Власти курят бамбук… на бочке с порохом!

Несколько дней назад я вернулся из очередной поездки по Уралу. Ездил не наобум, а по списку конкретных проблем, которые жителям Башкирии, Челябинской и Свердловской областей, как принято говорить, набили оскомину.

Поездка моя началась с города Сибай в Башкирии. Когда я был здесь в марте, мне организовали бандитский приём в стиле 90-х. Очевидно, что выметать сор из избы тут не шибко-то любят.

А разговаривать есть о чем. В Сибае по-прежнему невозможно жить из-за едкого запаха диоксида серы, который распространяет тлеющий медный карьер. Побудьте в паре километров от точки горения буквально час-два, и головная боль, слезящиеся глаза, тошнота и надсадный кашель вам обеспечены. А люди живут там постоянно. Старики, женщины, дети… Шестьдесят с лишним тысяч наших соотечественников вынуждены в буквальном смысле слова сидеть на чемоданах, чтобы в случае чего успеть эвакуироваться. И бог знает, сколько лет жизни отнимает у них экологически опасное соседство и ежедневный, ежеминутный выматывающий стресс.

Власти вроде бы о проблеме знают. Пишут на официальных сайтах о принимаемых мерах. Выражают озабоченность. Однако, на сайте писать – не экологию спасать. Если своих силенок не хватает, пробивались бы на самый верх – в правительство России, били бы во все колокола, добывали средства на обеспечение безопасности карьера, «бомбили» бы начальство тревожными письмами с просьбами о содействии. Воз же и ныне там. Зато за перо теперь взялись доведенные до отчаяния местные жители. Мы, вместе с уфимскими активистами готовим коллективный иск об определении санитарно-защитной зоны карьера. Далее последуют требования о расселении людей из опасной «зоны 500». Хотя всем этим должны заниматься чиновники.

Завершает печальную картину отношение к землям. Почти треть Башкирии, по оценке «Гринпис», занимают заброшенные истощенные сельскохозяйственные земли. В благодатном крае, где есть все условия для подъема агропромышленного комплекса, треть земель под пустошами - это поистине рекорд!

Следующим пунктом моей поездки стал Магнитогорск, где под новый год взорвался один из подъездов жилого дома. Погибло 39 человек. Не скажу, что местные власти позабыли про людей. На первых порах, пока эхо трагедии еще катилось по российским и мировым СМИ, они показательно занимались восстановлением уцелевших секций дома и благоустройством. Но вскоре, как это часто бывает, запал иссяк. У злосчастной 10-этажки меня встретили собственники квартир, желающие из пострадавшего здания срочно переехать. И им эта возможность была обещана. Только денег на равноценное жильё не выделили, предлагая или переехать на окраины города, или доплачивать. И это при средних зарплатах по 15 тысяч рублей!

Временами складывается впечатление, что в наших регионах над людьми ставят издевательский эксперимент. Наблюдают, сколько же они выдержат в условиях экологической катастрофы, безденежья, произвола и равнодушия.

Еще один яркий пример этой же серии - город Карабаш, некогда получивший неофициальный статус «самого грязного города мира». Металлургические предприятия, работающие с XIX века, превратили ландшафт практически в бесплодную пустыню с сюрреалистическими пейзажами. В лучшие времена в городе проживало почти 40 тысяч человек, сейчас осталось чуть более одиннадцати. Но многие ли слышали про Карабаш и его экологические бедствия? Уверяю вас, таких людей единицы. Всё потому, что здесь действует та же волшебная формула: молчание – золото или актуальная для территории медь? При том, в мой адрес ежедневно поступают сотни обращений от жителей Южного Урала. На первом месте по активности Челябинск, за ним как раз Карабаш. Жалуются чаще всего на экологию, затем сетуют на безработицу и коммуналку. В многоквартирных домах то и дело отсутствует банальная горячая вода.

