Вероника Скворцова: «Мы строим систему здравоохранения для каждого из 146 781 095 человек»*

Цели устойчивого развития для государств до 2030 года были сформулированы ООН четыре года назад. Среди них - обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Что предпринимает наша страна, чтобы добиться цели, рассказывает министр здравоохранения России, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, Вероника Скворцова.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ПРОФОСМОТРОВ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

- Чтобы правильно обеспечить качество и доступность медицинской помощи, нужно четко понимать потребности каждого человека, - говорит Вероника Скворцова. - Есть четыре главных элемента системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.

Первый, базовый элемент — возможность для всех жителей в шаговой доступности проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и скрининги, вакцинацию против инфекционных заболеваний. Это помогает предотвращать развитие заболеваний или выявлять их на ранних стадиях, корректировать факторы риска и проводить своевременное эффективное лечение.

С 2019 года в нашей стране вступил в действие новый порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Теперь бесплатный профилактический осмотр, включающий комплекс наиболее значимых скринингов, ежегодно может пройти каждый гражданин страны. А диспансеризация, или полное комплексное обследование, проводится взрослым 18 – 40 лет 1 раз в 3 года, а с 40 лет – ежегодно. Важно отметить, что диспансеризация включает наиболее эффективные онко-скрининги на 7 самых распространенных локализаций онкологических заболеваний. С 2020 года подключается дополнительное обследование граждан старших возрастных групп, направленное на выявление возраст-ассоциированных патологических состояний (гериатрических синдромов).

Благодаря такому подходу в стране резко возросло активное выявление неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, что позволило снизить смертность и инвалидность от основных причин.

При выявлении у пациентов хронических заболеваний они ставятся на диспансерное наблюдение для проведения вторичной профилактики прогрессирования. Наша цель – обеспечить постоянным наблюдением не менее 70% пациентов с хроническими заболеваниями, а в старших возрастных группах – не менее 90%.

Наряду с этим мы реализуем меры специфической профилактики инфекционных заболеваний с помощью вакцинации. Так, в 2018 году от сезонного гриппа были привиты более 70 млн. граждан, т. е. половина населения страны, а среди лиц из групп риска – 70%. За 10 лет мы снизили заболеваемость гриппом более чем в 13 раз, а смертность – более чем в 20 раз. Расширяется вакцинация против всех основных социально-значимых инфекций.

Профилактические меры - одни из самых эффективных. Их вклад в сохранение здоровья человека составляет не менее 60%. При этом, их стоимость не превышает 12% от всех финансовых затрат на охрану здоровья (4% идут собственно на медицинскую профилактику, 8% – на создание условий для ведения здорового образа жизни).

ДОСТУПНАЯ МЕДПОМОЩЬ

- Второй элемент, который тесно связан с первым – амбулаторная медицинская помощь, – продолжает глава Минздрава России. – Первичное звено, которое должно быть так же в шаговой доступности, является, по сути, одним из главных рубежей защиты здоровья нации.

Более 60% всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена. Именно врачи поликлиник и амбулаторий оказывают медпомощь при самых распространенных, не угрожающих жизни состояниях. К ним обращаются миллионы людей. Число посещений этих учреждений в год превышает миллиард. Поэтому особое внимание мы уделяем повышению качества медицинской помощи в первичном звене здравоохранения путём активного внедрения национальных клинических рекомендаций и критериев качества при основных заболеваниях, единых порядков организации медицинской помощи по каждому профилю. Повышение квалификации врачей, привлечение их к активной работе, в том числе в дистанционном режиме со своего рабочего места, по программам, размещенным на федеральном портале непрерывного медицинского образования, – необходимое условие повышения качества медицинской помощи. Именно от эффективности первичного звена зависит удовлетворенность граждан работой отечественного здравоохранения.

- В ходе оптимизации, прошедшей в нулевые годы, в селах и деревнях было закрыто большое количество амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Оказалось, что больным людям полдня нужно добираться до ближайшей поликлиники или больницы.

- К сожалению, это действительно было так. И сегодня одна из наших главных задач – обеспечить доступность медицины на селе, в труднодоступных местностях. В послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на необходимость обеспечения доступности первичной медицинской помощи для всех граждан, независимо от их места жительства. Предпринятые меры позволили переломить негативную тенденцию (нехватки медпунктов на селе. - Ред.). Так, например, с 2012 по 2018 год было построено 4,5 тысяч объектов сельской медицины – врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе только в 2018 г. – 350. В ближайшие 2–3 года сельское здравоохранение будет полностью восстановлено.

Кроме того, для малонаселённых пунктов (менее 100 жителей) мы широко внедрили выездные формы работы. В стране уже работают 3800 мобильных медицинских бригад. Мы планируем дополнительно оснастить регионы мобильными медицинскими комплексами, оснащёнными современным диагностическим оборудованием и обеспеченными бригадами специалистов.

Высокотехнологичная медпомощь (ВМП) оказывается в течение 30 дней с момента обнаружения того или иного заболевания, требующего применения ВМП

ЗОЛОТОЙ ЧАС НА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ

- Третий элемент — эффективная медпомощь при жизнеугрожающих состояниях, таких как острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, инсульт, кома любой природы, комбинированная травма. Каждый человек в случае возникновения такого состояния должен быть доставлен в течение «золотого часа» в специально созданный для спасения жизни межрайонный центр, сосудистый или травмацентр, больницу скорой помощи. Эти центры по-особому организованы, оснащены медицинским оборудованием и укомплектованы кадрами. При необходимости больные транспортируются санитарной авиацией.

