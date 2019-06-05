2019-06-05T20:16:40+03:00
Звезды

Волочкова о допросе по убийству Калмановича: «Мы встречались два раза в жизни»

Балерина прокомментировала новый поворот скандального расследования [аудио]
Алина ЧЕРНОВА
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Балерина Анастасия Волочкова была знакома с убитымБалерина Анастасия Волочкова была знакома с убитымФото: Евгения ГУСЕВА
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Бизнесмена и большого друга звезд (он финансировал многие творческие проекты - Ред.) Шабтая Калмановича убили десять лет назад. А подозреваемых в этом громком преступлении задержали только сейчас, сообщило издание Baza. Напомним: машину, в которой ехал бизнесмен, на светофоре обстреляли неизвестные. В Калмановича попало около 15 пуль, он скончался еще до приезда «Скорой».

Но личности заказчиков и исполнителей этого дерзкого убийства так и не были названы за все эти годы.

Говорят, что один из преступников в 2002 году якобы лишил главной реликвии (портфеля с текстами) и кошелька с валютой Михаила Жванецкого.

А теперь следствие пытается понять, зачем злоумышленникам понадобился Калманович.

Именно поэтому органы правопорядка якобы вызвали на допрос звезд российского шоу-бизнеса, с которыми приятельствовал Калманович. В их число, если верить соцсетям, попала и балерина Анастасия Волочкова.

- Шабтая Калмановича я видела всего два раза в жизни, - сказала "КП" Анастасия Волочкова. - Один раз мы ужинали в отеле «Марриотт». Он пришел вместе с Людмилой Борисовной Нарусовой, чтобы обсудить со мной переезд Ксюши Собчак в Москву. Людмила Борисовна мне сказала: «Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на тусовки, если они тебе не нужны!»

Шабтай тогда пророчески заметил: «Ксения хочет взять Москву!»

А второй раз с Калмановичем мы встретились у него в офисе. Он пригласил меня посмотреть его коллекцию фарфора. И все. Больше мы не виделись. Да, я знакома с Настей Калманович, которая когда-то была его женой. Она организовывала мне концерты в Израиле. Но больше я с этой семьей никак не связана. Не знаю, почему снова названа моя фамилия. Меня никто никуда не вызывал. Ксюша могла бы дать больше информации о Шабтае, чем я. Это друг ее семьи. Если меня вдруг вызовут на допрос, скажу им тоже самое. Я его почти не знала: откуда я могу знать, кто его убил, кто мог ему палки вставлять в колеса, кому он помешал. Я вообще не в теме.

Волочкова прокомментировала слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве Шабтая Калмановича.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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