Крис Хемсворт и Тесса Томпсон: «Хотелось бы сняться в романтической комедии о Торе и Валькирии»

Криса Хемсворта и Тессу Томпсон во всем мире прежде всего знают как звезд «вселенной Marvel». Крис уже много лет играет одного из ключевых персонажей комиксов, скандинавского бога Тора, Тесса с 2017 года - его боевую подругу Валькирию. Сейчас актеры вместе снялись в фантастической комедии «Люди в черном: интернэшнл». Это четвертая часть киносериала, стартовавшего 22 года назад; теперь в нем уже нет ни Уилла Смита, ни Томми Ли Джонса, а действие по большей части разворачивается не в США, а в Европе. Но в сюжете по-прежнему присутствует множество инопланетян, тайно живущих на Земле; их деятельность контролирует организация «Люди в черном», в частности, сыгранные Крисом и Тессой агенты Г. и М.

Тесса призналась, что в Москве сразу напилась водки, закусив селедкой и икройФото: Михаил ФРОЛОВ

На пресс-конференции актеры вели себя очень живо. Тесса, например, призналась, что в Москве сразу напилась водки, закусив селедкой и икрой, а наутро еще и сходила в баню, где ее отхлестали вениками. Будучи поклонницей Чехова, хотела сходить в театр - но теперь придется отложить это до следующего раза. Крису российская столица была не в новинку - несколько лет назад, когда вышли самые первые «Мстители», он к нам уже приезжал; на этот раз город показался ему более теплым (еще бы, с температурой 29 градусов в тени). В баню он не пошел.

На пресс-конференции актеры вели себя очень живоФото: Михаил ФРОЛОВ

В новых «Людях в черном», как и в старых, фигурирует специальный прибор, «палочка-забывалочка», с помощью которой всем нежелательным свидетелям операций ЛвЧ стирают память. Актеров спросили - что бы они при случае стерли сами себе? Тесса наябедничала, что Крис больше всего мечтает стереть эпизод из 2006 года, когда участвовал в «Танцах со звездами», и был изгнан из шоу после шести выпусков.

Звезды «Мстителей» сыграли главные роли в новых «Людях в черном» - и представили свой новый фильм в российской столицеФото: Михаил ФРОЛОВ

Вообще же, судя по всему, у них прекрасные дружеские отношения. По крайней мере, в турне, сопровождающем выход «Людей в черном», они много общаются: вечером перед пресс-конференцией, например, за ужином говорили о том, что неплохо бы сыграть в отдельной романтической комедии о Торе и Валькирии, которые вместе живут в Нью-Йорке, снимают квартиру и пытаются вписаться в человеческое общество. (Романа между самими Крисом и Тессой, впрочем, нет - Хемсворт примерный семьянин, живет в своей родной Австралии с женой и тремя детьми, и недавно объявил, что временно прекращает сниматься в кино, чтобы больше времени проводить с ними).

Крису российская столица была не в новинку - несколько лет назад, когда вышли самые первые «Мстители», он к нам уже приезжалФото: Михаил ФРОЛОВ

Когда же актера спросили о том, есть ли место магическому и фантастическому в нашем мире, он объявил, что верит: «за пределами нашего мира может быть все, что угодно». И привел пример, как однажды в Англии его дочка, которой в тот момент было два года, увидела за окном дома XIV века, перестроенного из конюшен, лошадь. В то время как сам Крис, видимо, в силу возраста и замыленности взгляда, никакой лошади увидеть уже не смог.