Алибасов мужественно борется с болезнями

Вторые сутки вся страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бари Алибасова, который случайно выпил средство для чистки труб, после чего угодил в реанимацию. 6 июня знаменитому продюсеру исполнилось 72 года. К сожалению, день рождения он встречает на больничной койке, но настрой у музыканта боевой. Ведь ему не привыкать мужественно преодолевать трудности и проблемы со здоровьем, тем более что рядом с ним любимая жена Лидия Федосеева-Шукшина.

Перепутал сок с жидкостью для прочистки труб

alibasov_nana Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы

"Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - наверное, этими словами мог бы отреагировать на ложные сообщения Бари Алибасов. Впрочем, его пресс-секретарь Вадим Горжанкин пообещал выступить с заявлением о состоянии здоровья артиста в самое ближайшее время. Накануне своего дня рождения, 5 июня, Алибасов перепутал сок с жидкостью для прочистки труб "Крот", ну и хлебнул от души. Его госпитализировали в Склиф.

Состояние артиста оценивалось как тяжелое, однако он находил в себе силы шутить. Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей. Выздоровление может занять месяцы. Врачи не исключают осложнений: когда заживет ожог, появится рубец, который деформирует пищевод и уменьшит его. Вследствие этого можно будет есть только жидкую, протертую пищу.

Треснул опорный позвонок

alibasov_nana Маг Иса Багиров пытался меня загипнотизировать

Впрочем, продюсеру не привыкать к трудностям. Шесть лет назад музыкант был на гастролях в Ярославле вместе со своей группой "На-На". "Я, как идиот, выскочил в зал, перепрыгнув ударную установку и приземлился так, что треснул опорный позвонок", - признавался он. Однако к врачам не пошел. Болезнь выжидала, и в один момент Алибасов просто не смог ни встать, ни разогнуться.

Случилось это в начале августа 2018 года. "Врач, посмотрев мои анализы, сказала: "Ну, что! Год-полтора, может, и проживете". Оказалось, что у меня раздроблен на восемь частей опорный позвонок. Плюс межпозвоночные грыжи. В общем, мне сказали, что я очень скоро умру, но сначала у меня отнимутся ноги", - поведал артист.

Помогла ему китайская медицина, пишет sputniknews.kz. Ему делали массаж, акупунктуру. За три года все эти грыжи ушли. И теперь время от времени я прохожу комплекс процедур. Они очень действенные. Алибасов признавался, что после этого прям помолодел и чувствует себя на 35 лет.

Пропали обоняние и слух

alibasov_nana Я и Лондон

А когда Алибасову было 66-лет, у него пропало обоняние, он стал плохо видеть и практически не слышит. Потеря слуха связана с работой. Когда начиналась его музыкальная карьера, он работал барабанщиком в группе "Интеграл", а слева от Алибасова на сцене всегда стоял гитарист. Нагрузка на перепонки сказалась только через много лет. "Я на самом деле глухой. Левое ухо - ноль слышимости, правое ухо - осталось 30%. Я не особо грущу и тужу по этому поводу, потому что я еще плохо нюхаю (у Бари проблемы с обонянием) и плохо вижу. Зрение у меня минус четыре, и я иногда очень рад этому", - цитируют его Дни.Ру.

Пырнула ножом любимая девушка

alibasov_nana Если кто-то скажет, что я некрасивый - убью...

В молодости Алибасов много раз находился между жизнью и смертью: "Особенно, конечно, на раннем этапе, в Усть-Каменогорске. Тогда наша работа состояла в том, что шесть месяцев в году мы играли на танцплощадке, зарабатывали гигантские деньги. Там были и поножовщина, и ломы раскаленные. В общем, я видел не одну смерть на танцплощадке".

Однажды его пырнула ножом любимая девушка. Двое суток он был без сознания, потерял много крови. "Мне сказали, что меня вытащили с того света, хотя, может быть, врачи всем так говорят. У меня было внутреннее кровоизлияние в желудок, и тот заполнился кровью. А сверху вроде как и ничего не было. Ранение было межреберное. Это был не нож, а тесак, которым рубят мясо. Девушка работала буфетчицей", - вспоминает Бари Каримович. Ранение у него было тяжелое. "Мало того, что я потерял много крови, так еще и диафрагма была порезана, и брюшина, и это все зашивали", - делится артист. Однако и тогда он быстро оправился, после чего уехал на гастроли.

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