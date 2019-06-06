«Спасибо, что не взял в группу «На-На» пятым солистом!»: Басков трогательно поздравил Алибасова с днём рождения

Бари Каримовича можно смело назвать первым советским продюсером. В 60-е он менеджер, барабанщик (и временами вокалист) рок-банды «Интеграл», где успели поиграть Юрий Лоза, Женя Белоусов, Сергей Челобанов, Марина Хлебникова и Игорь Сандлер. А в 90-е «Каримыч» создаёт первый российский мальчиковый бэнд «На-На». Первым на эстраде он делает костюмированные постановки, тратит на наряды для ребят и шоу-балет немыслимые деньги. Все это сдабривается такими песенными «боевиками», как «Фаина» и «Красивая».

Как оказалось, через группу «На-На» (по крайней мере, через кастинг) прошли многие российские звёзды.

Сейчас, когда Бари Каримович находится на больничной койке из-за роковой нелепости (продюсер по ошибке выпил вместо стакана воды жидкость для очистки труб), поддержать его хотят многие коллеги.

Особенно в свете того, что днём раньше кто-то запустил злую «утку», что продюсер ушёл из жизни.

Благо быстро выяснилось, что это неправда, и сегодня Бари Каримович отмечает свой 72-й день рождения.

Правда пока он находится в больнице, поэтому коллеги его поздравляют через «Комсомолку».

— Дорогой Бари Каримович! Когда-то вы не взяли меня в группу «На-На», сказав, что талант есть, но пятый участник вам не нужен, — обратился через «КП» к Алибасову Николай Басков. — Это было очень давно, но я вам благодарен. И за доброе отношение, и за то, что моя творческая судьба сложилась так, как есть сегодня. По жизни вы боец, побеждайте всегда! Живите долго, будьте абсолютно счастливы. И, конечно, главное, выздоравливайте скорее! С Днём рождения!

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