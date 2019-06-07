2019-06-07T18:13:43+03:00
Здоровье

Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков

Разбираем с экспертами новый рейтинг, построенный на основе последних научно-медицинских данных.
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Завтрак может быть как полезным, позволяющим правильно настроиться на весь день, так и вредным, не приносящим пользы нашему здоровью. Рейтинг лучших продуктов для утреннего рациона на основе последних научно-медицинских данных составили эксперты Национального исследовательского центра «Здоровое питание». Мы встретились с его руководителем Зинаидой Медведевой и попросили рассказать подробности.

Первое место: овсянка

Блюдо, которое с достоинством предлагал дворецкий в фильме о приключениях Шерлока Холмса, возглавляет рейтинг. С тех времен, когда, говоря по-нашему, геркулесовая каша стала традиционным продуктом для завтрака во многих странах, открылось немало ее новых ценных свойств. Одно из них - богатое содержание веществ под названием бета-глюканы.

- Это очень полезный подвид клетчатки, - поясняет Зинаида Медведева. - В том числе именно бета-глюканы позволяют продолжительно поддерживать чувство насыщения. Благодаря этому вы спокойно сможете продержаться до обеда без вредных перекусов.

По словам эксперта, лучше всего подвергать овсяную крупу минимальной обработке, не добавляя сахара. И уж конечно сторонникам здорового образа жизни не следует покупать готовые каши в пакетиках. Поскольку в них полным-полно сахара, усилителей вкуса и других неполезных добавок.

Варить овсянку рекомендуется на воде, добавляя молоко лишь в конце приготовления. А заправлять лучше всего растительными маслами. Так организм получит полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые также создают чувство сытости на более продолжительное время.

ОДНАКО

И все-таки начинать с овсянки каждый день Зинаида Медведева не советует. В последнее время появилось немало научных исследований, показывающих: разнообразие в питании значительно полезнее, чем приверженность какому-то одному продукту. Поэтому имеет смысл чередовать по утрам каши из различных круп. При этом желательно избегать круп с высоким гликемическим индексом, в первую очередь это манная и пшенная.

А еще попробуйте сварить кашу из смеси разных круп. Например, пять или семь злаков. Этот вариант хорош тем, что организм из каждой крупы сам возьмет то, что ему нужно.

Второе место: фрукты

Фрукты у нас зачастую не считаются полноценной едой, но в последние годы появились научные работы, опровергающие такие представления. Исследования показывают, что употребление фруктов на завтрак позволяет поддерживать стабильный вес, а также помогает получать витамины и клетчатку в необходимом количестве. Но! Для пользы дела важно есть поменьше сладких фруктов, содержащих много сахара и фруктозы (виноград, бананы, дыня) и побольше менее сладких, но богатых клетчаткой - таких, как груши и яблоки.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

По наблюдениям ученых выявилась закономерность: употребление фруктов на завтрак способствует тому, что вы в течение дня съедите больше овощей (и фруктов тоже). «Получается, такой завтрак настраивает вас на правильную волну на весь день», - улыбается Зинаида Медведева. И советует не ограничивать фантазию, смело экспериментировать. Например, делать салаты, добавляя к любимым фруктам различные овощи, скажем, авокадо или брокколи. Таким образом, организм получит и витамины, и клетчатку, и много других полезных веществ.

Третье место: белковый завтрак

Он может состоять из животных белков - например, яиц, рыбы и растительных белков - чечевица, смесь из бобовых (в качестве гарнира).

Такой выбор продуктов не случаен, поясняет наш эксперт. Несколько серьезных научных исследований, проведенных в последние годы, подтвердили эффективность этого завтрака. И с точки зрения долгого сохранения чувства сытости, и с точки зрения наполнения организма полезными веществами. Например, чечевица и другие бобовые являются уникальными продуктами, содержащими в себе углеводы и белки. А в яичном желтке содержатся незаменимые витамины группы Б.

Правда, некоторые ученые утверждают, что слишком часто есть яйца может быть вредно из-за повышения холестерина в крови. Но однозначного мнения в научной среде по этому вопросу на сегодня нет. Как считает Зинаида Медведева, если съедать одно яйцо в день, то к отрицательным последствиям это не приведет. Опрошенные «Комсомолкой» врачи-кардиологи подтвердили такую точку зрения.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Нужен ли завтрак?

Сейчас нередко можно услышать споры: нужен ли завтрак вообще? Может, лучше отказаться от этого утреннего ритуала и уходить из дома по делам без завтрака, присаживаясь за стол с едой только днем?

- Наука до сих пор не пришла к единому мнению, нужно ли обязательно заставлять себя есть завтрак, даже если вы не чувствуете голод. Единственный критерий тут - ваше собственное самочувствие. Если вы обычно по утрам завтракаете и у вас нормальный индекс массы тела, хорошее самочувствие, то начинайте день с завтрака.

Если вы с утра предпочитаете ничего не есть, допустим, выпиваете только чашку кофе, и у вас при этом нормальный индекс массы тела, то можете продолжать жить так же. Другое дело, если человек не завтракает и у него проблемы с избыточным весом, холестерином в крови, общим состоянием здоровья. Тогда имеет смысл попробовать ввести завтрак в привычку. Поскольку учеными показано, что завтрак способствует правильному распределению калорий в течение дня, нормализации обмена веществ и даже может помочь снизить вес.

Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день. Читайте об этом в ближайшее время в разделе «Здоровье» на kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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