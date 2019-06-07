Гол Квинси Промеса вывел Голландию в финал Лиги Наций

В португальском городе Гимарайнш на стадионе "Афонсу Энрикиш" в четверг, 6 июня, прошел второй полуфинал Лиги Наций. В нем сошлись команды Англии и Голландии. Нидерланды одержали волевую победу со счетом 3:1.

На 32-й минуте матча счет открыл с пенальти форвард англичан Маркус Рэшфорд. На 73-й минуте Маттиас де Лигт сделал счет равным. 90 минут поединка завершились вничью 1:1. И тогда исход поединка должен был решиться в овертайме. На 97-й минуте Кайл Уокер забил гол в свои ворота, неудачно подставившись после удара экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса, который ныне играет за испанскую "Севилью". Точку в матче поставил как раз таки Промес, который отличился на 114-й минуте матча.

Отметим, что в этой игре судья дважды прибегал к помощи системы видеоповторов. На 83-й минуте отменил гол сборной Англии, который забил Джесси Лингард - там был офсайд. А на 87-й не стал назначать пенальти в ворота сборной Англии.

Нидерланды победили со счетом 3:1 и теперь сыграют в финале Лиги Наций против Португалии. Поединок пройдет в воскресенье, 9 июня.

Лига Наций, напомним - новый турнир УЕФА, который организовали для заены товарищеских матчей. Все сборные Европы поделены на 4 дивизиона. Россия в первом розыгрыше турнира была в Лиге В и не смогла пробиться в элитный дивизион.