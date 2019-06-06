Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о приоритетах в реконструкции республиканских трасс

В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 глава Республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о трассах, которые станут приоритетными для реконструкции в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Регион получит до 2024 года на эти цели 13 млрд рублей.

Об этом Парфенчиков рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву. В работе студии также принял участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

- Мы полагаем, что приведем в порядок 1100 км дорог, это около 48,8% от всей сетки региональных дорог республики. Сегодня для себя уже определили приоритетные этапы, обозначили направления, которые имеют наибольшее социальное, экономическое значение, в том числе, в сфере развития туризма, — отметил Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, кроме заботы о качестве дорог, в республике особенно внимание уделяют сохранению красоты окружающей природы и при разработке планов реконструкции, учитывают привлекательность местной природы.

- Есть несколько приоритетных дорог: Петрозаводск — Суоярви, к примеру. Еще направление до побережья Онежского озера, в сторону Кишского кластера, а также трасса до Сегежи и еще ряд других. К примеру, Голубая дорога вдоль Ладожского озера, которая также имеет важное значение и там, кроме этого, достаточно густонаселенная территория. Кстати, эта трасса вошла в число самых красивых дорог России. Планируем здесь реконструкцию и поставили при этом задачу проектантам, чтобы некоторые участки остались в тех зонах приближения к Ладожскому озеру, которые и создают красоту дороги. Это все не в ущерб безопасности, конечно, а за счет расстояний, — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.