Российский бизнес умирает. Или его убивают?

За 2018 год в России было открыто порядка 290 тысяч новых компаний. А прекратили свою деятельность в два с лишним раза больше - более 600 тысяч. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza в исследовании, основанном на открытых данных Росстата.

Только в пяти регионах страны ситуация была позитивной: это республика Крым, Севастополь, Чеченская республика, Ингушетия и Чукотка. Там новых предприятий больше, чем закрытых. В 80 же других регионах страны бизнес схлопывается.

- Конечно, в числе закрытых предприятий много фирм-однодневок, которые создавались только для того чтобы отмывать деньги и уходить от налогов, - рассказал «КП» первый вице-президент общественной организации предпринимателей «Опора Россия» Владислав Корочкин. - Сейчас налоговые службы такие фирмы отслеживают и прищемляют за хвост. Но тенденции все равно негативные. На бизнес растет налоговая нагрузка, разных административных проверок и придирок все больше. Бизнес не может повышать цены на свои услуги — люди не могут платить больше, чем у них в кошельке. Они просто откажутся от товара или услуги. Соответственно рентабельность снижается до критического уровня: ты начинаешь просто работать на зарплату сотрудников и уплату налогов. И многие начинают уходить в тень.

По мнению Владислава Корочкина, пока малый бизнес вымирает, на их место приходят крупные корпорации:

- Посмотрите сколько мелких магазинов закрылось в прошлом году. Они исчисляются тысячами. Эти помещения не пустуют: туда приходят сетевые структуры. А бывшие предприниматели уходят в наемные работники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Верховный суд предложил упразднить срок давности по налоговым нарушениям и считать уклонение от фискальной нагрузки преступлением до тех пор, пока долг перед государством не будет погашен полностью.

Таким образом уклонение от налогов может быть приравнено к терроризму или вооруженному мятежу, для которых также в уголовном праве нет срока давности. При этом срок давности (15 лет) установлен даже для особо тяжких преступлений, таких как убийство, разбой и изнасилование. Не говоря уж о таких преступлениях как кража или угон автомобиля (срок давности - 6 лет).

Если поправка будет принята, желающих заниматься легальным бизнесом в России может стать еще меньше.