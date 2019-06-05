2019-06-05T19:12:16+03:00
Общество

"Мальчишка бросился под поезд и спас бездомного щенка": жительница Подмосковья пытается найти юного героя

Все произошло на глазах очевидцев, но свое имя смелый парень так и не назвал
Анастасия ВАРДАНЯН
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Жители подмосковного города Подольска на днях стали очевидцами чудесного спасения простого бездомного щенка. Все произошло недалеко от железнодорожной станции Гривно, мимо которой проходит ежедневный маршрут многих жителей Климовского микрорайона. Вот только большинство из них в тот день просто прошли мимо щенка, который забрался прямо на железнодорожные пути. Но неравнодушный прохожий все-таки нашелся.

- Все произошло на моих глазах. Мальчишка, на вид лет 16, заметил как к щенку приближается поезд. В последний момент он бросился ему на помощь. Он в прыжке схватил его на руки у вместе с ним упал на насыпь. Он очень серьезно рисковал: поезд был реально близко, - рассказала "КП" Ирина Пивоненкова.

По словам женщины, парень во время падения поранил руку и щеку. Но ссадины его совсем не волновали.

- Он просто отдал мне щенка и попросил не бросать его. Я попыталась узнать его имя, все-таки пацан очень смело поступил, но он просто ушел, - вспоминает Ирина.

Щенка женщина временно приютила у себя. За внешнее сходство с героем сказки "Морозко " она назвала его Тяпой.

- Не могу оставить его себе, у меня уже есть две собаки. Но очень надеюсь, что для него найдутся добрые руки, - обратилась к москвичам Ирина.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если вы хотите приютить Тяпу, позвоните по телефону Ирины 89037382856 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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