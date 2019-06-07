2019-06-07T03:23:04+03:00
Экономика

Анатолий Вассерман: Я уверен в том, что мы прошли самую тяжелую ступень нынешней экономической депрессии

Журналист, публицист, политический консультант, экономический аналитик, телеведущий, участник и многократный победитель интеллектуальных игр - о среднем классе в России
Анатолий ВАССЕРМАН
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Анатолий ВассерманАнатолий Вассерман
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Я всегда считал, что среднего класса в моем понимании быть не может. Класс – это место в общественном разделении труда. Я полагаю, что в сегодняшнем мире существует не средний класс, а достаточно крупный средний слой. Его благополучие зависит, конечно, от возможностей производства. Понятно, что, когда производительность труда, современные технологии несутся вперед бешеными темпами, появляется возможность содержать работающих людей на благоприятном уровне. Тем самым заметно растет и средний слой. А вот когда экономики переживают кризисы разного уровня, сильнее всего это отражается именно на положении среднего слоя. Исходя из этого полагаю, что в ближайшие годы средний слой будет сокращаться – экономическая депрессия в мире пока не завершилась.

В России средний слой будет, напротив, расти. Дело в том, что мы прошли самую тяжелую ступень нынешней экономической депрессии. Более того, происходящие отрицательные, в том числе и санкционные факторы, позволили нам постепенно адаптироваться к уколам депрессии. Более того, мы сегодня вытоптали для себя нишу, дающую возможность продвигаться вперед.

В стабильно действующей экономике представители среднего слоя располагают перспективной работой, приличным доходом, возможностью неплохо провести отпуск, уверенностью в завтрашнем дне. Чтобы потреблять больше, нужно сегодня также неплохое образование, активная карьера. Дорогу в средний слой протопчет и определенного уровня бизнес. Основные потребители товаров на рынке – представители среднего слоя. Чем он больше, тем мощнее рынок, стало быть, тем больше компаний его обслуживают. Таким образом, развивается бизнес, что опять стимулирует рост среднего слоя.

Все это позволяет вести спокойную жизнь, а нарушение стабильности резко влияет на ее размеренный уклад. Средний слой не слишком готов к радикальным изменениям. Надеюсь, мы в обозримом будущем сумеем в этой нише держаться и развиваться. Что повлияет на рост среднего слоя в нашей стране, а значит, на определенную экономическую стабильность в России.

Что является основным рычагом имущественного расслоения – причем и у нас, и во всем мире? На мой взгляд, дело в том, что сегодня не слишком большая часть населения занята производительным трудом. Увы, основным способом зарабатывания денег становится не производство реальных товаров и услуг, а игра в бумажки. В России это проявляется не столь ощутимо, как в странах, называющих себя развитыми. И все же офисный планктон получает заметно больше граждан, занятых реальным производством, особенно если пересчитать сопоставимые трудозатраты тех и других. Это не просто неправильно, но и неэффективно – тормозит развитие среднего слоя. Вы скажете, зато позволяет снижать стоимость товаров? Но ведь их надо продавать – тем, кто может покупать!

Наше благополучие более всего зависит от развития множества разных направлений деятельности, дополняющих друг друга внутри страны. Недостаточно заботиться об отдельных передовых отраслях, этого мало, Россия нуждается в комплексном развитии хозяйства, и от этого зависит расширение среднего слоя, способствующего безусловному росту благополучия населения в целом и соответственно его миролюбию. Без сомнения, это зависит и от активного сотрудничества с остальным миром – прежде всего, со странами, которые в нас нуждаются, – Китаем, Индией, Вьетнамом и др.

Таким образом, средний слой – один из главных факторов стабильности в современном мире, способный уменьшать напряженность в обществе. И за его развитием в рыночном хозяйстве следует следить чрезвычайно внимательно.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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