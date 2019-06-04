2019-06-04T21:50:26+03:00
Происшествия

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб: музыканта откачивают токсикологи

Артист перепутал сильнодействующее вещество с обычной водой и получил ожог пищевода
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врачи борются за жизнь музыкантаВрачи борются за жизнь музыкантаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Музыкант и композитор Бали Алибасов получил сильнейший ожог пищевода и теперь его откачивают врачи "скорой помощи". Дело в том, что артист по ошибке выпил опасное вещество - жидкость для промывки труб, известную как "Крот".

Источники "КП" в "скорой помощи" сообщили, что емкость с этим веществом стояла на столе в квартире 71-летнего Алибасова на Мерзляковском переулке. Мужчина решил, что в ней вода и сделал большой глоток. На место инцидента тут же были вызваны медики, однако уже после того, как пострадавшего погрузили в машину, стало ясно - ехать куда-то уже поздно.

Музыканта начали откачивать прямо около его дома. На подмогу к медикам выехала группа токсикологов. Насколько серьезные травмы получил Алибасов, пока сложно сказать, однако врачи утверждают, что с ним все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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