В самом Челябинске тоже не всё гладко. Регулярное объявление режима «чёрного неба», перманентная борьба людей со строительством Томинского ГОКа, нерешённый вопрос с мусорным полигоном, бесконечное ожидание обманутыми дольщиками своих недостроенных домов...

Что же касательно моего мнения, то разработка месторождений с низким содержанием руды, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов – огромная глупость. Даже оправдывая эти проекты потенциальными налоговыми поступлениями, надо трезво оценивать, покроет ли этот доход экологические издержки? Как такое соседство скажется на качестве жизни людей?

В башкирском Сибае медный карьер, считающийся официально закрытым, с осени чадит и выбрасывает в атмосферу диоксид серы. В земле образовалась огромная трещина, ползущая в сторону жилых домов. И пока существенных улучшений предпринимаемые ликвидационные меры не принесли.

Относительно предприятий, исторически расположенных в городах и поселках, то местным и региональным властям необходимо начать переговоры с промышленниками о выносе производств за пределы населенных пунктов. Заводы, так или иначе, обновляют оборудование, производят ремонтные работы на своих объектах. Если предусмотреть для них налоговые льготы, выделить компенсационные земельные участки, то проекты по релокации станут вполне исполнимыми.

Еду в Нижний Тагил, что в Свердловской области. Схема взаимодействия людей и власти пугающе похожа на то, что наблюдал на протяжении всего маршрута. Загаженные промышленными предприятиями вода и воздух давно уже стали тревожным признаком во всю развивающейся экологической катастрофы для нижнетагильцев. Но замалчивание проблем и отсутствие диалога с общественностью характерно и для местной власти. Есть же у «акул пера» устоявшееся выражение: если о событии не написано в газете и не сказано с экрана, то его, события, и не было. А стало быть чиновники могут и дальше спокойно продавливать кожу кресел в своих кабинетах… Нет публикаций, нет проблем!

Возьму на себя смелость резюмировать: на Урале все острее накал противоречий между властью и гражданскими активистами, и, стало быть, все шире будет протестное движение. События в Екатеринбурге подтверждают этот вывод со всей очевидностью. Смею полагать, что если так пойдет и дальше, «битва за сквер» в столице Свердловской области покажется детским лепетом по сравнению с тем, чему нам предстоит стать очевидцами в скором будущем. Складывается полное ощущение, что власти на Урале этого не видят или не хотят видеть, и курят бамбук… сидя на бочке с порохом.

Хочу заверить всех, с кем я встречался в ходе этой поездки, мы вместе пробьем стену молчания. На первых полосах газет должны появляться не гламурные фотоотчеты путешественников, не репортажи о жизни эстрадных звезд, а информация о реальной жизни в провинции, о гибнущих городах, об экологических проблемах, о людях, с которыми мы вместе пытаемся эти проблемы решить.

На протяжении всей поездки я радовался тому, что простые граждане не остаются в позиции «моя хата с краю». В Башкирии я встречался с местными активистами, которые готовы организованно пробиваться на выборах в органы власти, чтобы такие примеры, как ситуация в Сибае, уходили в прошлое. Сейчас мы совместно решаем, как преодолеть законодательный фильтр.

В челябинских выборах тоже приму самое деятельное участие. Там несколько лет назад провели муниципальную реформу и выборы теперь происходят не в городскую, а районные Думы. Формальные ограничения для кандидатов отсутствуют. То, что когда-то позволило областным политтехнологам собрать побольше средств в неофициальный избирательный фонд, ныне стало настоящей «подставой» для местной администрации. Мы уже провели импровизированные дебаты среди потенциальных самовыдвиженцев. Образовали общественный штаб. Понятно, что до официального старта кампании дойдут не все. Но то, что на положении дел в мегаполисе эти инициативные граждане влиять будут в любом своем качестве – очевидно.

Да всюду, где бы я ни был, таких людей много. Они готовы сплачиваться, говорить о проблемах и организованно решать их. Информационные блокады лишь усиливают их напористость. Открыто предупреждаю тех, кто не готов в интересах большинства оторвать одно место от стула: мы будем объединяться и действовать.