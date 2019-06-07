Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «безопасность стоит денег»

На ПМЭФ-2019 продолжает работать открытая студия программы «Россия в движении» радио «Комсомольская правда», в работе которой принимает участие заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин. Ведущие президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и журналист Антон Челышев расспросили о безопасности на дорогах Алтайского края губернатора этого региона Виктора Томенко.

Как отметил глава Алтайского края, в регионе постоянно попадаются водители, которые садятся за руль не имея прав. Виктор Томенко решил созвать правительственную комиссию, чтобы найти решение этой проблемы.

— Количество тех, кого нам только удалось остановить и выяснить, что человек ездит без прав. Латентная составляющая тоже приличная, ведь по тому, как с этим вопросом побороться — приедем дома на комиссии там наверное на правительстве посмотрим еще что можно сделать, — говорит губернатор.

Глава региона также отметил, что бороться с «бесправными» водителями нужно сообща.

— Подключать наверное надо будет не только систему образования, но и конечно СМИ должны важную роль сыграть, и наши общественные движения, организации и объединения, к которым люди прислушиваются, тоже должны проводить такую политику, — объясняет глава региона. — Есть требования закона и есть правила дорожного движения, ну кровью же написаны человеческой! Поэтому эти правила требуют выполнения. Жесткость наказания должна быть соразмерна тем последствиям, которые человек без прав, или в состоянии алкогольного опьянения может причинить.

Также губернатор признался, что сейчас в регионе еще только развивается система фото- и видеофиксации, причем глава региона не доволен тем, что развитие идет скорее по экономической модели.

— Вот у нас такая очень интересная ситуация, из того, что я вижу в последнее время, мы гонимся за тем, чтобы объемом штрафов компенсировать те расходы, которые нужны на то, чтобы реализовать те или иные проекты безопасности — в даном случае фото-видеофиксация. И получается что у нас этот проект как-бы так подспудно превращается не в проект обеспечения безопасности, а в экономический проект какой-то самоокупаемый. В базе наших рассуждений должна лежать не экономическая окупаемость, а мы должны понимать, что безопасность стоит денег и правильно на нее потратиться. Идеальный случай если мы потратим деньги, бюджетные деньги, создадим систему безропасности, все зная про ее возможности начнут соблюдать правила и вообще не будут никаких штрафов платить. С экономической сточки зрения это плохо — взяли деньги потратили просто так, но мы же добились цели: мы ставим системы безопасногсти не для того, чтобы с людей денег побольше, не это цель вообще, мы не зхотисм этими деньгами оплачивать потом травмы или гибель людей и ущерб, мы хотим чтобы это все регулировало нормальную безопасную работу. Поэтому пока в Алтайском крае первые шаги в создании системы деланы, но надо развивать, за ней действительно будущее.