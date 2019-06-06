Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступает за снижение максимальной скорости в населенных пунктах

В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о мерах, которые в регионе позволили значительно снизить смертоность в ДТП, и само количество аварий, в которых пострадали люди.

По словам главы региона, это стало возможным после реализации сразу нескольких мер, дополняющих другу друга.

Об этом Кувшинников рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву. В работе студии также принимает участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

Губернатор Вологодской области заметил, что безопасность движения на дорогах - задача номер один. Цифра погибших в регионе уже начала снижаться после запуска проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Основные причины аварий — качество дорожного полотна и несоблюдении правил дорожного движения, было даже модно не соблюдать ПДД. С этим мы начали очень жестко бороться установкой камер фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. На все дорогах Вологодской области мы установили 150 камер видеонабюдения, и это позволило снизить на 36% количество погибших в авариях и количество ДТП с пострадавшими, - рассказал Олег Кувшинников.

Он признал, что многим водителя эта мера не нравится, однако заметил, что эффект она дает и значит оправдана.

- Кроме этого мы устанавливаем противошумовые экраны, изгороди от проникновения крупных животных на дорогу. Практически все федеральные и опорная сеть региональных дорог сейчас опутана этими заграждениями, они стоят в первую очередь там, где мы фиксируем тропы прохождения животных через трассы.

Кроме этого устанавливаем светофорные объекты, делаем разгонные полосы, которые необходимы для того, чтобы избежать столкновений при перестроении с попутным транспортом - это целый комплекс работ. Госпрограмма по обеспечению безопасности дорожного движения финансируется у нас в полном объеме и позволяет добиваться эффекта, о котором я сказал выше, заметил Олег Кувшинников.

По словам губернатора Вологодской области, сербьезное внимание требуют вопросы безопасности пешеходов.

- Считаю, что все переходы должны быть освещены, не говоря уже о наличии там светофоров. Мы запустили программу «Светлые улицы Вологодчины» и в ее рамках выделили 400 млн рублей муниципальным образованиям для установки новых экономичных светильников на всех переходах возле всех социальных объектов в деревнях и селах Вологодской области. Мы капитально отремонтировали 6 тысяч и до конца года у становим еще 11 тысяч новых светильников по все территории области. Я запретил муниципалитетам отключать свет ночью. Да пусть это дорого, освещать дороги и переходы, но это безопасность и мы за этим следим. Искуственные неровности, т. н. «лежачие полицейские», устанавливаем везде перед социальными объектами, это правило в регионе, - сказал Кувшинников.

Глава региона также заявил, что выступает за снижение скорости в населенных пунктах.

- Сейчас ограничение — 60 км/ч. Но с учетом, что плюсом 20 км/ч не штрафуется, скорости на улицах значительно превышают максимально разрешенные. При скорости в 80 км/ч транспорт не успевает остановиться перед вышедшим на дорогу пешеходом, это статистика.

Я выступаю за то, чтобы снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до 40 км/ч. С этими инициативами мы выходим на федеральный уровень, — заявил Олег Кувшинников.