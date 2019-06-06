Дмитрий Медведев: «Аресты за экономические преступления надо заменить штрафами»

РАСТУТ ИНВЕСТИЦИИ И ВВП

Правительству России удалось не только сохранить, но и укрепить положительные тенденции в экономике. Наша страна научилась жить в условиях санкций. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за прошлый год.

- Это, конечно, осложняет нам выполнение планов, но, с другой стороны, такие экстремальные условия – хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее. Постепенно меняется структура экономики, мы гораздо меньше зависим от рынков сырья, соответственно, лучше готовы к возможным внешним шокам, - считает премьер.

В подтверждение этих выводов Медведев привел статистику.

- Валовый продукт по итогам 2018 года вырос более чем на 2%. Второй год подряд неплохими темпами – свыше 4% – растут инвестиции. Это не только деньги из бюджета или средства крупных компаний, сейчас и малый бизнес вкладывается в собственное развитие. Мы выстроили взвешенную и ответственную бюджетную политику. Впервые с 2011 года – вышли на профицитный бюджет. По итогам прошлого года он составил больше 2,5%. Мы нарастили международные резервы почти на 30 млрд. долларов, одновременно более чем на 60 млрд. долларов сократили внешний долг, - перечислил Медведев.

Говоря об инфляции, премьер отметил, что в начале года она ускорилась, но правительство рассчитывает, что к концу года инфляция вернется к целевому уровню. Ситуация на рынке труда остается стабильной – уровень безработицы не превышает 5%.

- Сейчас все ведущие мировые рейтинговые агентства отмечают положительные сдвиги в российской экономике. Наша задача – не просто сохранить макроэкономическую стабильность, а выйти на темпы выше мировых и уверенно закрепиться в пяти крупнейших экономиках мира. Это тоже наша национальная цель развития. Нужно добиться, чтобы хорошая макроэкономическая динамика не осталась для людей только новостью из телевизора, а стала фактом их повседневной жизни, - заявил Медведев.

«БИЗНЕС ИЗМУЧЕН ПРОВЕРКАМИ. ХВАТИТ ЕМУ МЕШАТЬ!»

Медведев пообещал, что власти будут и дальше улучшать деловой климат страны.

- Для этого необходимо несколько условий. Первое – это деловая среда принципиально иного качества. Если мы спросим у бизнеса, что ему сегодня мешает, то нам скажут, что главное – просто не создавать каких-то новых проблем. Лучше не помогать, а просто не мешать. Бизнес измучен разными проверками, - заявил Медведев.

В то же время, он отметил, что ситуация постепенно меняется к лучшему.

- Еще семь лет назад в рейтинге Doing Business наша страна находилась во второй сотне стран, в прошлом году она продвинулась на 31-е место. Иногда говорят: ну, рейтинги и рейтинги, подумаешь… Но тем не менее это все-таки достаточно объективные оценки международных экспертов. Почему я об этом говорю? Потому, что вот это 31-е место впереди многих вполне современных преуспевающих экономик, таких как Нидерланды, Швейцария, Бельгия. Несколько лет мы в этом рейтинге уже опережаем все страны БРИКС, - сказал премьер.

Медведев рассказал, что в России продолжится реформа системы контроля и надзора.

- Мы подключили более 400 региональных контрольно-надзорных органов в 80 регионах к государственной информационной системе. Но этого недостаточно, предприниматель должен понимать, чего от него хотят. Наша цель – избавить бизнес от избыточных и порой бессмысленных требований, это тысячи документов, зачастую они дублируют друг друга, противоречат друг другу. Поэтому мы решили прибегнуть к так называемой регуляторной гильотине, она направлена на отмену всех ранее принятых обязательных требований. Мы должны отсечь весь нормативный массив устаревших актов в сфере контроля, - объяснил премьер.

Процесс обещают завершить к 1 января 2021 года.

- С этого времени все старые нормативные акты утратят силу, а новые нормативные акты должны быть приняты до этой даты. Тем самым мы поставим заслон на пути использования документов, которые морально, экономически и даже политически изжили себя, - пояснил Медведев.

