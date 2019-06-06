2019-06-06T19:45:02+03:00
Экономика

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о нехватке лабораторий для освидетельствования пьяных водителей

На ПМЭФ-2019 руководитель региона стал гостем программы «Россия в движения» на Радио «Комсомольская правда»
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕАлександр Уриевский
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Айсен НиколаевАйсен НиколаевФото: Андрей МИНАЕВ
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В открытой студии программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда» на ПМЭФ-2019 глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев рассказал о нехватке в регионе лабораторий для освидетельствования пьяных водителей. Несмотря на потребности в таких медучреждениях, их открытие связано с серьезными бюрократическими препонами.

К примеру в Якутске, где проживает 350 тысяч человек, всего одна лаборатория, которая имеет право проводить освидетельствование водителей на алкоголь. Практика доставки туда заподозренных в пьяной езде автолюбителей для оперативного взятия анализов серьезно осложняется особенностями природы региона. Об этом Николаев рассказал ведущим программы - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и журналисту Антону Челышеву. В работе студии также принял участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

- Я с этой проблемой знаком, как руководитель города в прошлом, постоянно там с ней сталкивались. В Якутске живет 350 тысяч человек — самое крупное поселение на вечной мерзлоте и сам город занимает очень большую территорию. Когда требуется освидетельствование на опьянение остановленного в северной части водителя, приходится везти его в южную, где расположен наркодиспансер. У нас это - десятки километров. За это время нарушитель даже протрезветь может, - рассказал Айсен Николаев.

Кроме этого, по его словам, когда дело доходит до суда, оказывается, что с задержанным что-то случилось по дороге, полицейские себя как-то не так повели, в общем, масса нюансов. Не говоря уже о том, что это лазейка для многих непорядочных людей, которые хотят уйти от ответственности. Эти нюансы потом полицию отпугивают от каких-то активных действий в плане задержания пьяных водителей и их дальнейшего освидетельствования.

- С этой точки зрения считаю, что, конечно, надо создавать больше таких лабораторий . Но кроме этого — снижать порог требований в сфере здравоохранения в области открытия таких объектов.

В минздраве мне говорят, что создать такую лабораторию, ее сертифицировать, запустить, не говоря о содержании штата и обеспечении сохранности материалов исследований, это реально очень много расходов. Которые, на мой взгляд, может быть, не очень-то и нужны. Для такого в общем, простого действия, как освидетельствование на состояние опьянения. Может быть их не называть наркологическими, тогда и меньше потребуется действий, чтобы их открыть? - предположил Николаев.

Глава Якутии считает, что хотя бы первичное освидетельствование в более упрощенной форме позволило бы облегчить жизнь регионам в плане борьбы с пьянством за рулем.

- Сегодня такие серьезные требования, что даже зная, что это необходимо, поневоле задумаешься — нужно ли это делать. А если мы будем знать, что есть сеть таких лабораторий, где можно оперативно и качественно провести анализ на алкоголь в соответствии с законом, не нарушая ничьих прав, было бы легче. У нас законодательство зарегулировано слишком сильно там, где не надо, а там где и нужно бы закрутить гайки, делаем вид, что проблем особых нет, - заявил Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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