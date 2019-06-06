2019-06-06T15:03:44+03:00
Экономика

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как снизилось количество смертей на дорогах, благодаря помощи в «золотой час»

На ПМЭФ-2019 руководитель региона стал гостем программы «Россия в движения» на Радио «Комсомольская правда»
Антон ЧЕЛЫШЕВАнна ГЛАДКИХНаталья АГРЕ
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью. Фото Антон Новодережкин / ТАССГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время интервью. Фото Антон Новодережкин / ТАСС
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В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о работе 12 травмпунктах второго уровня, которые помогают спасать жизни раненым в тяжелых авариях благодаря тому, что расположены вблизи самых опасных участков трасс.

В Ленинградской области число пострадавших и погибших в дорожных авариях существенно снизилось. Об этом глава региона рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву в открытой студии программы «Россия в движении» на ПМЭФ-2019.

Как отметил Александр Дрозденко, в Ленинградской области система экстренной помощи пострадавшим в ДТП организоавна таким образом, чтобы успеть в первые минуты после аварии. Медики называют это время «Золотым часом», потому, что если начать оказывать помощь позднее, то она будет гораздо менее эффективна.

- Мы сделали 12 травмпунктов второго уровня, это такие современнейшие реанимации, где оказывается первая помощь, - говорит Александр Дрозденко. - Травмпункты второго уровня подтянуты к самым тяжелым трассам. Это очень серьезную роль сказало на снижении числа погибших. Не зря говорят «Золотой час». Если в течение часа человеку не оказать помощь очень тяжелому, тот как правило потом уже дальше ну... помогать сложно.

Губернатор Ленобласти отметил, что одна из основных проблем на дорогах — это выезд на встречные полосы:

- Я думаю что здесь абсолютно правы требования ГИБДД чтобы все таки все современные трассы и все реконструкции делать с раздельными полосами. Это в разы сразу снижает тяжесть, последствия и количество аварий. Потому, что как правило, я проанализировал, 90% тяжелых травм и смертельный исход в Ленинградской области это нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения либо вообще улетают в дерево. И вот эти отбойники как раз они позволяют демпфировать (смягчать) удары.

Как отметила президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, в последнее время растет число аварий, виновниками которых становятся молодые водители и всвязи с этим хорошо было бы вовлечь местное министерство образования и Рособрнадзор для того, чтобы они как-то направили автошколы «на путь истинный».

- Мы уже договорились с Рособрнадзором, что все таки у нас совместное поле деятельности, но нам сложнее войти в процесс образования, у них проще, ответил глава Ленобласти. - И если мы можем контролировать водителей только на этапе приема экзаменов, то они могут контролировать на приеме внутренних экзаменов. И вот этот вот сектор сегодня абсолютно не развит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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