Россия и Китай будут развивать атомную энергетику и строить «Ледяной Шелковый путь»

В Санкт-Петербурге 6 июня начал свою работу Российско-китайский энергетический бизнес-форум: он проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. Россия и Китай проводят его уже второй год подряд по инициативе глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Крупнейшая площадка для общения российского и китайского бизнеса собрала представителей более 100 корпораций. Главная цель форума — развитие сотрудничества между Россией и Китаем в области энергетики, расширение совместных проектов и привлечение новых инвестиций.

Состав участников форума действительно впечатляет: как заметил в приветственном слове ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин, «суммарная капитализация компаний-участников приближается к трем триллионам долларов». Главной особенностью второго энергетического форума станет взаимодействие между государственным ведомствами и бизнесом.

- Важная задача форума – это выработка единых и прозрачных правил ведения бизнеса, которые касаются таможенного, банковского и налогового регулирования, - подчеркнул Игорь Сечин. - Они должны помочь максимально быстро реализовать взаимовыгодные проекты.

Глава «Роснефти» также отметил актуальность поиска новых способов финансирования проектов: для этого свои усилия должны объединить финансовые структуры России и Поднебесной. Необходимо развивать региональные банковские сети, которые помогут создать устойчивые экономические связи и улучшить инвестиционный климат.

Одной из самых перспективных сфер сотрудничества между энергетическими компаниями России и Китая является проектирование и строительство атомных электростанций, а также производство и поставки оборудования для них. Развитие атомной энергетики в будущем поможет решить проблему быстро растущего спроса на электроэнергию.

По словам Игоря Сечина, Россия и Китай сегодня становятся влиятельными игроками на мировых энергетических рынках. В сумме наши страны добывают более 30% ископаемых энергоресурсов планеты и потребляют около трети их объёма. На долю России и Китая приходится 17% мировой добычи нефти и газового конденсата, а так же 20% их потребления. Товарооборот между Россией и КНР постоянно растет: в прошлом году он составил 108 млрд долларов.

- Российско-китайское сотрудничество может стать существенной силой стабилизации энергетических рынков, - отметил глава «Роснефти». - Мы можем проводить совместную сбалансированную энергетическую политику в наших собственных интересах. Причем наибольшие возможности связаны с расширением взаимовыгодного сотрудничества в АТР - регионе, который остается крупнейшим потребителем и нетто-импортером углеводородов.

Одним из глобальных приоритетов сегодня является экологичность энергетики, и Россия и Китай не остаются в стороне от общемировых тенденций. Снижать негативное воздействие на окружающую среду, по словам Игоря Сечина, позволяет совершенствование технологий переработки углеводородного сырья и повышение качества горючего и других нефтепродуктов.

Важное направление развития отечественной энергетики - освоение Арктики. Эксперты оценивают ресурсы российской арктической зоны в 5-10 млрд тонн нефтяного эквивалента, и наша страна пока только приступила к их разработке. Сейчас компания «Роснефть» создает Арктический кластер — ему отводится роль локомотива в развитии арктической зоны России. Ресурсы кластера оцениваются в 2,6 млрд тонн. Самые богатые «черным золотом» районы находятся на севере Красноярского края, недалеко от Северного морского пути. Это самая качественная, премиальная нефть, которую, по предварительным оценкам, к 2027 году Россия сможет добывать в ежегодных объемах до 100 млн тонн. По словам Игоря Сечина, правительство сейчас прорабатывает законопроект, предусматривающий особые меры поддержки арктических инвестиционных проектов.

Еще один проект, в котором Китай особенно заинтересован, - это глобальный транспортный коридор из Азии в Европу, частью которого является Северный морской путь. Председатель КНР Си Цзиньпин уже предложил совместное с Россией строительство «Ледяного Шелкового пути». Благодаря ему перевозки из Восточной Азии в Европу подешевеют на 15% и станут значительно быстрее.