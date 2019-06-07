2019-06-07T09:35:53+03:00
Происшествия

CК: Украина продолжает систематические обстрелы Донбасса

Возбуждены новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов юго-востока Украины, в результате которых пострадал и малолетний ребенок
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: Валентин Спринчак/ТАССФото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено еще 5 уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

"По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины в период с 30 мая по 1 июня 2019 года произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское, Веселое Донецкой Народной Республики, а также по поселку Донецкий Луганской Народной Республики. В результате таких преступных действий украинских силовиков пострадали 6 человек, в том числе и малолетний ребенок", - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что следователи продолжают сбор и документирование каждого факта преступного поведения украинских военнослужащих против гражданского населения, не участвующего в вооруженном конфликте.

"Своими действиями военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины и вышестоящие должностные лица Министерства обороны Украины, отдающие заведомо преступные приказы, систематически нарушают не только Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, но и нормы международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", - отметила Петренко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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