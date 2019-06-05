Заставят ли россиян платить налоги за собранные в лесу грибы и картошку, выращенную на огороде

Недавно председатель правительства Дмитрий Медведев поручил правительству и попросил депутатов усовершенствовать законодательство о личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Речь идет о том, что если человек на своем ЛПХ организовал мини-ферму и занимается коммерческой деятельностью, то ему придется платить налоги. В рамках этого поручения в Госдуме достали из-под сукна закон со скучным названием «О расширении патентной системы в сельском хозяйстве». Он был принят депутатами в первом чтении в прошлом году, а потом вызвал волну недовольства в обществе и до второго чтения не дошел. Из того проекта следует, что человек, который на своем личном подсобном хозяйстве выращивает яблоки или клубнику на продажу, должен купить у государства патент на ведение предпринимательской деятельности. Цена вопроса — около 80 тысяч рублей в год. Но для беднейших слоев населения, у которых свой огород - главный кормилец, это огромная сумма.

Все эти новеллы еще не приняты, но они уже вызвали большое волнение у 40 миллионов российских дачников и огородников. Неужели их хотят обложить налогом на огород? В народе даже возник термин: огородное рабство.

Разговоры о налоге с подножного корма естественным образом перекинулись на любителей собирать грибы и ягоды. Ну понятно: если хотят брать налоги с картошки собственного огорода, то тогда за грибы из общего леса — сам Бог велел. Естественно, что следом за огородниками заволновались и любители диких даров природы.

В любом случае все эти вопросы предстоит решать депутатам, ведь они же принимают законы. К ним мы и обратились за разъяснениями.

НАЛОГА НА ГРИБЫ НЕ БУДЕТ

Начнем с того, введут ли какие-то патенты на сбор и продажу дикорастущих грибов и ягод. Законодательные вопросы, связанные с дикоросами курирует председатель комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. Вот что он сказал «КП»:

- Никаких разрешений на сбор дикорастущих грибов, цветов и ягод не требуется. Более того, в Налоговом кодексе записано, что если люди продают собранные дары природы, то доход от этого не облагается никаким налогом. И никто менять эту норму никто не собирается.

ЭТИМ ЛЕТОМ ПЛАТИТЬ НЕ ЗАСТАВЯТ

Судьбу законопроекта о патентной системе для мини-фермеров «КП» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров:

- В повестках дня ближайших заседаний этого документа нет, - утверждает депутат. - Но пугаться этого закона не следует, он носит разрешительный характер: дает право регионам самостоятельно вводить систему патентов, которую они сочтут нужным. Сейчас формально огородники должны свой доход декларировать и платить с него 13%. Иначе они нарушают законодательство. Если же человек получает патент, то он перед законом чист. А стоимость патента устанавливает регион. Это в любом случае будет меньше, чем 13% от дохода, то есть покупать его выгодно.

По информации «КП» по этой системе в среднем по стране мини-фермеры будут платить не более 6% от годового дохода. Но некоторые регионы (к примеру Московская область) планируют продавать его мини-предпринимателю за символический рубль.

По словам законодателя этот закон лег под сукно после первого чтения из-за того, что в правительстве посчитали: некоторые фермеры благодаря патентной системе станут скрывать от государства миллионные доходы. Говорить, что он просто с огорода кормиться, а этот огород — десятки гектаров. А с другой стороны есть опасность, что к реальному огороднику, который продает пару ведер картошки в год, могут прийти и попросить заплатить налог. И никто не понимает, где проходит граница между доходом на прокорм семьи с мелкой рыночной торговли и — реальным фермерским бизнесом. Сколько человек может держать кур, чтобы это не считалось фермерским хозяйством, а являлось личным подсобным? Сколько не облагаемых налогами гладиолусов можно вырастить на продажу к 1 сентября?

Экспертных оценок на этот счет нет, а значит принимать закон пока рано.

НЕ ПОЗВОЛИМ БРАТЬ СБОР ЗА КАРТОШКУ

Председатель комитета Госдумы по аграрной политике Владимир Кашин утверждает: закон, который бы нарушил права огородников, законодатели не пропустят:

- Для того, чтобы выжила российская деревня — нужно максимально облегчать налоговую нагрузку на нее. Но не унимаются некоторые деятели из экономического блока, которые хотят усилить налоговое бремя, - сказал «КП» депутат. - Им уже удалось продавить закон о налоге на самозанятых и выбрать 4 пилотных региона, где этот закон будет обкатываться. Хотя и законодательное собрание Татарстана и другие пилотные регионы прислали нам письма, что они опасаются негативных последствий для села.

По мнению законодателя, правительству было бы лучше заняться реализацией новой программы развития сельских территорий, чем усиливать фискальную нагрузку.

- В правительстве боятся, что у нас много людей, которые имеют в приусадебном хозяйстве 20 бычков, а налога не платят, - говорит Кашин. - Но у нас на всю Россию таких сто или двести человек. Совсем небольшая группа. И вот ради этой группы надо было кому-то всколыхнуть ситуацию и всех перепугать. У нас все фермеры, в основном, зарегистрированы. А если крестьянин держит корову или поросенка для собственного выживания — не надо его трогать.

Председатель комитета пообещал, что закон, который грозит ухудшит жизнь обитателям села, через Госдуму он не пропустит.

- Сейчас многие пенсионеры возвращаются в свои деревни, засеивают огород, заводят кур, кроликов. У них очень маленькая пенсия и они живут за счет своих кур и кроликов. Нельзя их трогать и поднимать руку на личные подсобные хозяйства. Надо помогать этим людям. Мы будем очень внимательно смотреть, чтобы не было перегибов и никаких налогов с огорода.

Депутат привел статистику, согласно которой в одной только Смоленской области в 3,7 раза сократились посевные площади потому что деревни пустеют, на земле работать некому. «А мы личные подсобные хозяйства хотим еще обложить. Безобразие»

Что касается закона «О расширении патентной системы в сельском хозяйстве», то по мнению законодателя он должен носить добровольный характер. Если кому-то будет выгодно купить патент, то человек придет и сам его купит.

ОПАСАЙТЕСЬ ЯБЕД

Эксперты предсказывают: рано или поздно закон, позволяющий легализоваться мелким фермерам, будет принят. И плата за патент не будет для них обременительной. Однако юрист Сергей Тетерин, который специализируется на защите граждан в аграрной отрасли, полагает, что желающих купить патенты окажется немного.

- Главная беда всех фермеров – это жалобщики и нормативы, - говорит «КП» юрист. – Пока ты просто держишь на участке несколько бычков и собираешь картошку – у тебя нет проблем. Но как только ты регистрируешь мелкое аграрное предприятие – сразу выясняется, что по нормам оно должно находиться на определенном расстоянии от жилых участков. А соседи, узнав, что ты бизнесмен теперь, начнут на тебя жаловаться. И к тебе станут приходить проверяющие органы.

Кратко закругляя дискуссию можно сказать: простым огородникам и грибникам бояться нечего: никто не обложит их дополнительным сбором. Но и государству не следует обольщаться, что мини-фермеры бросятся регистрироваться.