Дженнифер Лопес сверкнула на улице утягивающими трусами

Знаменитая попа Дженнифер Лопес давно стала героиней светской хроники — чуть ли не наравне со своей хозяйкой. В свои 49 лет Джей Ло может похвастаться потрясающей фигурой и аппетитными упругими округлостями. Ради них певица проводит в спортзале по нескольку часов в день, тренируясь почти ежедневно. Но, оказывается, при всей любви артистки к фитнесу она использует еще кое-какие хитрости для коррекции фигуры. А именно — утягивающие трусы.

На днях папарацци сфотографировали Дженнифер на улице. Вместе со своим женихом Алексом Родригесом певица приехала в школу в Майами, где учатся ее дети, 11-летние близнецы Макс и Эмма. Звездное семейство собиралось вместе отметить окончание учебного года. Дженнифер была одета в платье Chanel кораллового цвета, подол которого украшал высокий разрез. Он-то и подвел Джей Ло: в один момент порыв ветра распахнул подол и обнажил ноги звезды. А так же краешек эластичных панталон телесного цвета.

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Неизвестно, зачем Дженнифер понадобилось надевать под такое платье утягивающее белье, ведь наряд сидел на артистке достаточно свободно. Возможно, все дело в тонком струящемся материале платья, который имеет особенность подчеркивать любые складочки. Видимо, певица хотела выглядеть безупречно — а получилось наоборот.

Эластичные утягивающие штанишки от Spanx телесного цвета — любимая вещь многих звезд. Мало кто из знаменитых красавиц решается выйти без них на красную дорожку в своих облегающих вечерних платьях. Корректирующее белье сглаживает все складочки и неровности на теле — и в итоге фигура выглядит безупречно.

Дженнифер была вместе со своим женихом Алексом Родригесом.Фото: EAST NEWS

- Если бы кто-нибудь заглянул мне под юбку на «Оскаре», то ужаснулся бы, - шутит актриса Кейт Уинслет. - Думаете, у меня там роскошное нижнее белье? Ха! У меня там утягивающие трусы.

Впрочем, «спасая» фигуры своих хозяек, штанишки от Spanx чаще всего и подводят их, давая возможность папарацци заработать на пикантных снимках. В выглядывающих из-под юбок утягивающих панталонах уже засветились Ким Кардашьян, Ева Лонгория, Риз Уизерспун и даже худышка Джессика Альба.