«ПОМЕЩАТЬ ПОД СТРАЖУ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ»

Еще одно направление - совершенствование уголовно-процессуального законодательства в сфере предпринимательских преступлений.

- Помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой крайней меры, и вообще для бизнеса лишение свободы должно стать относительно редким наказанием. Гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе, - сказал Медведев.

По поручению премьера будет разработана концепция нового кодекса об административных правонарушениях в РФ. Старый кодекс Медведев назвал устаревшим, тяжеловесным и трудным.

- Надо принять новый. Предприниматели просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз, поэтому новый кодекс должен стать более компактным и более четким, - заявил глава Правительства.

Изменения коснутся и валютного законодательства.

- Предлагается отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата денежных средств при экспортных операциях, ограничиться административными мерами. В ближайшее время такого рода законопроект будет подготовлен. Но, наоборот, если происходит вывод средств и сокрытие имущества за границей, бизнес должен нести более строгую ответственность, - отметил Дмитрий Медведев.

«В БЛИЖАЙШИЕ 6 ЛЕТ НАЛОГИ УВЕЛИЧИВАТЬ НЕ БУДЕМ»

Премьер пообещал, что власти станки активнее вовлекать малый и средний бизнес в оказание государственных услуг, в том числе в соцсфере. Небольшие компании смогут участвовать в конкурсах на доступ к бюджетным деньгам. В результате люди будут сами выбирать, где получать услугу за государственные средства – в частной компании или в государственной.

Еще одним условием по улучшению делового климата Медведев назвал более эффективную систему стимулов и гарантий для привлечения частных инвестиций.

- Мы видим готовность крупных компаний включиться в выполнение национальных проектов. Есть предварительные заявки, цифры очень значительные – порядка 75 триллионов рублей. Но предприниматель должен быть уверен, что его инвестиции защищены надежно, а правила стабильны. Поэтому мы приняли принципиальное решение – в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать, - сказал Дмитрий Медведев.

При этом он напомнил, что в целом налоговая система в России претерпела изменения.

- В частности, изменена ставка НДС. Это был непростой, но необходимый шаг. При этом мы сохранили все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги. И нулевые ставки – на межрегиональные воздушные перевозки. Одновременно был закреплен на постоянной основе тариф страховых взносов – на уровне 30%. Был принят специальный налоговый режим для самозанятых. Пилотный проект с самыми низкими налоговыми ставками – в 4 и 6% – запущен в четырех регионах. С 2020 года планируем распространить его на территорию всей страны, - перечислил новации премьер-министр.

АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ ПРОДЛЯТ НА ГОД

По словам Медведева, власти намерены создавать благоприятные условия для возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию.

- Еще на год будет продлена амнистия капиталов. Начал действовать абсолютно новый для нашей страны механизм – специальные административные районы (это Калининградская область и Приморский край), в которых, по сути, правовые и экономические режимы аналогичны правилам международных финансовых центров, - заметил Медведев.

Он напомнил, что с участием бизнеса было разработано несколько новых инвестиционных режимов, главная задача которых – гарантировать неизменность налоговых и регуляторных условий.

- Инвесторам, которые вложат не менее 1 миллиарда рублей в социальную сферу, промышленность, сельское хозяйство и цифровую экономику, должна быть обеспечена стабильность порядка уплаты налога на добавленную стоимость, а также предоставлена возможность компенсировать часть затрат на создание необходимой инфраструктуры – за счет сокращения налоговых платежей, - рассказал Медведев о подготовленном правительством законопроекте.

Он также отметил, что совершенствуются механизмы специальных инвестиционных контрактов.

- Было принято решение увеличить предельный срок действия контрактов до 20 лет и продлить льготы по налогам на такой же период, убрать нижний порог по объему инвестиций, привлекать к этой работе не только регионы, но и муниципалитеты, - подчеркнул премьер-министр.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019