2019-06-06T19:11:45+03:00
Звезды

«Возвращаюсь к любимому делу»: Виктория Лопырева вышла из декрета

Красавицу во всем поддерживает ее возлюбленный Игорь Булатов
Алина ЧЕРНОВА
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Виктория, ее возлюбленный Игорь Булатов и генсек ФИФА госпожа Фатма СамураВиктория, ее возлюбленный Игорь Булатов и генсек ФИФА госпожа Фатма СамураФото: Личный архив
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7 июня в Париже стартует 8-й чемпионат мира по футболу среди женщин. Первенство пройдет в столице Франции с 7 июня по 7 июля. Увы, среди 24 национальных сборных нет российской команды, но про нашу страну (и самый лучший чемпионат мира по футболу 2018) точно не забудут. Накануне старта Чемпионата, состоялся Конгресс Международной федерации футбола, в котором приняла участие Виктория Лопырёва. Посла Чемпионата мира сопровождал ее возлюбленный Игорь Булатов. Конгресс принял ряд важных решений, в частности, на пост Президента ФИФА был переизбран Джанни Инфантино.

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Best collaboration ever (Lopyreva feat. Bulatov)
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- После рождения первенца, я посвятила всё своё время малышу, но теперь, возвращаюсь к любимому делу - продвижению футбола! - рассказала в интервью «КП» Виктория Лопырева. - Честно скажу, скучала по делу, по всей нашей большой футбольной семье. Чемпионат мира по футболу среди женских команд проходит на очень высоком уровне. Накануне нас принимал Президент Франции Эммануэль Макрон, который подчеркнул важность события. И, конечно, сердечно поздравляю с переизбранием на высокий пост большого друга нашей страны господина Инфантино. Уверена, что женский футбол и другие инициативы по развитию футбола получат новый импульс, сделаю для этого всё возможное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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