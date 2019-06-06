ЕАЭС: смотреть в будущее, не оглядываясь на советское прошлое

Впрочем, Евросоюз тоже «хоронили» не раз за все время его существования. Так что нужно ЕАЭС для прорыва в будущее?

ЕАЭС начал свое существование с 2015 года, будучи образованным Россией, Казахстаном и Белоруссией. Затем к нему присоединились Армения и Киргизия. Стратегическая цель – обеспечить свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, а в перспективе единой макроэкономической политики. Сегодня ЕАЭС охватывает страны с населением 180 миллионов человек и совокупным ВВП более 2,2 триллионов долларов. Это пока еще не «общий рынок» на постсоветском пространстве, однако это обозначение некоей общности и готовности к этому рынку продвигаться. Немаловажно и то, что около 40 стран и интеграционных объединений выразили желание создать зоны свободной торговли с ЕАЭС. Отдельные соглашения заключены с Вьетнамом, Ираном, Китаем. Готовятся – с Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией и Израилем. Отношение населения к евразийской интеграции в странах-членах в целом остается благоприятным, однако люди ожидают наглядных результатов интеграции.

Товарооборот между странами-членами ЕАЭС в 2018 году составил около 60 миллиардов долларов, увеличившись за три года на треть, однако в основном рост произошел за счет роста двусторонней торговли России с партнерами по объединению, так что сам по себе такой рост торговли - это еще не свидетельство укрепления интеграции.

Большим испытанием для ЕАЭС стало санкционное противостояние России с Западом из-за присоединения Крыма и кризиса на Украине. С одной стороны, российские партнеры по союзу вынуждены соблюдать западные санкции, чтобы самим не попасть под них. С другой, принятые Москвой контрсанкции осложнили транзит соответствующих товаров через страны-члены ЕАЭС, прежде всего, через Белоруссию и Казахстан. Одним из наиболее сложных вопросов взаимодействия Минска и Москвы в последнее время как раз является поставка таких товаров через Белоруссию, что Москва считает контрабандой. А Минск (как и Алматы) возражает: мол, вы же принимали решение о своих контрсанкциях в одностороннем порядке и с нами не советовались. Отдельно стоит проблема китайского транзита в Россию через Киргизию: фактически республика, пользуясь преимуществами членства в ЕАЭС, на этом транзите (он составляет до 70% ее ВВП) зарабатывает. Со своей стороны, Россия остановила перевозки украинских товаров через свою территорию в ту же Киргизию и Казахстан, что не очень нравится партнерам.

В рамках ЕАЭС на сегодня фактически отсутствует единое таможенное пространство, не говоря уже об общем рынке товаров и услуг. Вместо этого действуют многочисленные «исключения», а также многочисленные нетарифные барьеры. Например, Россия в последнее время, в частности, в рамках политики импортозамещения ввела довольно забюрократизированный порядок лицензирования импортной продукции, не признавая не только сертификатов, скажем, ЕС (каковые признают в Казахстане), но и казахстанские, и белорусские тоже. Необходимо двигаться по пути упрощения этого порядка, и российские чиновники могли бы при этом взять на вооружение опыт того же Казахстана. Вообще, по расчетам Центра стратегических разработок, только за счет снятия внутренних тарифных и нетарифных барьеров торговля внутри ЕАЭС могла бы сделать довольно быстрый скачок сразу на 25%.

Некоторые эксперты также считают, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС могли бы не обязательно претендовать сразу на охват максимального числа сфер, видов товаров и услуг. Можно начать с чего-то одного, но именно в этой сфере добиться максимальной интеграции, отработав методику согласований интересов и поиска компромиссов. Евросоюз начинался как Сообщество угля и стали. В рамках ЕАЭС таким «цементирующим» началом могла бы стать энергетическая сфера. Задача такая поставлена, но к 2025 году. И то не факт, что сроки будут соблюдены. Пока же мы наблюдаем довольно жаркие споры между Москвой и Минском о цене на газ и прочие энергоносители, и компромисса (а Белоруссия фактически требует поставок газа по внутренним российским ценам) не просматривается.

Существует и другая проблема применительно именно к энергетике – а именно разная структура собственности нефте- и газодобывающих активов в России второй энергетической державе ЕАЭС Казахстане: во втором случае бОльшая часть ресурсов добывается компаниями с преобладающим иностранным участием, то есть таким, которым в России к стратегическим отраслям ход заказан. В идеале внутри одного рынка для компаний стран-членов должен практиковаться равный доступ в том числе и к природным ресурсам.

Наконец, даже в такой «мелочи» (впрочем, свобода передвижения людей - это не мелочь для единого рынка), как визовый режим с разными странами члены ЕАЭС расходятся: все страны, кроме России, ввели порядок упрощенного или безвизового режима со странами Запада (ЕС и США), Россия пока совсем не вписывается в такой режим.

У ЕАЭС есть неплохие перспективы превращения в сильный интеграционный союз. Однако ему предстоит пройти немалый путь. Прежде всего приняв принцип равноправия стран-членов как основополагающую ценность данного союза. Его не построить только на ностальгии по советскому прошлому, он должен быть устремлен в будущее.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019