Лидия Федосеева-Шукшина не упоминается в завещании Бари Алибасова

Свой 72-й день рождения Бари Алибасов встречает в реанимации НИИ имени Склифосовского. Сегодня, 7 июня, у Бари Каримовича день рождения, но из-за случайно выпитой жидкости для очистки труб артист находится в коме. Между тем, адвокат Сергей Жорин опубликовал в соцсетях интригующий пост о завещании Алибасова. «Комсомольская правда» дозвонилась юристу с просьбой прокомментировать документ подробнее.

- Это произошло около семи лет назад, - рассказал «КП» Сергей Жорин. - В то время Бари Каримович активно репетировал свои похороны - укладывался в гроб, звал друзей на поминки. Зачем? Не знаю. Я не слышал, чтобы он был серьёзно болен. Но тем не менее, Бари Каримович это делал. Каково же было удивление посетителей крематория, когда живой и невредимый Алибасов восстал из гроба!

- Что вы можете сказать о завещании, кто в нем указан? Получается, супруга Лидия Федосеева-Шукшина в документе не значится?

- Детали я раскрывать не могу, но вы правильно мыслите. По тому завещанию я назначен душеприказчиком, то есть буду распределять наследство. Но Алибасов за это время мог уже составить новое завещание.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Каким имуществом владеет Алибасов - квартиры, дома, деньги на счетах?

- На самом деле он очень богатый человек. Но в самые «жирные» времена, когда "На-На" хорошо зарабатывали, денег никто не считал. Приносили их сумками. А Бари Каримович человек творческий, заниматься оформлением документов - это вообще не его. Поэтому значительная часть имущества так и осталась неоформленной. Между тем, в центре Москвы он владеет почти полным подъездом - скупил все квартиры в доме, в котором живет. Будем надеяться, что в ближайшее время завещание Алибасова так и не будет вскрыто - все мы ждём и надеемся на хорошие новости о его самочувствии.

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