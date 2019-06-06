Компенсации инвалидам за самостоятельную покупку средств реабилитации будут переводить на карту «Мир»

В четверг, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме Фонд социального страхования (ФСС РФ) и платежная система «Мир» подписали соглашение о взаимодействии. Цель - усовершенствовать порядок прямых выплат на национальную платежную карту.

Документ предусматривает расширение географии проекта «Прямые выплаты» Фонда на карту «Мир» практически на все регионы России, рассказали «КП» в пресс-службе ФСС РФ. А также организацию сотрудничества сторон по развитию информационно-платежных услуг.

Одним из первых проектов в этой сфере станет перечисление на карту «Мир» компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). Сейчас процедура получения компенсационных выплат может занимать до двух месяцев. Благодаря новому совместному проекту ФСС и ПС «Мир» этот процесс будет упрощен, а срок получения затраченных средств - сокращен до нескольких дней.

- Подписанное соглашение переводит взаимодействие платежной системы «Мир» и ФСС РФ на новый качественный уровень, - отметил председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим. - В рамках проекта на карту «Мир» уже поступают выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. А также будут перечисляться пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности и наиболее массовое пособие - по уходу за детьми до полутора лет и выплата пособия по рождению ребенка. В ближайшее время на карту «Мир» будут перечисляться компенсационные выплаты за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации. Важно отметить, что сам сертификат ТСР (проект Минфина и Минтруда) будет также привязан к карте «Мир».

Владельцам карт - получателям социальных пособий из ФСС РФ приходят смс-уведомления, которые позволяют идентифицировать выплату из Фонда. Помимо заработной платы, которую человек получает на карточку, он видит, какое конкретно из семи видов пособий поступило от ФСС. При этом помимо номера карты «Мир» указывать дополнительные банковские реквизиты (номер банковского счёта, наименование, БИК, корреспондентский счёт банка) не обязательно. Эта технология позволяет ускорить прохождение денежных средств от Фонда до получателя.

Генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев рассказал: «Количество прямых выплат на «Мир» только с начала 2019 года выросло в 1,8 раз. Это говорит о том, что такой способ получения выплат становится все более распространенным и востребованным. Подписанное соглашение станет основой для развития проекта, который позволит сделать получение еще одного типа социальных выплат более простым и быстрым для людей».

НАША СПРАВКА

С ноября 2016 года Фонд социального страхования Российской Федерации совместно с Банком России, Федеральным казначейством и АО «Национальная система платежных карт» реализует пилотный проект по осуществлению выплат за счет средств ФСС РФ страхового обеспечения на национальные платежные инструменты на территории субъектов РФ, участвующих в реализации пилотного проекта «Прямые выплаты» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294

На сегодняшний день Фонд социального страхования единственная государственная организация, которая использует такой уникальный способ перечисления социальных выплат. При формировании платежного документа даже не используется фамилия и имя гражданина, его СНИЛС или ИНН, реквизиты банка, оформившего ему платежную карту. При этом граждане без проблем получают причитающиеся пособия быстрее, чем обычно, с уведомлением в виде СМС о зачислении конкретного вида пособия.

В рамках проекта можно получить все основные виды пособий:

- пособие по временной нетрудоспособности (больничные),

- пособие по беременности и родам (декретные),

- единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности,

- единовременное пособие при рождении ребенка,

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет,

- пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием,

- оплата отпуска пострадавшему от производственной травмы на период лечения и проезда к месту лечения и обратно.

Выплаты абсолютно прозрачны: получателю пособий приходит СМС с наименованием выплаты, по которому можно понять, какое конкретно пособие пришло и в каком размере. Использование такого способа получения социальных выплат полностью безопасно, т.к. при его построении был использован лучший опыт информационной защиты данных в России и за рубежом. Фонд соцстрахования при перечислении пособий обеспечивает все требуемые законодательством меры защиты персональных данных.