Когда министерство впервые запускало программу создания межрайонных медцентров в рамках сосудистой программы, то вместе с губернаторами первых 12 регионов мы выбирали на карте населенные пункты для правильного размещения этих стратегических объектов. Медцентры создавали в населенных пунктах, где живут не менее 50 тысяч человек и есть хорошие подъездные пути. Алгоритм транспортировки просчитывался хронометрически. Ведь при «острых» состояниях главным фактором спасения является время. Больные должны поступать сразу на обследование, минуя приемное отделение. Выстроена особая логистика, чтобы время «от двери до иглы», т.е. начала лечения, не превышало 30 – 40 минут.

Кроме того, четыре года назад Минздрав России разработал электронную геоинформационную систему для территориального планирования, которая была впервые заполнена в первом квартале 2016 года. С ее помощью руководство субъектов Российской Федерации и лечебных учреждений может в автоматическом режиме рассчитать время доставки больного из одной точки в другую. После этого были установлены предельные сроки ожидания медицинской помощи. То есть, в каждом регионе страны можно, как конструктор, скомпоновать систему оказания медицинской помощи и выстроить ее продуктивно.

Благодаря сделанным интенсивным шагам, в стране теперь функционируют 656 сосудистых и 1500 травматологических центров. За каждым из них закреплено не более 200 тыс. населения, чтобы можно было обеспечить своевременную доставку больного в лечебное учреждение и высокое качество медпомощи.

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В ЕВРОПЕ

- Четвертый элемент – высокотехнологичная медицинская помощь. Как показывает статистика, каждый человек нуждается в ней не более 3 – 4 раз в жизни. Она, как правило, не экстренная, а плановая, точечная.

- Наши читатели из-за границы рассказывают, что, например, в европейских странах эндопротезирования тазобедренных суставов нужно ждать в среднем 8 — 12 месяцев. В какие сроки должны предоставлять подобную высокотехнологичную медпомощь в России?

- У нас высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) оказывается в течение 30 дней с момента обнаружения того или иного заболевания, требующего применения ВМП. А при онкологических заболеваниях – даже быстрее, в течение 14 дней, так как заболевание может очень быстро прогрессировать. Исключение составляет трансплантология: здесь сроки определяются временем обеспечения донорским органом.

Вместе с тем, поскольку пациент вправе самостоятельно выбирать медицинскую организацию, где он хочет оперироваться, иногда он сам готов ждать госпитализацию в конкретное место, несмотря на очередь там и отсутствие очереди в другой клинике.

ВМП оказывается в региональных медицинских учреждениях третьего уровня или федеральных центрах, куда госпитализируются пациенты в самых сложных или неподдающихся лечению случаях.

ДЛЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

- В международной практике для описания общественного здоровья традиционно используют набор демографических показателей: рождаемость, смертность, средняя продолжительность жизни. Какие наиболее значимые изменения этих показателей произошли в нашей стране за последние годы?

- В 2018 г. продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись на 0,2 года за год, и составила 72,9 лет. При этом сократилась разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Общий показатель смертности с 2012 года снижен почти на 7%.

Своих исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертность, которые уменьшились за год на 8,9% и 8,2% соответственно. Сегодня младенческая смертность в России - одна из самых низких в мире – 4,3 на тысячу родившихся живыми. При этом в 44 регионах страны младенческая смертность по результатам 2018 г. – ниже среднероссийского показателя. А в 32 регионах не зарегистрировано ни одного случая материнской смерти! Свой вклад в демографию вносит и профилактика абортов. В 2018 году их количество снизилось на 9,6% (это почти 60 тысяч случаев), а за семь лет – более чем на 39%!

Серьезно увеличена доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Проведено свыше 78 тысяч бесплатных процедур ЭКО, на 20,6% больше, чем годом ранее. Это позволило дополнительно появиться на свет почти 29 тысячам детей.

Как отмечают эксперты, во многом столь положительные результаты удалось обеспечить благодаря масштабной программе строительства перинатальных центров, координирующих всю службу родовспоможения в своих регионах. В 2018 году почти каждый месяц мы открывали новый перинатальный центр. За год их введено в эксплуатацию десять.

НУЖНА «МОДА» НА ЗОЖ

- От чего зависит общественное здоровье, самочувствие и продолжительность жизни каждого конкретного человека?

- На геном и экосистему приходится всего 15% вклада в здоровье человека. 85% влияния – это факторы окружающей среды. При этом, не менее 60% вклада – это образ жизни человека, т. е. особенности его питания, двигательного режима, как часто и насколько глубоко испытывает он стрессы. Очень важный момент – отвергает человек или, наоборот, «прививает» себе вредные привычки, отстраняется или нет от деструктивного поведения. Таким образом, максимальный вклад в состояние своего здоровья может внести сам человек. Именно поэтому наша стратегия направлена на перевод человека из пассивного участника сохранения здоровья в активного партнера.

Врачи не только должны правильно проинформировать человека, как образ жизни влияет на ее продолжительность и качество. Нам надо научить всех желающих, как грамотно воспользоваться подобной информацией. А для того, чтобы установка на здоровый образ жизни стала массовой, нужно мотивировать людей придерживаться его. Значительный вклад в создание такой мотивации, даже «моды» могут внести школьные учителя, психологи, социальные работники, страховые представители и, конечно, средства массовой информации. Условия для возможности вести здоровый образ жизни также будут созданы в рамках реализации национальных проектов развития страны.

* На 1 января 2019 года по оценке Росстата в России проживает 146 781 095 постоянных жителей.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019