Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил способ снизить дорожную аварийность с помощью ГЛОНАСС

На ПМЭФ-2019 продолжает работать открытая студия программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда». В ее работе принимает участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин.

Гостем эфира стал Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Отвечая на вопросы ведущих - президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре и журналиста Антона Челышева, он рассказал, что предложил вице-премьеру правительства Максиму Акимову эффективный по его мнению способ борьбы с аварийностью на дорогах.

— Надо внести дополнительную функцию в систему ГЛОНАСС, раз уж мы потратились на нее: и спутники запускаем и автопроизводителей принуждаем ее устанавливать, — объясняет глава региона. — Это технически решаемая проблема и мы уже в тестовом виде это сделали силами нашего предприятия, которое производит электронные системы, в том числе противоугонные и так далее. Очень часто аварийные ситуации возникаю когда из-за препятствий на пути движения: там яма какая нибудь, выбоина. И вот если бы эта система могла фиксировать когда автомобиль нырнул колесом в эту яму, и сразу автоматически передавать информацию на интерактивную карту.

По замыслу авторов идеи, точки на дороге, где имеются опасные неровности окрашивались бы в цвета от желтого до черного — чем большее количество раз в яму или выбоину попадает автомобильное колесо, тем интенсивнее и темнее цвет.

— И тогда можно бы было увидеть куда в первую очередь направлять силы ремонтников, и общественность могла бы тоже контролировать: «ребята у вас вон там уже почернела точка а вы до сих пор не едете и не устраняете», — говорит губернатор.

Как отметила президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре, Калужская область — это транзитный регион, и этот факт неблагоприятно сказывается на аварийную ситуацию в целом. Глава региона объяснил, почему в последние годы проблема только усугубилась.

— Усложнилась например связь Украины и Молдовы через железнодорожное сообщение — там очень жестко эти контрольные проверки на границах, и люди просто стараются поехать микроавтобусами, которые что называются «на честном слове». И конечно здесь есть проблема.

Глава региона признался, что микроавтобусы из Молдовы часто попадают в аварии на определенных участках трасс.

Вот у нас есть такие места злополучные, священники даже освящать пробовали, но все время эти автобусы из Молдовы которые передвигаются и именно в этом промежутке как раз то ли водитель засыпает как раз в этот момент, то ли еще что-то.. Очень много таких аварий, и с большим количеством пострадавших и даже есть жертвы.

При этом губернатор посетовал, что в большинстве случаев сотрудники ГИБДД не могут повлиять на соблюдение правил водителями из соседнего государства.

Идет сокращение количества сотрудников ГИБДД, и сегодня увидеть на трассе патрулирующую машину ГИБДД становится все труднее потому, что их реально не хватает, этих сотрудников, — признается губернатор. — Ну и с другой стороны сотрудник ГИБДД остановит их для проверки, а что он может им сказать? Ну едет и едет, колеса крутятся. А потом у него тормоза не сработали. Поэтому есть такая проблема на самом деле.

Анатолий Артамонов видит решение проблемы в ужесточении пограничного контроля.

— Какая-то проверка должна быть на границе. На чем они едут? Стоит пускать вообще в страну такой транспорт или не стоит? Вот это было бы более эффективно, чтобы они не расползались.