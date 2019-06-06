Звезда фильма "Джек Восьмеркин - американец" умер от рака

Актер Александр Кузнецов скончался в США. Звезда фильма "Джек Восьмеркин - американец" долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Александр Кузнецов умер на 60-м году жизни.О его смерти сообщил Эммануил Виторган. "Сегодня, в 9 утра, Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит", - оставил скорбное сообщение актер.

emmanuil_vitorgan Эммануил Виторган сообщил о смерти Александра Кузнецова

В последнее время он жил в США. Там ему оказывали медицинскую помощь. На протяжении нескольких лет артист боролся с онкологическим заболеванием. С 2014 года он боролся с раком простаты, проходил несколько курсов лечения, но болезнь оказалась сильнее.

Артист откровенно говорил о своем заболевании. Он лечил рак нетрадиционными методами. "Перепробовав все традиционные средства и способы лечения и не получив уверенно позитивных результатов, я понял, что не могу и не хочу останавливаться и должен искать своего учителя-целителя, где бы он не находился. Будучи стрельцом и занимаясь йогой вот уже 43 года, я всегда ставил себе цели и стремился к физическому и духовному совершенствованию. Я глубоко верю, что из любой ситуации всегда есть выход, а точнее их должно быть минимум три", - рассказывал актер в соцсети.

Кузнецов жил в Лос-Анджелесе. Он не только попробовал свои силы в Голливуде - снялся в одной из серий знаменитой "Санта-Барбары", а также в таких картинах, как "Разрушитель" и "Миротворец", но и организовал международную школу актерского мастерства. На счету Александра Кузнецова более 70 киноработ. Самую большую известность принесла ему роль в фильме 1988 года "Джек Восьмеркин - американец" режиссера Евгения Татарского.

Александр Кузнецов был женат на Юлии Рутберг, но их брак распался. От этих отношений у пары растет сын Григорий.