2019-06-06T14:18:17+03:00
Общество

Утилизация мусора на европейский манер

Решение вопроса с бытовым мусором – один из насущных вопросов для мегаполисов всего мира
Олег Фролов
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Европейские столицы сделали свой выбор много лет назад – раздельный сбор отходов и его брикетирование.

Как утилизировать мусор без вреда для окружающей среды? Сегодня это большой и крайне актуальный вопрос для большинства мегаполисов мира. Динамичное развитие, повышение покупательской способности и постоянный прирост населения ведут к увеличению объема бытовых отходов.

Мировой опыт

Наибольших успехов в деле переработки мусора добились в Швеции: здесь утилизируют 99 процентов бытовых отходов. При этом в энергию шведы перерабатывают порядка 50,6 процента мусора. В этом помогает его тщательная сортировка: пластмасса, бумага и пищевые отходы идут на производство биогаза.

Более того, Швеция бесплатно принимает эти виды отходов из-за рубежа — например, из Норвегии, Ирландии и Великобритании. Местные заводы зарабатывают продажей энергии, а своего сырья здесь зачастую недостаточно.

Как к топливу относятся к мусору и в Норвегии. Два мусоросжигательных завода в Осло ежегодно перерабатывают 310 тысяч тонн отходов. За счет тепла и электроэнергии, полученных в результате переработки, столица экономит до 50 миллионов литров нефти в год. С помощью этого объема энергии можно обеспечить теплом 90 тысяч домашних хозяйств и осветить 30 тысяч улиц Осло.

А вот Великобритания свои отходы полностью экспортирует. Среди «адресатов» — не только Швеция, но и страны Юго-Восточной Азии, а также Польша, где британский мусор просто отправляют на свалки. Британский экспорт разные регионы используют по-разному в зависимости от категории отходов — в основном это переработка во вторсырье и производство топлива RDF (твердого вторичного топлива).

Брикетирование

Сложность транспортировки мусора из Великобритании изначально была связана с тем, что вывозить его приходилось по воде на дальние расстояния. Брикетирование отходов оказалось эффективным решением. На сегодняшний день эту процедуру проходит весь мусор, экспортируемый из страны. Ее осуществляют в соответствии с международными стандартами транспортировки: отходы измельчают, обеззараживают, спрессовывают, упаковывают в пленку, отправляют в сортировочные пункты, и затем — на грузовиках и кораблях — в страны, заинтересованные в переработке такого сырья.

Упаковка мусора в пластиковую пленку позволяет максимально ограничить доступ к нему кислорода и влаги. Процесс биоразложения прекращается в ближайшие несколько часов, что исключает возможность возникновения неприятного запаха. Такой эффект сохраняется и при временном хранении, и при захоронении брикетированного мусора.

Также благодаря отсутствию влажности и кислорода отходы остаются полностью пригодными для дальнейшей обработки и использования в качестве вторичного сырья.

Кроме этого, использование современных методов обработки делает перевозку брикетированного мусора полностью экологичной и безвредной. Герметичное упаковка не только препятствует рассыпанию отходов, но и предотвращает появление неприятных запахов и жижи.

Цивилизованная утилизация

Применение зарекомендовавшего себя европейского опыта – попытка создать цивилизованную систему вывоза и утилизации бытовых отходов. Мрачные картинки с разлетающимся мусором и кружащими над свалкой птицами останутся в прошлом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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