2019-06-06T21:18:24+03:00
Политика

Путин - о Си Цзиньпине: Я без всякого художественного свиста могу сказать, что он действительно теоретик в политологии

Глава Китая стал почетным доктором университета президента России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССРектор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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После большой официальной и неофициальной программы в Москве Си Цзиньпин следом за Владимиром Путиным прилетел в Санкт-Петербург, чтобы в пятницу принять участие в Питерском международном экономическом форуме. Но в четверг вечером два лидера снова были вместе. Владимир Путин повёз претседателя Китая в свою альма-матер - Санкт-Петербургский университет.

Это был ответный шаг российской стороны. Во время визита в Пекин Владимир Путин получил в родном университете Си диплом почётного доктора наук, остаться в долгу было нельщя и Си Цзиньпин тоже стал почетным доктор - питерского вуза.

Перед началом церемонии президент России показал гостю научную библиотеку СПбГУ и выставку, где были представлены книги разных эпох, которые университет переводит с китайского на русский язык и издает в России. В коллекции была редкая рукописная книга XVII века о плавлении металлов, копию раритета ректор подарил председателю КНР.

- В Китае говорят: если учиться в одиночестве без товарищей, то кругозор будет ограничен, а знания — скудные, - заявил Си Цзиньпин, получив почетный диплом, а Путин решил, что должен аттестовать своего коллегу ученому совету. Не зря же он здесь учился, а потом работал помощником ректором.

- Я знаю нового доктора в течение многих лет и могу заверить ученый совет - вы не промахнулись, - заявил президент. - И я без всякого художественного свиста могу сказать, что он действительно теоретик в политологии, он действительно ученый.

На протяжении всей церемонии Путин рассматривал зал, где проходило вручение диплома, а в конце подошел к микрофону.

- Когда я здесь учился и работал, мне казалось, что он раза в два-три больше этот зал, - поделился впечатлениями глава государства. - Теперь почему-то как-то скукожился. Но от этого он не перестал быть таким же светлым и красивым, каким он остается в моей памяти.

КСТАТИ

Путин и Си начали дипломатию панд

Лидеры провели переговоры в Кремле, открыли завод в Тульской области и павильон с символами Китая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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