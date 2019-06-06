Как Орешкин и Набиуллина поспорили о кредитном рабстве россиян

Шутят, что во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политическая жизнь в других регионах впадает в спячку - ведь почти вся элита страны находится в городе на Неве.

«Комсомолка» приводит самые яркие заявления первого дня ПМЭФ-2019, на котором помимо главы государства и международных гостей присутствовали руководители крупнейших компаний страны и практически в полном составе правительство России. Темы обсуждались самые разные от - энергетических войн до возможности запрета абортов в нашей стране.

1. ПОНАБРАЛИ КРЕДИТОВ!

«У нас перекос произошел в сегменте потребительского кредитования, это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики».

- Максим Орешкин, министр экономического развития РФ

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не повышение уровня жизни. За кредитами идут люди с низкими доходами. Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами».

- Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

2. АЛЮМИНИЙ УЖЕ НЕ НАШ?

«США масштабно используют энергетику как политическое оружие. Золотой век американской энергетики для всех остальных участников рынка может оказаться веком энергетического колониализма...

... Результатом санкций к компании «Русал» стала передача администрации США фактического контроля над алюминиевой промышленностью Российской Федерации, и не только в ней, но и в никелевой, медной, платиновой и палладиевой и других».

- Игорь Сечин, председатель правления компании «Роснефть»

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АЛИМЕНТЫ

«Мы сосредоточили материальную поддержку семей в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое. Нам нужно сделать пособие до 18 лет, безусловно, по нуждаемости. Это мера поддержки, над которой нам стоит подумать».

- Максим Топилин, министр социального развития РФ

4. ДУБРОВСКИЙ 200 ЛЕТ СПУСТЯ

«С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более $40 млрд...

... У меня есть любимое произведение — «Дубровский». Если его перечитать сейчас, вы увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой помещик Троекуров подкупает суд и отбирает, в результате рейдерского захвата, поместье у соседнего помещика. У этого есть последствия — появляется бунтовщик. Я хочу сказать, что это давно было, но подобные ситуации и сейчас встречаются».

- Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

5. ПЬЯНСТВУ НЕТ, АБОРТАМ - ДА

«В Минздраве России сегодня идут разговоры о том, чтобы повысить порог детства до 21 года. В первую очередь нас волнуют употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап...

...Никакими запретительными мерами - я сама педиатр, и сразу об этом говорю - мы не решим проблему, мы, наоборот, ее усугубим. Запрет абортов приведет и к повышению материнской смертности, и младенческой смертности, криминализации обстановки. Ни в коем случае!»

- Татьяна Яковлева, первый заместитель министра здравоохранения РФ:

6. СТАБИЛЬНОСТЬ ХОРОША В МЕРУ

«Стабильность без роста нам не нужна. Обеспечить рост доходов населения без новых предприятий, без новых производств это невозможно».

- Антон Силуанов, первый вице-премьер и министр финансов РФ

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