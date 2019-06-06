Дополнительные возможности для виртуального сервера

Решив вопрос с арендой облачного сервера и разобравшись с основными тонкостями хранения данных, любой пользователь наверняка захочется добавить несколько дополнительных возможностей. Рассказываем на конкретном примере, как можно проапгрейдить виртуальный сервер.

Разные возможности

Хостинг VPS.house позволяет установить к своему серверу два решения: добавить видеокарту и установить защиту от DDoS-атак.

Стоит подробнее остановиться на каждой возможности. Например, видеокарта превращает виртуальный сервер в настоящий и полноценный компьютер. С ее помощью пользователь может устанавливать и использовать любое программное обеспечение, требующее в работе графическую память: Autodesk 3ds Max и AutoCAD, Adobe Photoshop и Illustrator, различные «тяжелые» игры и многое другое. В общем, многообещающая возможность для майнеров криптовалюты и геймеров.

Самым большим преимуществом графической памяти является производительность. Видеокарта имеет не только сложную компьютерную микросхему, специально предназначенную для обработки видео, но также и выделенную оперативную память (которая обычно быстрее и лучше оптимизирована, чем общая системная память). Это увеличение мощности помогает не только очевидным вещам (например, играть в видеоигры), но и делает такие задачи, как обработка изображений в Photoshop, более плавными и быстрыми.

Кстати, добавить видеокарту к своему серверу стоит всего от 250 рублей в месяц - зависит от количества видеопамяти, которая требуется пользователю.

Защита от атак хакеров

Защита от DDoS решает другую, но не менее важную проблему. Сервис позволяет сохранить бизнес в неприкосновенности от атак злоумышленников. Не секрет, что в последнее время многие компании пострадали от простоя сайта и утечек данных, произошедших по вине хакеров. Поэтому обезопасить данные в современном мире - это актуальная задача не только для крупного бизнеса, но и для среднестатистического пользователя сети.

Существует множество способов выполнить DDoS-атаку. Наиболее известной и распространенной из них является так называемый «распределенный отказ в обслуживании», который включает в себя большое количество компьютеров, непрерывно рассылающих спам-данные пострадавшему до тех пор, пока его сайт не выходит из строя. Иными словами, DDoS-атака наводняет сервер таким количеством запросов, что он перестает отвечать, а все его службы отключаются.

Cтоимость защиты от DDoS в VPS.house зависит от потребляемого сервером входящего трафика. Работает технология с помощью геораспределённой сети фильтрации. Пользователь может выбрать объем полосы, который не накладывает ограничений на пропускную способность. По сути, это лимит средней за выбранный расчетный период нагрузки на входящий канал. Например, 1 Мбит/с - это около 10,5 ГБ входящего трафика в сутки, в этот объем укладывается 96% всех клиентов.

Вывод

Дополнительные функции при работе с виртуальными серверами - это не просто возможность расширить свой функционал, но и обеспечить надежную защиту для своих данных. Например, решение хостинга VPS.house для защиты VPS/VDS серверов от DDoS-атак на базе геораспределённой сети фильтрации общей пропускной способностью более 1000 Гбит/с является неотъемлемой частью приобретения облачного хранилища.

Основным преимуществом защиты от DDoS-атак является то, что фильтрация не вносит практически никаких задержек отклика серверов - поэтому трафик идёт через фильтры практически тем же путем, как бы шел и без защиты.

Решение универсально и применимо к любой ситуации - аналитическая система фильтрации работает в режиме 24x7 и позволяет клиенту полностью забыть о существовании такой проблеме как DDoS.