Подозреваемого в убийстве спецназовца в Подмосковье привезли в суд

Убийство спецназовца, бойца ГРУ 24-летнего Никиты Белянкина всколыхнуло всех неравнодушных людей. Никита, прошедший войну в Сирии, 1 июня погиб в Подмосковье. Он заступился за двоих парней, ввязавшихся в пьяную драку с толпой армян. И спас незнакомцев ценой собственной жизни. Кто-то всадил Никите нож прямо в сердце.

Спустя трое суток задержали двоих подозреваемых. А потом и еще одного.

5 июня всех троих участников драки в Путилково привезли в Красногорский городской суд — избирать меру пресечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712765" frameborder="0"></iframe> Видео задержания подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина.

«РАБОТАЮ НЕОФИЦИАЛЬНО. БАРМЕНОМ»

26-летний Нарек Степанян появляется в окружении конвоиров, согнувшись вполовину - пытается скрыть от камер под капюшоном лицо. В клетке сидит так же. Молчит.

- Ничего не хотите сказать родным убитого парня? - спрашивают журналисты.

Тишина. Ещё глубже натягивает на голову капюшон.

- Вы говорите по-русски?

Тишина. Степаняну родные уже успели нанять адвоката. Для первого заседания по аресту это удивительно - чаще всего обвиняемые пользуются услугами государственных, бесплатных защитников. Адвокат привёз копию паспорта Степаняна, миграционной карты, временной регистрации. Уже на заседании выяснилось, что по-русски Нарек Степанян говорит неплохо. Не женат, не судим. Временная регистрация - в московском поселке Мосрентген (истекает 26 июня). Но на самом деле Степанян живет у своих родных в Путилково, по соседству с тем самым кафе «Бирхаус», где зарезали спецназовца. Там его в ночь на 4 июня и взяли.

Нарек Степанян был активным участником дракиФото: Александр РОГОЗА

- На территории России официально работаете? - спросил судья Анатолий Мордахов.

- Нет. Только неофициально. Барменом, в кафе «Бирхаус», ИП Петросян.

В следствии считают, что Нарек Степанян был активным участником драки, в которую на свою беду ввязался Никита Белянкин. Обвинение предъявлено по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Сам бармен вину не признает. Адвокат Степаняна попросил судью удалить из зала журналистов.

- В СМИ много неправильной информации, мой клиент опасается за свою жизнь...

Судья просит доказательства угроз. Адвокат разводит руками. Ну, как говорится, на нет и суда нет. Продолжили в прежнем составе. Адвокат просит домашний арест. По версии защиты, в самой драке бармен активную роль не играл, а потом помогал спасать Белянкина. И, конечно, «оказывал содействие следствию». Решение судьи: арест до 2 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712766" frameborder="0"></iframe> СК показал кадры допроса задержанного по уголовному делу об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске.

«ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗАРЕЗАЛ СПЕЦНАЗОВЦА»?

Главный обвиняемый 41-летний Сергей Ходжанян. По коридору ведут очень невысокого и грузного мужчину - в нем росту не больше метра пятьдесяти. Нескладный, с неопрятной прической. В следствии считают, что именно он нанёс Никите Белянкину роковой удар ножом.

- Такой маленький убил спецназовца?! - вполголоса присвистнул кто-то из публики. Белянкин, как известно, был очень высоким - под метр девяносто. В пылу драки действительно мог невысокого соперника просто не заметить...

Ходжанян с журналистами тоже не стал общаться. Сидит, опустив голову, прикрыв ладонью лицо. Заседание все не начинается. Стол адвокатов пуст. Судья Мордахов вышел в зал и вопросительно взглянул на следователя.

Никита Белянкин

- Родные обвиняемого сейчас подписали договор с адвокатом и везут его сюда, - отрапортовал следователь. - Пишут, что по навигатору им до суда на машине 55 минут. Официально суд уже закрылся. Семь часов вечера. Судья сомневается - провести заседание или перенести на завтра.

Адвокат третьего фигуранта дела, Маркосяна, тоже ещё в дороге. Решают временно вернуть Ходжаняна в камеру изолятора (он в том же здании), а дальше - по ситуации.

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