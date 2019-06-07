В Москве полицейский застрелил задержанного мигранта, который пытался вырвать у него пистолет

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины на севере Москвы. Известно, что он был застрелен во время попытки побега из ОВД Коптево.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказывают, что сегодня около трех часов ночи полицейские остановили в Соболевском проезде иномарку, которая странно двигалась.

- У водителя были внешние признаки опьянения, при этом - никаких документов, ни прав, ни паспорта, - рассказывают в полиции. - Сотрудники доставили мужчину в ближайший отдел.

Уже во время допроса задержанный, мужчина азиатской внешности, вдруг заявил, что он находится в розыске. Его ищет МВД Узбекистана. В какой-то момент мигрант неожиданно вскочил и выпрыгнул в открытое окно первого этажа. Оформлявший протокол сотрудник полиции бросился за ним.

По словам источника, беглец сумел каким-то образом перемахнуть через забор с колючей проволокой, но на улице его настиг полицейский.

- Он попытался надеть на задержанного наручники, но тот ответил ударами по лицу и попытался вырвать у сотрудника полиции табельный пистолет, - говорит источник.

- Пресекая попытку завладения табельным оружием, полицейский в соответствии с законом, причинил нападавшему огнестрельное ранение, - уточняют в пресс-службе московского главка.

Пуля попала в шею, мигрант скончался от кровопотери еще до приезда «скорой помощи». По словам источника, личность напавшего на полицейского мужчины до сих пор неизвестна.

- Его заявление о том, что он в розыске, тоже требуется проверить. Мужчина был в неадекватном состоянии и мог всякого наговорить, - сообщил наш собеседник. - Проводится проверка. В том числе и по действиям сотрудника полиции.