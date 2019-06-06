ФБР опубликовало секретную переписку из своего досье на «снежного человека»

Так вы олень?!

Таинственное, покрытое густой шерстью человекообразное существо, ростом под 2 метра, а то и выше, о встречах с которым рассказывают многочисленные очевидцы, в США называют йети, бигфут, сасквач. У нас в России популярен другой термин - «снежный человек».

Существо иной раз попадается на глаза, его фотографируют, снимают на видео. Но до сих пор самыми четкими остаются кадры, которые сделали «ковбои» Роджер Паттерсон (Roger Patterson) и Боб Гимлин (Bob Gimlin) 20 октября 1967 года в Калифорнии — в диком и лесистом ущелье Блаф-Крик. Они дают представление о том, как выглядит этот самый йети — реликтовый гоминоид, как его называют в научных кругах.

Гоминоид оставляет следы - отпечатки гигантских ступней. А еще - так называемые биологические материалы. Например, клочки шерсти, прилипшие к деревьям, отдельные волоски или их пучки. С одним из таких «следов» — 15 волосками, торчащими из кусочка кожи - и связана давняя, рассекреченная ныне история, в которой ФБР приняло самое деятельное участие.

Плоть йети с его волосками, добытая в 2002 году в США. Нечто подобное анализировали в лабораториях ФБР.

Волоски обнаружил Питер Бирн (Peter Byrne) - легендарный криптозоолог, ветеран движения, что называется. Он начал искать таинственное существо еще в 50-х годах прошлого века в Непале и в Гималаях. Переехав в США, создал бигфутовский Информационный центр (The Bigfoot Information Center and Exhibition) - возглавляет его с 1960 года.

В 1976 году Бирн обратился в ФБР с просьбой исследовать волоски. Его, на удивление, не отвергли. С криптозоологом вступил в переписку Джей Кохран младший (Jay Cochran Jr) - помощник директора бюро (FBI Assistant Director). 15 декабря 1976 года он сообщил, что лаборатории ФБР абы что не исследуют - работают с вещественными доказательствами, собранными в связи с уголовными преступлениями. Но ради такого случая — волосков бигфута - сделают исключение. В научных интересах.

Письмо из ФБР о согласии исследовать волоски йети - сасквача, по терминологии следователей.

Кохран предложил Бирну доставить шерсть по указанному в письме адресу — в лабораторное научно-аналитическое подразделение ФБР (FBI Laboratory, Scientific Analysis Section) - и передать секретному агенту.

В итоге, соответствующие анализы были проведены. Волоски исследовали под микроскопом. Сравнили их с имеющимися. О результатах сообщили 22 марта 1977 года. Они не понравились Бирну.

«Установлено, что волоски принадлежат представителю семейства оленей», - было сказано в письме. Получалось, что «реликвия», которой так дорожил криптозоолог, не имела никакого отношения к йети. Из чего можно было бы сделать и дальнейший вывод: никаких йети вообще нет. Есть только сказки про них.

Похоже, что, разобравшись с «таинственными волосками», ФБР потеряло всякий интерес к йети. Поскольку больше ими не занималось.

Письмо из ФБР с результатами анализа волосков.

Приговор йети.

С Бирном на днях связался телеканал CNBC. Патриарх криптозоологии до сих пор жив — ему 93 года, продолжает искать реликтового гоминоида, верит, что тот существует.

Сам исследователь никогда не видел йети, но отпечатки его ступней находил два раза. К результатам, полученным в лабораториях ФБР относится скептически. И, возможно, правильно делает. Куда более современные анализы, проведенные спустя более, чем 30 лет, дали иные результаты.

Бирн в 50-х годах в Непале - начинающий в то время криптозоолог.

Или потомок космических пришельцев?

Недавно в США были подведены итоги 5-летнего исследования. Специалисты под руководством доктора Мельбы Кетчам - главы лаборатории ДНК-диагностики штата Техас (Dr. Melba Ketchum the head of DNA Diagnostics, Nacogdoches, TX, USA) изучили 109 биологических образцов, предположительно принадлежащих йети — из числа тех, которые обитают на территории Северной Америки – в США и Канаде. Среди образцов - следы крови, отпечатки пальцев, слюна, их волосы и тоже кусок плоти с кожей и волосами.

Всего было секвенировано более трех десятков митохондриальных геномов и получено три полных генома некого таинственного существа.

Если верить результатам генетической экспертизы, которую проводили академические, частные и государственные лаборатории, то йети - это люди. Но гибридного вида. Возникли в результате скрещивания человека современного и некого неизвестного науке существа, близкого к приматам.

Отпечаток ступни йети: Бирн нашел его в 1961 году на севере Калифорнии - примерно в том же районе, где снимали "ковбои". .

Согласно митохондриальным ДНК образцов, гибридизация произошла не раньше, чем 15000 лет назад. Место появления первых йети –Европа. Конкретно – Центрально-Восточная или Восточная.

Вот что по этому поводу рассказал «Комсомолке» Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, директор Международного центра гоминологии, «российский бирн», если так можно выразиться.

- Что это за «неизвестное науке существо, близкое к приматам», вмешавшееся в ход земной эволюции, от контактов с которым возникли «снежные люди»?

- Абсолютно точно установлено, что существо - не было родней неандертальцу или денисовскому человеку, - отвечает Игорь Дмитриевич. - К тому же 15 тысяч лет назад представители этих видов людей с лица Земли уже исчезли - вымерли.

- Тогда кто стал предком волосатых гигантов?

- Я не исключаю предположение, которое покажется совсем уж фантастическим. В гибридизации могли участвовать инопланетяне, посетившие Землю. Очень уж необычная ДНК обнаружена в исследованных в США образцах.

-15 тысяч лет назад люди уже имели вид, неотличимый от нашего. Йети же весь волосат. Получается, пришельцы наградили гибрид такой особенностью?

- Получается так. Грубо говоря, конечно. Мы же не знаем всех особенностей. Но возможно, густой волосяной покров появился позднее - в результате адаптации к местным условиям. И как одна из целей гибридизации.