкасовым и Никитой Кузнецовым. Но оба раза неудачно. Год назад Анастасия Тарасюк выпала из окна 19-го этажного элитного дома в столице. Эксперты установили, что Трасюк получила серьезные травмы в результате падения и скончалась на месте.

Год назад Анастасия Тарасюк выпала из окна 19-го этажного элитного дома в столице. Фото: соцсети

После смерти Насти ее экс-бойфренд рассказал, что Тарасюк приехала в столицу из Новосибирска с мечтой устроить роскошную жизнь. После того, как ее выгнали с «Дома-2» занялась эскортом. Часто впадала в депрессию из-за того, что роскошная жизнь не удавалась, принимала запрещенные вещества. Говорили, что у экс-участницы «Дома-2» был