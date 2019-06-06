Аптечка на все случаи жизни: врачи рассказали, что брать с собой, отправляясь на дачу или в отпуск

Собирая чемодан или дачную сумку, большинство из нас берет домашнюю аптечку. А после определенного возраста (у кого как, но в среднем лет с 40 — 45) многие начинают все время носить с собой косметичку или борсетку с таблетками. Понятное дело, всегда нужно иметь под рукой лекарства, прописанные врачом от конкретной болезни — гипертонии, язвы желудка или диабета. А вот что положить в аптечку «на все случаи жизни»? То есть для первой помощи, если отправляешься в отпуск в чужую страну или на дачу, где поблизости нет аптек и поликлиники? Как подобрать лекарства для самых частых жизненных ситуаций, исходя из научно-медицинских данных об эффективности препаратов, не тратя деньги и место в сумке на таблетки-фуфломицины? «КП» узнала об этом у авторитетных медицинских экспертов.

1. Обезболивающие и жаропонижающие

Для чего: при простуде, головной, зубной боли, солнечном ожоге

Что берем: парацетамол, ибупрофен, аспирин (детям аспирин давать не следует).

2. Препараты от аллергии

Для чего: при аллергических реакциях, в случае отека после укуса насекомого, сильной заложенности носа при простуде.

Что берем:

- супрастин, кларитин, тавегил. «Это препараты 1-го поколения, они начинают действовать быстро, но часто дают сонливость, заторможенность. Поэтому после приема не рекомендуется садиться за руль», - предупреждает директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, доктор медицинских наук, врач-аллерголог Юрий Смолкин.

- эриус, кестин, зодак. Препараты 2-го поколения, которые не вызывают сонливости и нарушения концентрации внимания, поясняет доктор Смолкин. Но, поскольку у них, как правило, более мягкое действие на организм, эффект снятия аллергических реакций может наступать чуть медленнее, чем у препаратов 1-го поколения.

3. Сорбенты

Для чего: в случае отравления, диареи.

Что берем: активированный уголь, сорбенты в гелях, порошках, таблетках (смекта, энтеросгель, лактофильтрум и др.).

СОВЕТЫ ВРАЧА

Руководитель Центра охраны репродуктивного здоровья подростков Морозовской детской городской клинической больницы, детский хирург, профессор Дмитрий Тарусин:

- Активированный уголь – отличное средство. При этом нужно помнить, что он не всасывается в кишечнике, и поэтому после его приема стул будет с яркой примесью черного цвета. В то же время у детей младшего возраста помимо отравления жидкий стул часто может быть следствием хирургической болезни - опасного воспаления Меккелева дивертикула, или кишечной инвагинации. Это состояние, которое в народе называют «заворот кишок», а проще запомнить как «кишка кишке бьет по башке». И тогда в стуле может появиться кровь. Черным стул бывает, когда в нем старая кровь, несвежая. Доктору в этом случае будет очень трудно разобраться, чем вызван такой цвет - приемом угля или кишечным кровотечением.

Поэтому лучше использовать энеросгель. Правда, в натуральном виде он, мягко говоря, «не очень» на вкус. Но сейчас можно найти варианты со сладким вкусом и даже в виде фруктовой пасты, которая обычно нравится детям.

И не забудьте взять порошок для приготовления солевого раствора регидрон. Один его пакетик разводят в 1 литре воды. Такой раствор нужно пить, он прекрасно восстанавливает баланс воды и солей при упорной рвоте.

4. Ранозаживляющие и противоожоговые средства

Для чего: солнечные ожоги, раны при травмах, укусы насекомых

Что берем:

- декспантенол. «Это мировой лидер в лечении солнечных ожогов. Практически не аллергенен, что отлично подходит детям», - поясняет детский врач Дмитрий Тарусин.

- левомеколь – наиболее универсальная мазь для заживления небольших ран;

- фенистил-гель - практически моментально выручит, если в ваше личное пространство ухитрился пробраться зловредный комар или слепень, рассказывает доктор.

5. Антисептики

Для чего: для обработки ран, ссадин, порезов

Что берем: хлоргексидин, перекись водорода, фукорцин

6. Перевязочные средства

Для чего: на случай травм, ран, порезов

Что берем: бинт (лучше эластичный тянущийся клейкий бинт - он не «лохматится» и не спадает), пластырь, спиртовые салфетки.

7. Легкие успокоительные

Для чего: для улучшения адаптации, при бессоннице на новом месте, перенапряжении.

Что берем: пустырник, валериана, валидол. «Разрешенный препарат для коррекции засыпания в новом часовом поясе – мелатонин», - добавляет доктор Тарусин.

КСТАТИ

На случай летних простуд

- У «перекупавшихся» или застуженных под кондиционером малышей может течь из носа, саднить горло или даже разболеться ухо, - рассказывает врач. - В нос я советую капать детские капли на основе действующего вещества ксилометазолин. Он же, кстати, обязателен и при болях в ушке. А также отипакс или отинум – если «стреляет» в ухе. Для горла хорошо подойдут леденцы с различными вкусами на основе гексорала.

БУДЬ В КУРСЕ

А это не поможет

Совершенно бесполезно брать с собой средства с недоказанной эффективностью. То есть препараты, лечебное действие которых не доказано по международному золотому стандарту: в двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследованиях. Эксперты по доказательной медицине поясняют: из распространенных препаратов к «фуфломицинам» относятся, в частности:

- иммуномодуляторы - эффект подъема иммунитета не доказан;

- гомеопатические препараты - нет доказательств эффективности, подтвержденных убедительными научно-медицинскими методами (см. выше);

- противовирусные препараты от простуд - та же история с отсутствием научных доказательств эффективности.

НА ЗАМЕТКУ

Отправляясь на отдых в другие регионы России, не забудьте положить в борсетку или косметичку рядом с паспортом ваш полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В крайнем случае имейте при себе ксерокопию, фото в смартфоне или хотя бы просто записанную информацию: номер полиса и название выдавшей его страховой медицинской организации.

Имейте в виду: медпомощь застрахованным гражданам (то есть имеющим полис ОМС. - Ред.) оказывается бесплатно на всей территории России в объеме базовой программы ОМС. В такую программу входят все основные виды медицинской помощи, необходимые при самых распространенных заболеваниях. В том числе можно при необходимости вызвать доктора на дом или бесплатно сдать анализы, назначенные врачом местной поликлиники.

В ТЕМУ

Если вы летите самолетом

На борт самолета можно смело брать с собой в ручной клади капли, спреи и прочие лекарственные жидкости объемом не более 100 мл. Все остальные (твердые) лекарства - без ограничений.

В то же время важно помнить, что при путешествиях за границу сильнодействующие препараты (с наркотическими или психотропными компонентами) провозятся по особым правилам. С такими таблетками и ампулами нужно отправляться на «красный» коридор таможенного контроля. Там следует заполнить таможенную декларацию - это обычно занимает не больше 15 - 20 минут и предъявить рецепты либо выписку из медкнижки с назначением врача. Также запаситесь чеками из аптеки, подтверждающими легальность приобретения препарата.

Обратите внимание: чаще всего сильнодействующие компоненты встречаются в снотворных, сильных обезболивающих, психотропных препаратах, а также в некоторых средствах для контроля веса и снижения аппетита.

Кроме того, разные зарубежные страны могут устанавливать свои дополнительные правила и ограничения по провозу лекарств через их границу. Особенно известны у туристов своими строгостями Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, США. Словом, уточняйте особенности национального таможенного законодательства иностранных государств перед поездкой у турагентов или в посольстве.