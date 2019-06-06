Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: Регионы начали получать деньги на приобретение и переоснащение медицинского оборудования

В России медики стали чаще выявлять пациентов с онкологией. Добиться таких результатов удалось благодаря современным методикам, применяемым в медицине.

- Каждый год мы выявляли 599 тысяч онкобольных, сейчас число увеличилось до 677 тысяч. Заболеваемость выросла, причем существенно. Это пациенты, которых мы стали выявлять. У всех из них разные стадии заболеваемости, но главное, что мы их выявляем, а дальше уже будет назначаться лечение, - рассказал в открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме главный онколог РФ Андрей Каприн.

Он уточнил, что добавится таких результатов удалось с помощью новых технологий и современным лучевым методам исследования. Кроме того, регионы начали получать деньги на приобретение и переоснащение медицинского оборудования.

Академик, заслуженный врач РФ стал гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ПМЭФ-2019Фото: Артем КИЛЬКИН

- Регионы получили деньги на химиотерапию, мы можем тиражировать современные схемы лечения. Должны появляться серьезные реанимационные отделы для выхаживания пациентов. Нам нужна лучевая техника, причем около 250-300 единиц, - говорит онколог.

Сейчас в России умирают 197 человек на 100 тысяч населения, а к 2024 году медики планируют снизить этот показатель до 185 человек.

Чаще всего онкологическими заболеваниями страдают пожилые люди.

- После 65 лет люди начинают болеть больше, рост от 20 до 30 процентов, - сообщил Андрей Каприн.