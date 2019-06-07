Под небом голубым есть город молодой

В августе 1985 года рабочий поселок получил статус города. А в 2018-м Саянск стал территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

Сейчас в рамках ТОСЭР зарегистрировано три резидента, и город ждет новых желающих получить беспрецедентные налоговые льготы. Чем больше их будет, тем ближе к экономическому рывку.

Красивый, благоустроенный, современный

Саянск не похож ни на один город региона и по-своему уникален. Он очень уютный, зеленый, удобный для жизни, интересен природными и архитектурными особенностями. Строители, возводившие Саянск, постарались максимально сохранить лесные насаждения, и теперь жилые микрорайоны окружены лесопарковыми зонами, а во дворах 5- и 9-этажных домов растут сосны и березы. Саянск весной –

город цветущего багульника, летом – не по-сибирски ярких цветников, зимой – удивительной белизны снегов, а круглый год здесь легко дышится чистым сосновым воздухом.

Саянск расположен в 270 км от Иркутска и в 300 км от уникального озера Байкал. В городе проживает более 41 тысячи человек. Средний возраст жителей – 36 лет.

Территория городского округа находится в таежной зоне, на правом берегу реки Оки, в 12 км от промышленного узла.

Город хорошо известен передовым опытом развития коммунального хозяйства и устойчивой, хорошо систематизированной работой предприятий ЖКХ.

Город растет. Сегодня в Саянске 7 школ, 10 детских садов, Дом детского творчества. В этом году откроется новая школа искусств на 650 учащихся.

Здравоохранение здесь тоже на довольно высоком уровне. Помимо городской больницы, есть санатории-профилактории, где используется минеральная вода «Ордайская» местного месторождения.

Саянск всегда гордился своими традициями и культурным потенциалом. Здесь есть народные и образцовые творческие коллективы.

В молодом городе созданы все условия для развития спорта. Всего в Саянске 71 спортивный объект, в том числе футбольный стадион с искусственным газоном. Каждый год проходит более 200 спортивно-массовых мероприятий, и Саянск открыт для новых предложений, ведь он обладает хорошими перспективами для развития спортивного туризма.

Надежные энергоресурсы и свободная земля

Предприятия промышленной группы города – это в первую очередь крупнейший в России производитель поливинил-хлоридной смолы АО «Саянскхимпласт», которое выпускает более 45% всего ПВХ в стране. На градообразующем предприятии трудится более 22% работающего населения. Современное и перспективное предприятие активно ведет модернизацию, внедряет современные технологии, успешно обеспечивает экологическую безопасность. Сырьевой базой для получения хлоридно-натриевых рассолов, необходимых в производстве хлора и каустической соды, является расположенное рядом Зиминское месторождение каменной соли. Обеспеченность предприятия запасами соли при существующем уровне добычи составляет сотни лет.

Основной энергетический источник промышленного узла и города – Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», которая обладает достаточным производственным потенциалом для обеспечения территории энергоресурсами в условиях дальнейшего развития города и промышленных площадок.

Кроме того, здесь действует предприятие сельскохозяйственной отрасли – ООО «Саянский бройлер» – крупнейший производитель мяса птицы в Иркутской области.

В целом экономический потенциал города формируют более 390 предприятий и организаций. Статус ТОСЭР должен дать реальные возможности для привлечения инвестиций, диверсификации экономики и ухода от монозависимости. Саянск располагает хорошими ресурсами для социально-экономического развития и создания новых производств и предприятий. Город отличают выгодное географическое положение, наличие надежных энергоресурсов, свободных земельных участков, площадей с развитой инженерной инфраструктурой, необходимых условий для комфортного проживания населения.

Олег Боровский, мэр Саянска

Олег Боровский, мэр Саянска

Мы долго стремились к тому, чтобы получить статус ТОСЭР.

Встреча с президентом страны способствовала признанию Саянска территорией опережающего социально-экономического развития через полгода после направления заявки. Сегодня у нас зарегистрировано три резидента ТОСЭР.

Одно предприятие работало и ранее, но намерено расширить производство емкостей из полиэтилена. Второй резидент – это завод по переработке древесины и выпуску древесно-стружечной плиты, а третий – тепличный комбинат площадью 25 гектаров. Под теплицы выделена земля. Начало строительства планируется в 2019 году, а первый урожай будет в 2020-м. На комбинате предполагается сформировать порядка 177 рабочих мест, инвестиции в создание комплекса составят 2,9 миллиарда рублей. Ввод в строй такого предприятия позволит загрузить Ново-Зиминскую ТЭЦ, которая сегодня работает на 45% мощности.

Таким образом, потянется целая цепочка способов развития экономики.

Еще один крупнейший проект, который, надеемся, будет реализован в нашем городе, связан с разработкой газового месторождения, строительством заводов по сжижению голубого топлива и производству метанола. Ну и конечно, мы должны поддерживать действующее градообразующее предприятие и привлекать новых резидентов ТОСЭР. На территории опережающего социально-экономического развития предлагаются уникальные налоговые льготы. Государство сегодня делает очень многое для развития бизнеса, и нужно пользоваться предоставляемыми возможностями.

Справка

Льготы для резидентов

Основная задача ТОСЭР «Саянск» – создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот и преференций новым и действующим предприятиям.

Резиденты ТОСЭР «Саянск» могут воспользоваться следующими преференциями:

– нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

– пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% – в течение следующих пяти лет;

– нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

– нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

– сокращенным размером страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет.

В рамках ТОСЭР «Саянск» можно реализовать инвестиционные проекты по 12 видам экономической деятельности.

Среди них: обработка древесины, сельское хозяйство, производство промышленных газов, текстиля и одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели и других товаров.

В Саянске при наличии потенциальных инвесторов готовы рассмотреть любые другие виды деятельности, кроме уже зарегистрированных.

Минимальные требования к инвестиционным проектам – 2,5 миллиона рублей инвестиций и 10 новых рабочих мест в первый год.

С 2019 года в Саянске можно получить средства Фонда развития моногородов. Займы выдаются предпринимателям на развитие бизнеса под 0% годовых на сумму от 10 до 250 миллионов рублей сроком до 15 лет и с отсрочкой платежа до 3 лет.

Администрация Саянска готова рассмотреть любые предложения по инвестиционным проектам. Потенциальным резидентам оказывается помощь как с формированием земельных участков, так и с подключением к коммуникациям.

С инвестиционными проектами обращайтесь в отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации Саянска: тел. 8 (39553) 5-72-22, e-mail: economsayansk@mail.ru

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019