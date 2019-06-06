2019-06-06T09:52:05+03:00
Спорт

Неймар пропустит Кубок Америки: бразилец получил травму в игре с Катаром

У форварда "ПСЖ" диагностировали разрыв связок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Неймара не будет на Кубке Америки 2019.Неймара не будет на Кубке Америки 2019.Фото: REUTERS
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Главный форвард сборной Бразилии Неймар не поедет на Кубок Америки 2019. Турнир, который пройдет на его Родине, нападающий "ПСЖ" будет смотреть по телевизору, поскольку в контрольной игре против Катара он получил тяжелую травму.

Бразильцы выиграли со счетом 2:0, а вот неймар был заменен на 21-й минуте матча на Эвертона Соареша. Повреждение Неймара оказалось настолько серьезным, что он ушел в раздевалку при помощи докторов сборной. А когда же сел на скамейку запасных, то заплакал.

Позднее же Бразильская конфедерация футбола заявила, что неймар не сыграет на Кубке Америки из-за травмы. У него - разрыв связок голеностопного сустава. В ближайшее время тренерский штаб сборной Бразилии должен определиться с заменой 27-летнему Неймару.

Свой стартовый матч домашнего Кубка Америки 2019 сборная Бразилии сыграет 14 июня против команды Боливии. Однако уже сейчас ясно - что пентакампионы будут обходиться на этом турнире без Неймара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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